中国哪些行业在“清零”政策中“发大财”

中国通过大规模检测、隔离措施实施的新冠疫情“零容忍”防疫政策已经对经济构成严重冲击，同时也在医疗、科技和建筑业制造了大量泡沫。
（德国之声中文网）路透社引述分析人士的看法指出，中国今年在新冠病毒检测、新医疗设施、监测设备和其他抗击疫情措施上的花费将超过3500亿人民币。多达3000家公司会从中受益。
美国智库外交关系协会（Council on Foreign Relations）全球卫生问题高级研究员黄严忠说：“由于病毒检测正成为中国遏制新冠疫情的主要方法，提供检测服务以及相关产业正在大赚特赚。”
中国官方致力于在大城市设立大量核酸检测点，让居民步行15分钟的距离就可以接受核酸检测。位于香港的太平基业证券有限公司估计，这一计划为核酸检测试剂生产商和供应商创造了一个年价值超过150亿美元的巨大市场。
中国政府承担了这项巨大开支的绝大部分。从2020年新冠疫情爆发以来，核酸检测的费用不断下降。目前中国国内核酸检测的成本价约为每例50美分。
浙江迪安诊断技术股份有限公司今年第一季度的利润增长超过一倍。该公司是中国最大的医疗试剂制造商之一。其营收增长超过60%，达到6.9亿美元，其中近一半来自新冠病毒检测服务。这些收入几乎百分之百来自中国政府财政开支。
根据中国《证券时报》报道，上海润达医疗科技股份有限公司在上海封城期间，4月份每天所做的新冠病毒测试多达40万个，一个月的收入超过3000万美元。
中国官方认为，清零政策对于拯救生命和防止其医疗系统被挤垮至关重要。即使经济损失越来越大，但该政策并没有松动的迹象。
最新的经济数据显示，3月以来，中国的经济急剧削弱。清零政策严重打击了就业、消费支出、出口和房屋销售，封城措施造成高速公路、港口和工厂关闭。
许多私营部门的经济学家预计，今年第二季度中国经济同期相比将会出现萎缩。第一季度中国经济的增长率为4.8%。
投资者不确定迪安、润达之类的公司目前拥有的大幅收益现象可以持续多久，因为这些公司的命运同政府财政开支紧密相关。
位于深圳的安信证券最新公布的一份研究报告显示，“新冠病毒出现的大量变异以及感染的复杂性造成疫情发展充满不确定性。如果疫情蔓延得到很好的控制，防疫政策得到调整，那么可能会对核酸检测的市场需求产生负面影响。”
全球卫生问题高级研究员黄严忠说，中国采取的大规模封锁、疫调和隔离措施可以防止最坏的情况出现，但这不是一个永久性的解决方案。他说：“从流行病学和经济的角度来看，这都是不可持续的。”
包括武汉高德红外股份有限公司和杭州海康威视数字技术有限公司在内的数十家监控和热成像摄像机制造商，都从中国政府追踪新冠病毒感染疫调的设备需求中获益。武汉高德在2020年加班加点为中国国内及海外赶制人体测温仪，当年营收翻了一番。
根据路透社对国际和中国国内数据库的调查，今年3月以来，中国企业和研究机构已经申请了至少50项与新冠疫情有关的专利。这些专利发明大多与改造现有的监控摄像头和平台有关，以便追踪密切接触者并识别潜在的阳性病例。
同时为了减轻中国本已不堪重负的医疗设施，兴建数百家新医院也为建筑企业带来繁荣生机。
例如中铁集团今年在中国各地修建临时医院。在过去两年中，该集团利润稳步增长，至少部分项目都是与新冠疫情相关。分析师们预计这种趋势会在未来几年保持下去。
一位分析人士估计，今年3月和4月间，由于感染率激增，中国各地总共建造了大约300家临时性质的方舱医院，总共花费超过40亿美元。其中三分之一是在上海和周边地区建造的。
5月，中国国家卫生健康委党组书记、主任马晓伟投书中共中央委员会机关刊物《求是》杂志，提出要提前规划准备永久性方舱医院。这表明中国对这类建筑的需求将长期存在。
路透社查阅此类项目招标发现，中国政府今年在新医院建设方面将花费约150亿美元。
（路透社）
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中國通報新冠病毒確診人數雖降，官方堅持「動態清零」總方針，現在決定在多地實施「常態化核酸檢測」手段。但有專家分析，奥密克戎（omicron）隱匿性強，還會出現變異，這會讓防疫效果打折扣。