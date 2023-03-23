中国商务部称出售TikTok需依照中国法律

（德国之声中文网）中国的互联网巨头字节跳动旗下的抖音海外版「TikTok」应用程序在美国拥有超过1.5亿名活跃用户，几乎占美国人口的一半。美国政府担心TikTok可能会将用户的浏览历史或其他数据提供给中国政府，因此要求字节跳动出售其TikTok股份。多家美国媒体上周引用知情人士指出，若字节跳动不愿出售TikTok，该应用可能会在美国遭到禁止，此消息后来也被TikTok证实了。

中商务部：须按照中国法律履行程序

中国商务部新闻发言人束珏婷周四（3月23日）在发布会上指出：「无视产品和服务本身，仅从外国投资者身份出发，强制要求出售TikTok，将严重损害包括中国在内的各国投资者赴美投资信心。如果该消息属实，中方将坚决反对。出售或者剥离TikTok涉及技术出口问题，必须按照中国的法律法规履行行政许可程序，中国政府将依法作出决定。」

根据媒体报导，TikTok此前已成立子公司「TikTok美国数据安全」（TikTok U.S. Data Security），并与甲骨文公司（Oracle）签约以储存TikTok的美国用户资料。 TikTok还宣称已经投资15亿美元，用于所谓"德克萨斯计划"（Project Texas）的严格数据安全工作，并且试图说服美国议员和拜登政府支持这一计划。

TikTok为何叫人上瘾?

出席众议院听证会

TikTok首席执行长周受资(Shou Zi Chew)周四稍晚将出席美国众议院能源及商业委员会（US House Energy and Commerce Committee）听证会，为该应用程序的数据安全和隐私保护作证。他将是这场听证会上唯一的证人。

本周二，周受资在提前公布的书面证词中提到：「TikTok从来没有与中国政府分享过美国用户的数据，也从来没有收到过这样的要求。而且即使有人提出这样的要求，TikTok也不会照做。」同日他还发布了1分多钟的视频表示，TikTok面临被美国政府禁用的风险，正处于「关键时刻」，希望获得用户支持。在接受《华尔街日报》采访时，周受资称，在华盛顿的听证会是一个解释Tiktok工作、听取反馈和回答问题的「绝佳机会」。

周受资和妻子Vivian Kao出席2022年纽约Met Gala晚会

周受资是何许人也？

今年40岁、新加坡籍的周受资在2021年被任命为TikTok首席执行长。他毕业于伦敦大学学院经济系、取得哈佛大学MBA学位。在他加入字节跳动之前，曾经担任过智能手机制造商小米集团的财务长，并且于2020年成为小米的合伙人。

一些人认为，周受资的背景有利于他和美国国会进行沟通。在去年6月一封致美国议员的信中，TikTok除了提到其独立于字节跳动之外运作，也强调其首席执行长周受资并非来自中国，而是「在新加坡的新加坡人」。

他在去年2月开设了自己的TikTok账户「@shou.time」分享生活，吸引了不少粉丝追踪点赞。同时周受资也借此提升用户们对TikTok可能遭禁的关注度，包括与平台上的网红一起拍片游说等。

（综合报导）

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