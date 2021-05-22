中国四招假讯息扰台 藉大选与疫情发动攻势

(德国之声中文网) 专门研究中国讯息战的机构「台湾民主实验室」24日发布一份最新报告，指中国在2020年台湾的总统大选与新冠疫情期间，试图透过含有虚假或错误讯息的贴文来误导台湾民众，经过追查後，研究员发现这些假讯息由中国政府主导。

该报告指出，总体来看，中国政府在台湾所发动的讯息战，大多在传递「台湾民主体制失败」的概念，并运用散播与新冠疫情相关的假讯息来打断台湾的政治程序，并打击公民社会间的信任。「台湾民主实验室」的研究员分析了上千则社交媒体上的贴文内容，并藉此定义假讯息的来源丶目的丶目标受众丶成效以及这些假讯息是如何被散播的。

在这份报告中，「台湾民主实验室」的团队归纳出中国讯息战中的四种主要攻击模式，其中包含了透过媒体发布扭曲事实的报导丶动用被称为「小粉红」的爱国人士在网络上分享含有假讯息的贴文丶透过建立含有低质量内容的「内容农场」来强化并在社交媒体上散播假讯息丶以及与目标国家的网红合作来散播假讯息。在上述的四种攻击模式中，报告作者分析的结果显示，内容农场与透过合作模式来散播假讯息对台湾带来的伤害远大於透过中国官媒或小粉红来发动讯息战。

报告作者台北大学犯罪学研究所助理教授沈伯洋告诉德国之声，在应对内容农场散播的假讯息时，需要与社交媒体平台合作，而在应对协力者散播的假讯息时，台湾需要仰赖法规进行防堵。他说：「內容農場的假訊息威力精準，所以即便影響到一小群人，都會變得很麻煩。如果是属於协力者散播的假讯息，政府要先证明这个人是协力者，才可以说这个是中国乱散播假讯息。」

此外，报告的作者也指出，除了有政治目的的假讯息制造者与散播者外，在中国的假讯息网络中，也有一群因为商业或金钱利益而与假讯息制造者合作来散播这些内容的人。报告作者写道：「 中国和俄罗斯信息战策略中的一个重大区别是，中国共产党拥有许多信息操作单位，他们会将相关任务外包。换句话说，中共的分工并非精确，这导致其攻击模式出现分散且不连贯的现象。」

报告作者举例，在2020年的台湾总统大选期间，中国政府会以「民主是失败的」来支持其讯息战的论点，强调台湾的民主没有给人民带来良好的治理丶积极的国际关系和强大的经济。反观，中国不断推播民主导致台湾道德堕落的相关讯息。作者写道：「从总统大选至新冠疫情爆发，中国不断在台湾推送『民主是失败的』这样的论述。」

「台湾民主实验室」的研究员也发现，中国讯息战的目的不只限於影响台湾的选举，而是还包含了宣扬中国的治理模式与价值观。作者点出，与过往「中国网军只是啦啦队」这样的观点相比，这份研究的结果显示中国的讯息战会放大不和谐的部分，严厉批评某些意识形态，并编造阴谋论。而这项研究还发现，当假讯息透过口耳相传或在社交软件中流传时，其杀伤力比透过主流媒体来传播假讯息还大。

报告作者认为，台湾政府应该透过多种不同的法律规范来应对中国讯息战带来的威胁，其中包含：

建立社群平台法规来要求平台删除某些类型的有害内容或发布公告，并提高某些内容的透明度。 针对重要的政治程序制订规范，如要求披露捐款和禁止外国参与选举。 建立与内容言论相关的法规，惩罚散播影响公众健康的假讯息。 建立媒体相关法规，限制外国人或企业拥有媒体机构的权利，并加强相关道德要求。 建立与透明度相关法规，例如美国透过《外国代理人登记法》要求有关人士披露游说工作的相关内容。

沈伯洋表示，他认为目前台湾在对抗中国假讯息的相关手段中，最急迫需要的是通过《外国代理人》相关的法案，因为要协助政府辨认出谁是协助中国散播假讯息的协力者，只能透过这类的法案。他告诉德国之声：「有这样的法律，在调查假讯息时我们才能知道谁是协力者。如果代理人法无法建立的话，那台湾政府完全无法应对协力者所传播的假讯息，因为他们连证明假讯息跟中国有关都做不到。」

台湾的中央流行疫情指挥中心近日在记者会中，多次提到发现多则含有中国用语跟简体字的不实讯息，并称台湾警方调查发现这些假讯息都源自於境外的IP位址。在台湾本土疫情扩散之际，台湾政府也表明，散播假讯息最高可能被判处3年有期徒刑或并科新台币300万元罚金，并呼吁人民查明讯息来源与内容，否则可能触法。

沈伯洋指出，整体来看，台湾人民在应对假讯息带来的威胁的能力，与其他国家相比并不算低。但对台湾人来说，威胁更大的反而是难以分辨真假的阴谋论。他向德国之声表示：「因为你无法针对阴谋论做验证，所以最好的做法是揭露对方如何发动攻击，以及攻击时他们用了哪些手法，让大家知道这些内容来源是中国，然後不要阅读它，因为它有特定的目的。」

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。