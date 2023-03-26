中国和美国能携手结束乌克兰战争吗？

如果中国愿意，它可以给俄罗斯施加巨大的压力。与此同时，对战争的疲倦情绪正在美国蔓延。这两个强有力的对手可以一起为和平而做出努力。
（德国之声中文网）世界上唯一对普京有真正影响力的人可能就是他自称好友的习近平。习近平并没有因为普京被联合国刑事法院发出通缉令而放弃对莫斯科的访问。
北京对莫斯科的影响源于外交决策和经济依赖：中国作为世界第二大经济体，至今没有谴责俄罗斯对乌克兰的入侵。而当西方对俄罗斯实施越来越严厉的制裁时，中国却反其道而行之，扩大与莫斯科的贸易。
"实际上，俄罗斯残酷的侵略战争并不符合中国的利益，"《国际政治季刊》（Internationale Politik Quarterly）执行编辑霍夫（Henning Hoff）告诉德国之声。"这场战争正在扰乱中国在三年'清零政策'之后的经济复苏。而且鉴于战争的进程，北京有可能站在了失败者的一边"。但中国正试图"从战争及其后果中获得经济利益"，例如从俄罗斯购买更便宜的石油和天然气。反之，在与西方的贸易关系变得更加困难的时候，中国可以增加对俄罗斯的出口。美国推测，这也包括可用于军事目的的民用技术设备。
这导致俄罗斯正变得更加依赖中国。因此，北京对莫斯科的影响力是其他国家所没有的。如果习近平愿意，他可以说服普京通过谈判结束战争。到目前为止，习近平只在一点上向俄罗斯总统表明了红线：使用核武器对中国来说是不可以的。
但是，中国有一个比战争更重要的利益：中国需要俄罗斯作为伙伴来构建一个没有西方统治的世界秩序。因此，从中国的角度来看，俄罗斯绝不能输掉这场战争。如果普京体系失败，对习近平来说也是不利的，因为这将是他也奉行的专制统治模式的挫败。
对外，中国正试图在乌克兰战争中充当和平调解人。然而，中国政府代表在2月份的慕尼黑安全会议上提出的和平计划在西方国家政府那里失败了。该计划过于含糊，缺乏对俄罗斯从乌克兰撤军的要求，而这对基辅和西方来说是不可或缺的。
习近平对莫斯科的访问伴随着中国媒体的大量和平言论造势。尽管习近平没有在公开场合提及战争。普京在某种程度上似乎也在配合："俄罗斯对通过政治外交手段解决乌克兰危机持开放态度。"他在习近平到访前不久为中国的《人民日报》写了一篇文章。
文章中普京坚持认为，随着俄罗斯在2014年吞并克里米亚和去年吞并乌克兰四个地区，基辅必须承认"新的地缘政治现实"。还算不错，普京如今不再说乌克兰根本不是一个真正的国家，由纳粹统治，需要归属到俄罗斯。
在寻求和平的过程中，我们能从中国期待什么？慕尼黑安全会议前负责人伊辛格(Wolfgang Ischinger)认为，目前能期待的不多。几天前在接受德国之声采访时，伊辛格说："由于目前美国和中国之间的紧张气氛，中国如今没有什么理由来减少与俄罗斯的接触"。如果战争拖得更久，俄罗斯在军事、经济和政治上被进一步削弱，将变得更加依赖中国。"从中国的角度来看，这可能根本不是一个坏的结果，"伊辛格说。
因此，在俄罗斯和乌克兰之间寻求和平的压力目前不是来自中国，也不是来自交战各方本身。在他们的阵地战和消耗战中，双方显然仍然相信他们可以在军事方面取得决定性的胜利。
压力更多来自乌克兰的西方支持国。这些国家的人民明显感受到了战争的经济影响，体现在能源短缺、通货膨胀和紧张的公共预算，使各国用于其他方面的资金减少。
在德国，对战争的恐惧也在上升。在R+V保险公司几天前公布的一项调查中，63%的绝大多数人担心德国没有能力保卫自己，55%的受访者担心德国会被卷入战争，与2022年相比增加了13个百分点。
与此同时，对于乌克兰最重要的支持者美国来说，在和平前景渺茫的情况下，继续如此慷慨地帮助这个欧洲国家的意愿正在减弱。广大民众和国会中的共和党人中都是如此。这使得拜登总统面临长期的政治风险，而他最近还在基辅承诺继续对乌克兰提供支持，"只要它需要"。
沃尔特（Stephen Walt）在美国《外交政策》杂志上写道，拜登因此将自己的政治命运与战争的结果挂钩。"以他所承诺的来衡量，任何不是全面胜利的情况都会显得很失败。" 而且，如果中国更加支持俄罗斯，拜登可能被迫对中国实施进一步的制裁，这反过来又会危及美国的经济复苏。然后，沃尔特写道，可能的共和党总统竞争者将"摩拳擦掌"的希望在2024年的总统大选中取得胜利。
美国的战争疲劳显然已经对拜登政府产生了影响：在一名共和党议员的质询下，国务卿布林肯日前首次暗示，乌克兰可能无法夺回所有被俄罗斯占领的领土。这是一个打破禁忌的举动。
对华盛顿和北京来说，乌克兰战争最终只是它们之间以及两种制度（一种是民主制度，一种是专制制度）之间更大对抗的一部分。《国际政治季刊》的执行编辑霍夫说，在这种日益加剧的对抗中，"德国和欧洲将不得不更有力地表达立场。并寻求在更多问题上与美国人并肩合作"。这种对抗给欧洲人带来的另一个后果是"迫切需要欧洲在军事安全方面做出更大的贡献，这样美国就可以更加关注印太地区"。
美国作为乌克兰的主要支持者，对其影响最大，而中国对克里姆林宫的影响最大，可能也是唯一的。
在最近的一次欧盟峰会上，是小国卢森堡的首相贝泰尔（Xavier Bettel）呼吁拜登与习近平一道，就乌克兰问题谈判达成和平计划。贝泰尔说，其他国家会接受这一点。
这可能是许多欧盟国家最希望看到的：中美这国际政治中的两大角色共同解决俄乌问题，也为欧洲人解决这个问题。
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