 中国商务部长：贸易战让中国企业陷入困境 | 经济纵横 | DW | 29.09.2019

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经济纵横

中国商务部长：贸易战让中国企业陷入困境

美国可能再度加大贸易战的力度，迫使中国在美上市企业摘牌。中国商务部长钟山也承认，中国企业面临较多困难。

China | Handelsminister Zhong Shan (Reuters/China Daily)

中国商务部长钟山

DW.COM

中国商务部29日在例行记者会上，表示出愿意和美方继续磋商，不愿意让贸易战升级的态度之后，美国股市应声上扬。 (30.08.2019)

中国官员原先计划在下周前往美国参观农场，却因为姆努钦担忧影响中美贸易谈判而被延后行程。美国此番态度让投资者怀疑中美谈判并不顺利，导致美股下跌。美国总统特朗普也出言关切姆努钦的动机。 (24.09.2019)

（德国之声中文网）一年半以来，美国发动的美中贸易战不断升级，双方都出台对对方千亿美元的进口商品征收高额关税的措施。这场贸易战让股市接连震荡，全球经济受到严重威胁。

这一背景下，中华人民共和国将迎来建国70周年庆典。中国商务部长钟山在新闻会上说，"今年以来，外贸面临了前所未有的挑战，这个挑战既有外部的，也有内部的。"他表示，特别是受到经贸摩擦的影响，中国企业面临的困难也较多。

中美下轮高级别谈判预计将于10月10日至11日在华盛顿举行，中方代表团仍将由习近平的经济智囊刘鹤领队。

另一方面，美国总统特朗普正受到民主党发起的弹劾程序的困扰，而这是他目前必须面对的最大难题。因此美国国内有声音认为，被"围剿"的特朗普政权有可能会在贸易战问题上略作让步，以取得谈判成果，稳定股市，向美国公众做个交代。

在周日的新闻会上，钟山还说，中国将积极扩大进口，大力发展服务贸易，培育外贸竞争新优势。路透社指出，钟山没有对这一表态做进一步的解释。

周末，据美国媒体报道，特朗普政府正考虑在金融市场领域采取更为激烈手段，增加对北京的压力，其中包括迫使中国在美股上市公司摘牌。由消息来源告诉路透社，此举是一系列旨在限制向中国公司投资的综合措施中一部分，而这样做的理由之一是不断升级的安全隐患。

与贸易战同步并行，美国指责中国包括在香港旷日持久的示威运动期间有侵犯人权的欣慰，加上南海主权争端以及向台湾军售等，导致目前北京与华盛顿的双边关系大幅降温。

周五，中国外长王毅在联大会议期间表示，中美之间的关税以及贸易纠纷有可能将世界经济推向衰退的边缘，北京将以冷静、理智与合作的态度致力于解决以上争端。

这场贸易战给中国经济带来的后果已有所显现。今年8月，中国对美国的出口急剧下降，其幅度超过预期，而中国经济总体在未来的发展也显出乏力现象。这一切都在迫使中国领导层必须采取更多的刺激经济措施。

人们普遍估计，未来数月内，为应对华盛顿不断加大的贸易战压力，北京政府将不得不出台旨在避免经济急速下行的新政策。

 

李鱼/雨涵（路透社）

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