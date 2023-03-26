中国和美国能携手结束乌克兰战争吗？

（德国之声中文网）世界上唯一对普京有真正影响力的人可能就是他自称好友的习近平。习近平并没有因为普京被联合国刑事法院发出通缉令而放弃对莫斯科的访问。

北京对莫斯科的影响源于外交决策和经济依赖：中国作为世界第二大经济体，至今没有谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。而当西方对俄罗斯实施越来越严厉的制裁时，中国却反其道而行之，扩大与莫斯科的贸易。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 最初的盟友 1949年10月1日中华人民共和国宣布成立的第二天，苏联成为第一个与中国建立外交关系的国家。年底，毛泽东赴莫斯科访问，并在苏联停留两个多月，参加了斯大林70岁生日庆生活动（图）。事后毛泽东抱怨受到斯大林的冷遇，以及签约会谈进展不顺利。1950年2月14日，毛泽东在莫斯科签署《中苏友好同盟互助条约》，中苏两国结为盟友。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 苏联“老大哥” 1950年代至1960年代初，被外界视为中苏关系的“蜜月期”，双方签署了一系列协定，苏联从贸易、高等教育、核技术、工业等一系列方面向中国提供资金、物资和人员的援助，以帮助中国建立完整的工业体系。中国政府1953年针对经济发展制定的第一个“五年计划”，就是在苏联的帮助和策划下出台的。毛泽东强调要在各方面向苏联学习， “苏联共产党就是我们最好的先生”。图为1956年出版的纪念中苏友好条约6周年的报道图册。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 朝鲜战争 1950年6月朝鲜战争爆发，中国于10月出兵参战（图为志愿军跨过冰封的鸭绿江），直接与美国主导的联合国部队对抗，中国称之为“抗美援朝”。苏联没有直接参战，但提供了大量武器装备和资金援助。1953年6月南北双方签署了板门店协议：规定朝韩以北纬38度线为界停火，这固化了朝鲜半岛的分裂格局。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从反目到决裂 1959年9月苏联领导人赫鲁晓夫访华（图），参加中华人民共和国建国十周年活动。当时中苏领导人在政治理念和上的分歧和战略利益方面的矛盾就已显现。1960年莫斯科召回援华的全部苏联专家，废除两国经济技术合作的各项协议。北京则对苏联的“修正主义”以及苏共的对外对内政策展开了长期的尖锐批评。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 边境冲突 中国和苏联是世界上拥有最长陆地边界的两个邻国。1964年中苏第一轮边界谈判失败。 1969年6月3月，中、苏两国军队在界河乌苏里江的珍宝岛爆发冲突（图为珍宝岛中国守军），双方均有伤亡。同年，两国又在黑龙江八岔岛和新疆铁列克提再次发生武装冲突。9月，苏联部长会议主席柯西金取道北京，在机场与中国总理周恩来紧急会晤3小时，达成共识维持边界现状，避免武装冲突。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 中苏交恶 勃列日涅夫任苏共领导人后，中苏关系依然处于对峙势态。1966年中国文化大革命开始之后，两国间几乎停止了所有交往。1967年，红卫兵曾冲击苏联驻北京大使馆。图为1969年中苏边境冲突后，包头钢铁厂工人抗议“苏修社会帝国主义”的示威。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 抵制莫斯科奥运 进入70年代后，中国开始同美国为首的西方国家改善关系，1972年尼克松访华开启了中国向国际社会开放的大门。1980年代的苏联，则因入侵阿富汗遭到西方国家更严厉的制裁和对抗。1980年莫斯科举办奥运会，中国加入了以美国为首的西方国家的抵制阵营。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 关系正常化 在苏联末期，中苏关系有所缓和。从1982年10月至1988年6月，中苏两国政府特使就实现两国关系正常化问题进行了12轮的磋商。1989年5月，苏共中央总书记戈尔巴乔夫访问中国，同邓小平会晤。双方在北京发表了《联合公报》，标志两国关系正常化。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 从睦邻到战略伙伴 1991年苏联解体后，中国宣布承认俄罗斯为苏联的继承者。两国最高层之间开始恢复往来。1999年，《关于中俄国界线东西两段的叙述议定书》签订，遗留已久的边境划界问题基本得到解决。2001年普京上台后，俄罗斯与中国签署了《中俄睦邻友好合作条约》，确定平等信任的战略协作伙伴关系。2010年，两国确认"全面战略协作伙伴关系"。图为普京、布什和江泽民在2001年的上海亚太经合组织峰会上。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 共赴国际舞台 进入新千年后，随着经济实力的增强，北京和莫斯科都有意在国际舞台上扮演更积极的角色。“金砖国家”（BRICS）峰会、上海合作组织（2002年成立）这样的多边平台为此提供了机会。图为2016年10月在印度举行的金砖国家首脑峰会。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 政治强人的友谊 习近平和普京这两位威权专制领导人，有着相似的大国政治信念。在坚定巩固自身权力的同时，也都希望打破美国主导的现有国际秩序。2022年2月普京访问北京、出席冬奥会期间，中方强调中俄“友谊无上限、合作无止境”。图为2018年习近平在俄罗斯远东港口符拉迪沃斯托克与普京品尝鱼子酱煎饼。

中俄关系变迁：从兄弟、对手到战略伙伴 不是盟友，胜似盟友 2022年2月乌克兰战争爆发以来，俄罗斯在国际上备受制裁和孤立。但中国始终拒绝谴责俄罗斯的侵略行为，而指责美国和北约应为冲突负责，反对制裁，呼吁重视俄方的“安全关切”。同时中国大幅扩大从俄罗斯的进口，特别是能源进口。2023年3月，习近平访问莫斯科，成为乌克兰战争爆发以来首位访俄的大国元首。



