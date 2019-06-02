中国商业信心触新低　美国批北京扭曲谈判

(德国之声中文网) 周一（6月3日）一项有关中国制造业的报告显示，中美贸易战已造成中国经济损失。

针对亚洲5月制造商的调查显示，5月中国财新制造业采购经理人指数（PMI）稳定在50.2，略高于区分扩张和收缩的50。但商业信心跌至2012年4月系列开始以来的最低水平。但上周五公布的官方制造业PMI跌至3年来的最低。

美国穷追猛打

美国贸易代表办公室和财政部周一发表联合声明表示，中国周日发表的白皮书扭曲了两国贸易谈判的性质和历史。中美本已基本上同意协议的重要内容，包括执行条款，但中国谈判代表临时变卦。声明写道:「我们针对中国详细和可执行的承诺等相关的坚持决不构成对中国主权的威胁。］

美国国务卿蓬佩奥周一则是在荷兰海牙批评中国的贸易记录，称贸易不公已有数十年，美国总统特朗普誓言做出改变才爆发两国贸易战。

蓬佩奥在海牙举行的国际商务会议2019年全球企业家峰会上呼吁放宽商业法规。会议由美国和荷兰共同举办，有来自140多个国家的2千多家企业以及投资者和代表参加。

他在会议上说:「威权国家可以窃取智慧财产权并补帖自己的企业....但他们永远无法与自由社会中的创业和创新相提并论。」他也藉机向荷兰政府施压，希望他们能在扩展5G手机网络时，基于安全考虑将华为排除在外。

ＩＥＥＥ解除对华为员工限制

经过中国学术界反弹，世界上最大的技术专业人士组织「国际电机电子工程师协会」（IEEE）宣布，解除对华为员工作为旗下期刊杂志编辑和审稿人的限制。

这个组织拥有42万名会员。限制一出，引起中国会员强烈反对，其中一些人声称要辞职抗议。该组织周日在其网站上发布的一份声明中解释，限制是为了要补户协会义工和会员，规避相关的法律风险。

IEEE总部设于纽约，在160多个国家拥有会员，并推出了约200种不同的出版物。ＩＥＥＥ是美国几家领先的全球技术标准制定组织之一，也是电信，信息技术和发电标准的领先开发商。

日前相关标准组织，包括Wi-Fi联盟和SD协会，仍对华为施加限制。

夏立民/杨威廉（美联社、德新社、路透社）