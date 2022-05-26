中国哪些行业在“清零”政策中“发大财”

（德国之声中文网）路透社引述分析人士的看法指出，中国今年在新冠病毒检测、新医疗设施、监测设备和其他抗击疫情措施上的花费将超过3500亿人民币。多达3000家公司会从中受益。

美国智库外交关系协会（Council on Foreign Relations）全球卫生问题高级研究员黄严忠说：“由于病毒检测正成为中国遏制新冠疫情的主要方法，提供检测服务以及相关产业正在大赚特赚。”

中国官方致力于在大城市设立大量核酸检测点，让居民步行15分钟的距离就可以接受核酸检测。位于香港的太平基业证券有限公司估计，这一计划为核酸检测试剂生产商和供应商创造了一个年价值超过150亿美元的巨大市场。

中国政府承担了这项巨大开支的绝大部分。从2020年新冠疫情爆发以来，核酸检测的费用不断下降。目前中国国内核酸检测的成本价约为每例50美分。

浙江迪安诊断技术股份有限公司今年第一季度的利润增长超过一倍。该公司是中国最大的医疗试剂制造商之一。其营收增长超过60%，达到6.9亿美元，其中近一半来自新冠病毒检测服务。这些收入几乎百分之百来自中国政府财政开支。

根据中国《证券时报》报道，上海润达医疗科技股份有限公司在上海封城期间，4月份每天所做的新冠病毒测试多达40万个，一个月的收入超过3000万美元。

观看视频 02:27 封城之后的上海

中国官方认为，清零政策对于拯救生命和防止其医疗系统被挤垮至关重要。即使经济损失越来越大，但该政策并没有松动的迹象。

最新的经济数据显示，3月以来，中国的经济急剧削弱。清零政策严重打击了就业、消费支出、出口和房屋销售，封城措施造成高速公路、港口和工厂关闭。

许多私营部门的经济学家预计，今年第二季度中国经济同期相比将会出现萎缩。第一季度中国经济的增长率为4.8%。

投资者不确定迪安、润达之类的公司目前拥有的大幅收益现象可以持续多久，因为这些公司的命运同政府财政开支紧密相关。

位于深圳的安信证券最新公布的一份研究报告显示，“新冠病毒出现的大量变异以及感染的复杂性造成疫情发展充满不确定性。如果疫情蔓延得到很好的控制，防疫政策得到调整，那么可能会对核酸检测的市场需求产生负面影响。”

全球卫生问题高级研究员黄严忠说，中国采取的大规模封锁、疫调和隔离措施可以防止最坏的情况出现，但这不是一个永久性的解决方案。他说：“从流行病学和经济的角度来看，这都是不可持续的。”

包括武汉高德红外股份有限公司和杭州海康威视数字技术有限公司在内的数十家监控和热成像摄像机制造商，都从中国政府追踪新冠病毒感染疫调的设备需求中获益。武汉高德在2020年加班加点为中国国内及海外赶制人体测温仪，当年营收翻了一番。

根据路透社对国际和中国国内数据库的调查，今年3月以来，中国企业和研究机构已经申请了至少50项与新冠疫情有关的专利。这些专利发明大多与改造现有的监控摄像头和平台有关，以便追踪密切接触者并识别潜在的阳性病例。

同时为了减轻中国本已不堪重负的医疗设施，兴建数百家新医院也为建筑企业带来繁荣生机。

例如中铁集团今年在中国各地修建临时医院。在过去两年中，该集团利润稳步增长，至少部分项目都是与新冠疫情相关。分析师们预计这种趋势会在未来几年保持下去。

一位分析人士估计，今年3月和4月间，由于感染率激增，中国各地总共建造了大约300家临时性质的方舱医院，总共花费超过40亿美元。其中三分之一是在上海和周边地区建造的。

5月，中国国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟投书中共中央委员会机关刊物《求是》杂志，提出要提前规划准备永久性方舱医院。这表明中国对这类建筑的需求将长期存在。

路透社查阅此类项目招标发现，中国政府今年在新医院建设方面将花费约150亿美元。

2021年中国这些行业最不好过 传统制造业 在新冠疫情爆发前，中国这个“世界工厂”的制造业就已多年面对利润下降、生产成本攀升等问题。2020年以来，疫情的反反复复导致生产链断裂，人工、物流成本又进一步大幅增加。此外，政府在降低能耗、减少排放方面的要求不断提高。爆发局部疫情、原材料断供、限电等不可预测因素都会迫使企业停工。

2021年中国这些行业最不好过 互联网行业 去年以来，中国政府对本国互联网科技巨头加大了监管力度。今年以来，阿里巴巴、腾讯、京东、滴滴和美团等互联网巨头纷纷受到反垄断调查。4月，阿里巴巴因禁止平台内商家在其他竞争性平台开店的"二选一"行为，遭罚182亿人民币。这张罚单也创下中国反垄断罚款迄今为止的记录。

2021年中国这些行业最不好过 数据安全成大事 过去多年中国对互联网企业放任发展的政策走到了尽头。政府也明确传达出不乐见科技企业赴海外上市的信号。今年7月，中国国家互联网信息办公室宣布对在美国上市的滴滴出行实施“网络安全审查”，致使该公司股票市值蒸发三分之一。据美联社报道，今年阿里巴巴、腾讯、滴滴和其他科技巨头的总市值已减少了1.3万亿美元。

2021年中国这些行业最不好过 社交媒体、娱乐平台 腾讯、快手、微博和小红书等网络平台因为传播色情信息等指控被罚款。腾讯音乐被责令解除与供应商的独家版权合作。 政府还发布新规限制青少年电子游戏的时间，使电玩行业受到冲击。以社交、游戏为重心的腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。

2021年中国这些行业最不好过 房地产行业 在中国领导人习近平 “房住不炒” 的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。中央政府今年开始对房地产企业实施限制融资的“三条红线”，要求房企压缩负债。这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机。今年下半年中国房地产市场已明显降温，房产中介的日子也越来越不好过。

2021年中国这些行业最不好过 旅游业 新冠疫情爆发以来，中国人不仅出国变得很难，跨省市旅行都会面临意想不到的风险。一旦出现阳性检测结果，整个城市甚至地区都会被封，游客被困、滞留。因此多数中国人放弃了旅游计划。公园景点、旅行社、客运、酒店等行业的复苏一再受到打击。

2021年中国这些行业最不好过 餐饮业 餐饮业的状况也好不到哪里去。2020年初疫情爆发后全国封禁的那几个月，餐饮业经历了最惨淡的时刻。后来随着社会生活的恢复，本地消费者回归。但人们的就餐和社交习惯发生了改变，食品价格、经营成本在上升。经历了倒闭潮之后，餐饮业的竞争激烈程度似乎没有下降。在全球拥有近1600家门店的火锅连锁餐厅海底捞11月宣布，今年共将关闭近300家门店。

2021年中国这些行业最不好过 航空业 航空公司也是受疫情影响损失最惨重的行业之一。无论是几乎陷入停顿的国际航线还是惨淡经营国内航线，大部分航空公司处于亏损状态。由于中国的民航企业大部分为国企，因此除海航破产重组外，并无其它航空公司倒闭。

2021年中国这些行业最不好过 教培行业 今年7月，中国政府推出“双减”政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。这被视为宣告教培行业的“死刑”。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。统计数据显示，中国校外培训机构有超过70万家，从业人员超过1000万人。他们其中的一部分已经或面临失业。



（路透社）

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