共同目标：打破西方的主导地位

"实际上，俄罗斯残酷的侵略战争并不符合中国的利益，"《国际政治季刊》（Internationale Politik Quarterly）执行编辑霍夫（Henning Hoff）告诉德国之声。"这场战争正在扰乱中国在三年'清零政策'之后的经济复苏。而且鉴于战争的进程，北京有可能站在了失败者的一边"。但中国正试图"从战争及其后果中获得经济利益"，例如从俄罗斯购买更便宜的石油和天然气。反之，在与西方的贸易关系变得更加困难的时候，中国可以增加对俄罗斯的出口。美国推测，这也包括可用于军事目的的民用技术设备。

这导致俄罗斯正变得更加依赖中国。因此，北京对莫斯科的影响力是其他国家所没有的。如果习近平愿意，他可以说服普京通过谈判结束战争。到目前为止，习近平只在一点上向俄罗斯总统表明了红线：使用核武器对中国来说是不可以的。

但是，中国有一个比战争更重要的利益：中国需要俄罗斯作为伙伴来构建一个没有西方统治的世界秩序。因此，从中国的角度来看，俄罗斯绝不能输掉这场战争。如果普京体系失败，对习近平来说也是不利的，因为这将是他也奉行的专制统治模式的挫败。

俄罗斯的依赖性符合中国的利益

对外，中国正试图在乌克兰战争中充当和平调解人。然而，中国政府代表在2月份的慕尼黑安全会议上提出的和平计划在西方国家政府那里失败了。该计划过于含糊，缺乏对俄罗斯从乌克兰撤军的要求，而这对基辅和西方来说是不可或缺的。

习近平对莫斯科的访问伴随着中国媒体的大量和平言论造势。尽管习近平没有在公开场合提及战争。普京在某种程度上似乎也在配合："俄罗斯对通过政治外交手段解决乌克兰危机持开放态度。"他在习近平到访前不久为中国的《人民日报》写了一篇文章。

文章中普京坚持认为，随着俄罗斯在2014年吞并克里米亚和去年吞并乌克兰四个地区，基辅必须承认"新的地缘政治现实"。还算不错，普京如今不再说乌克兰根本不是一个真正的国家，由纳粹统治，需要归属到俄罗斯。

在寻求和平的过程中，我们能从中国期待什么？慕尼黑安全会议前负责人伊辛格(Wolfgang Ischinger)认为，目前能期待的不多。几天前在接受德国之声采访时，伊辛格说："由于目前美国和中国之间的紧张气氛，中国如今没有什么理由来减少与俄罗斯的接触"。如果战争拖得更久，俄罗斯在军事、经济和政治上被进一步削弱，将变得更加依赖中国。"从中国的角度来看，这可能根本不是一个坏的结果，"伊辛格说。

德国的战争恐惧增大

因此，在俄罗斯和乌克兰之间寻求和平的压力目前不是来自中国，也不是来自交战各方本身。在他们的阵地战和消耗战中，双方显然仍然相信他们可以在军事方面取得决定性的胜利。

压力更多来自乌克兰的西方支持国。这些国家的人民明显感受到了战争的经济影响，体现在能源短缺、通货膨胀和紧张的公共预算，使各国用于其他方面的资金减少。

在德国，对战争的恐惧也在上升。在R+V保险公司几天前公布的一项调查中，63%的绝大多数人担心德国没有能力保卫自己，55%的受访者担心德国会被卷入战争，与2022年相比增加了13个百分点。

拜登对乌克兰的承诺在政治上是有风险的

与此同时，对于乌克兰最重要的支持者美国来说，在和平前景渺茫的情况下，继续如此慷慨地帮助这个欧洲国家的意愿正在减弱。广大民众和国会中的共和党人中都是如此。这使得拜登总统面临长期的政治风险，而他最近还在基辅承诺继续对乌克兰提供支持，"只要它需要"。

沃尔特（Stephen Walt）在美国《外交政策》杂志上写道，拜登因此将自己的政治命运与战争的结果挂钩。"以他所承诺的来衡量，任何不是全面胜利的情况都会显得很失败。" 而且，如果中国更加支持俄罗斯，拜登可能被迫对中国实施进一步的制裁，这反过来又会危及美国的经济复苏。然后，沃尔特写道，可能的共和党总统竞争者将"摩拳擦掌"的希望在2024年的总统大选中取得胜利。

美国的战争疲劳显然已经对拜登政府产生了影响：在一名共和党议员的质询下，国务卿布林肯日前首次暗示，乌克兰可能无法夺回所有被俄罗斯占领的领土。这是一个打破禁忌的举动。

中美和平倡议的想法来自于欧洲

对华盛顿和北京来说，乌克兰战争最终只是它们之间以及两种制度（一种是民主制度，一种是专制制度）之间更大对抗的一部分。《国际政治季刊》的执行编辑霍夫说，在这种日益加剧的对抗中，"德国和欧洲将不得不更有力地表达立场。并寻求在更多问题上与美国人并肩合作"。这种对抗给欧洲人带来的另一个后果是"迫切需要欧洲在军事安全方面做出更大的贡献，这样美国就可以更加关注印太地区"。

美国作为乌克兰的主要支持者，对其影响最大，而中国对克里姆林宫的影响最大，可能也是唯一的。

在最近的一次欧盟峰会上，是小国卢森堡的首相贝泰尔（Xavier Bettel）呼吁拜登与习近平一道，就乌克兰问题谈判达成和平计划。贝泰尔说，其他国家会接受这一点。

这可能是许多欧盟国家最希望看到的：中美这国际政治中的两大角色共同解决俄乌问题，也为欧洲人解决这个问题。

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