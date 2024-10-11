中国和越南将签署更多新协议

知情人士消息，中国和越南预计将在本周末中国国务院总理李强访问河内期间签署新协议。连接两国的铁路线有望扩建升级。

（德国之声中文网）路透社援引两位知情人士消息，中国和越南预计将在本周末中国国务院总理李强访问河内期间签署新协议，协议内容包括加强铁路连接和农业贸易。

更多铁路连接标志着两国之间的信任不断增加，并将促进贸易和供应链的发展。随着中美贸易紧张局势加剧，越来越多的中国制造商将部分面向出口的业务转移到越南，这也有助于双方的经济合作。

据其中一位消息人士透露，协议还包括支付系统和海关程序的内容。这些协议可能进一步加强这两个共产党统治的邻国之间的经济关系。

越南外交部没有立即回复置评请求。中国外交部也尚未就此作出回应。

中国和越南预计将在本周末中国国务院总理李强访问河内期间签署新协议，协议内容包括加强铁路连接和农业贸易。 图像来源: Nhac Nguyen/AFP/Getty Images

经济因素超越安全顾虑？

两国之间的长期不信任，尤其是在上世纪七十年代末爆发的一场短暂边境战争以及在南中国海上的边界冲突，一直阻碍着铁路连接的进展。然而，近年来，经济因素似乎已经超越了陆地边界的安全顾虑。

目前的主要铁路运输依赖于连接中国昆明与河内及越南海防港的铁路线。这条铁路在一个多世纪前由法国殖民越南期间修建，使用至今，该线在中国境内已升级为高铁。由于铁路轨距不兼容，迫使乘客和货物在边境换乘列车，成为两国日益繁荣的商业往来中的一大障碍。

今年前三个季度，两国的商业往来总额达到了1482亿美元，比去年同期增长了21%。

据一位消息人士透露，预计两国将在周日签署一项新的勘测活动协议，但没有透露更多细节。因为这些信息尚未公开，两位消息人士均拒绝公开身份。

根据越南外交部的初步安排，李强将在周六（10月12日）会见越南最高领导人苏林，并于周日早上会见越南总理范明政，之后出席"合作文件签署仪式"。

（路透社）

© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。