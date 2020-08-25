 中国商务部新规 剑指TikTok交易? | 经济纵横 | DW | 30.08.2020

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经济纵横

中国商务部新规 剑指TikTok交易?

中国商务部与科技部日前调整了《限制出口技术目录》，其中囊括了“基于数据分析的个性化信息推送服务技术”以及“人工智能交互界面技术”。中国官媒新华社援引国内专家观点指出，TikTok美国业务的出售可能会受到影响。

USA | US-Präsident Donald Trump will App Tiktok verbieten (picture-alliance/NurPhoto/J. Porzycki)

(德国之声中文网) 8月28日夜间，中国商务部与科技部联合发布公告，对《中国禁止出口限制出口技术目录》做出调整。这份目录最初制订于2008年。

此次修订，删除了一些因技术进步而无需或无法再限制出口的条目，同时也新增了不少条目。其中，人工智能交互界面技术、基于数据分析的个性化信息推送服务技术都被增添入了限制出口名单。

在接受中国官方媒体新华社采访时，长期跟踪研究技术贸易法规的中国对外经济贸易大学教授崔凡表示，这两项技术出口受限，可能会影响到眼下正在酝酿中的TikTok美国业务出售交易。他说，字节跳动的国际业务能够取得快速发展，依靠的是其国内强大的技术支撑，它源源不断地向境外公司提供最新的核心算法服务，就是一种典型的技术服务出口；如果它的国际业务要继续顺利运营，无论其新的所有者和运营者是谁，很可能都需要从中国境内向境外转让软件代码或其使用权，也可能需要从中国境内向境外提供技术服务。

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美国媒体报导，脸书创办人扎克伯格以个人名义警告多位美国政要提防TikTok，很可能是促成近日特朗普政府扩大打击TikTok的原因之一。TikTok除了抗议脸书违反公平竞争原则，也对美国联邦政府提告，试图摆脱困境。

周日接受福克斯新闻电视台专访时，美国总统特朗普表示，如果“中国不能正确地对待美国”，他“当然会选择彻底切断和中共的关系”。事实上，中美之间的脱钩进程早已启动，而且中国当局同样也在推动。

据消息人士透露，甲骨文公司有意参与收购字节跳动子公司TikTok在美业务。据悉，甲骨文已经和字节跳动的两个现有股东红杉资本和泛大西洋投资集团接洽。这是继微软和推特之后第3家表示有意收购海外版抖音TikTok的互联网巨头。

特朗普再度加大对TikTok及其母公司字节跳动施压。这位美国总统签署行政令，要求字节跳动在90天内销毁其手中的美国用户数据，并从TikTok撤资。 此外，他还称，正在考虑是否也禁止阿里巴巴等中企在美运作。

本周五，亚洲最大的绞吸挖泥船在江苏启东的振华重工造船厂下水。这款由中国自主研发的大型挖泥船既可用于疏浚航道，也可用于围海造陆，被许多中国媒体称为“造岛神器”。值得注意的是，中国商务部已经在今年夏天下令禁止出口大型挖泥船。

TikTok若擅自出售 字节跳动老总要坐牢?

根据《中华人民共和国技术进出口管理条例》，"属于限制出口的技术，实行许可证管理；未经许可，不得出口"；"出口属于限制出口的技术，应当向国务院外经贸主管部门提出申请"；"未经许可擅自进口或者出口属于限制进出口的技术的，依照刑法关于走私罪、非法经营罪、泄露国家秘密罪或者其他罪的规定，依法追究刑事责任"。

中国对外经济贸易大学教授崔凡因此建议TikTok母公司字节跳动"如果准备出口调整后目录中的限制类技术，建议暂停磋商与贸易程序，履行好相关申请手续"；"认真研究调整后的目录，严肃并慎重考虑是否需要暂停相关交易的实质性谈判，履行好法定申报程序，而后再视情采取进一步行动"。

美国从去年底开始对TikTok展开国家安全审查。今年8月14日，特朗普发布了一项行政命令，要求TikTok母公司字节跳动在90天内将TikTok在美国业务出售。微软、甲骨文和推特均已就收购交易进行了洽谈，几家投资公司也参与了谈判。

8月24日，TikTok针对该行政命令控告美国联邦政府。诉状称:"在没有通知或没有提供发表意见的机会（无论是在事实发生前还是发生后）的情况下禁止TikTok，这项行政命令违反了宪法第五修正案对正当程序的保护。"

"造岛神器"也在名单之中

除了可能涉及TikTok的几项技术，此次限制出口目录修订，还增添了"北斗卫星导航系统信息传输加密技术"、"海上岛礁利用和安全保障装备技术"、"远海岛礁开发建设施工装置"等几十条内容。早在2017年，中国商务部就以行政命令的形式对可用于南海岛礁扩建的大型挖泥船实施出口管制，而现在则正式列入了限制出口目录。

China Saugbagger Hafen von Nantong (picture-alliance/dpa/Imagechina/Xu Congjun)

中国自主研发的大型挖泥船"天鲲号" (2017年11月资料图)

目前，除了中国之外，大型挖泥船的主要制造商都来自荷兰等欧洲国家，造价相对更昂贵；根据中国媒体的分析，限制远海岛礁开发建设施工装置的出口，真实目的就是防止越南等南海周边国家购买。近年来，中国在南海水域大兴土木、将小型礁盘大规模扩建为岛屿的行为引起了不少国家的忧虑。目前，中方已经在多个岛礁修建了机场、港口，甚至还包括防空导弹阵地等明显的军事设施。

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