中国四川甘肃等地强降雨引发洪灾

（德国之声中文网）据官方媒体“环球网”报道，四川省气象台持续发布暴雨蓝色预警，四川省防汛指挥部于将防汛应急响应由四级升级为三级。7月15日，在绵阳北川突发山洪，临街房屋被淹，截至7月17日早晨已有6人死亡、12人失联。

此波强降雨一共造成成都、德阳、绵阳、眉山、乐山、雅安和阿坝7市（州）近5.8万人受灾，提前转移避险的民众达到51700余人；直接经济损失约6000万元。

四川达州的受灾地区

本周甘肃省多地也因强降雨而引发洪水，陇南市已经有6人遇难，六个县区80个乡镇97031人受灾。据媒体报道，当地受灾最严重地区在一天半的降雨高峰期内降水量已经达到98.9毫米，几乎是往年7月平均降水量的两倍。

与此同时，在中国其它地区，人们仍然被高温酷暑所困扰。中国中央气象台连续10多天发布高温预警，四川、上海、浙江、江苏、河南、河北等多地最高气温超过40℃。

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德国科隆附近的莱茵河因干旱露出大片河床

而中国并非今夏唯一受到极端天气影响的国家。据美联社报道，德国莱茵河因为干旱造成水位过低，对通过货物航运带来不利影响。热浪也袭击了美国南部，预计那里未来几天气温将飙升至38摄氏度以上。

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（美联社、环球网）

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