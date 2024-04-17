中国和沙特在以伊冲突中斡旋？

（德国之声中文网）中国官媒新华社援引政府官员的话报道称，中国外交部长王毅在与沙特外长费萨尔（Faisal bin Farhan bin Abdullah）通电话时表示，中国愿意与沙特阿拉伯合作，阻止中东局势进一步升级。

据报道，中国方面高度赞赏沙特坚持通过外交途径解决伊朗驻叙利亚领馆遭袭事件的立场。沙特外交部长表示，沙特对中国为推动中东紧张局势恢复正常发挥积极、重要的作用寄予厚望。

与德黑兰通话

据中国官媒报道，中国外交部长王毅与伊朗外长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希安（Hossein Amir-Abdollahian）进行了一次电话交谈。新华社报道称，伊朗外长表示“伊朗愿意保持克制”，并表示伊朗“无意进一步加剧紧张局势”。其称当前该地区局势“非常敏感”。

据新华社报道，阿米尔-阿卜杜拉希安阐述了德黑兰方面对伊朗驻叙利亚首都大马士革领馆遭以色列袭击的立场。并表示，“伊朗有权对侵犯其主权的行为进行自卫”。中国方面对伊朗驻叙利亚使馆遭袭表示强烈谴责并坚决反对。中国将该袭击事件视为严重违反国际法和“不可接受”的行为。

据卡塔尔总统办公室本周二（4月16日）发布的消息称，伊朗总统莱希（Ebrahim Raisi）当日与卡塔尔埃米尔塔米姆（Tamim bin Hamad al-Thani）通话时发出明确警告，任何损害伊朗利益的“最小程度行动”将导致其国家进行“严厉、全面和痛苦的回应”。

伊朗副外长巴盖里（Ali Bagheri）周一晚间在国家电视上表示，如果以色列回击，其将迎来伊朗“更猛烈、更快速、更直接的攻击”。巴盖里表示以色列若再次袭击，将不再会有12天的等待期（指的是伊朗驻叙利亚使馆遭袭与伊朗发动对以空袭之间的时间间隔），德黑兰的回应将“不是在几天或几小时后，而是在几秒钟内”出现。

以色列宣布“回应”

伊朗发动对以大规模空袭后，以色列军方总参谋长哈勒维（Herzi Halevi）宣布回应。根据以色列军方周一发表的声明，哈勒维15日在参观以色列南部内瓦提姆空军基地表示，伊朗向以色列领土发射如此多的火箭、巡航导弹将得到回应。”

以色列军方发言人哈加里（Daniel Hagari）强调，将采取一切必要措施保护以色列。“我们将在由我们自己确定的时机和场合采取行动。”

以牙还牙？以色列可能对伊朗做出的三种响应

以色列方面称，伊朗在周日夜间首次从其领土直接向以色列发动袭击。以色列表示，伊朗发射的300多架无人机、火箭以及巡航导弹几乎全部被击落。此次空防以色列得到了来自美国、英国和约旦等国的支持。

对以色列袭击伊朗核设施的担忧

国际原子能机构（IAEA）总干事拉斐尔·格罗西（Rafael Grossi）对以色列可能袭击伊朗核设施作为报复性打击表示了担忧。格罗西周一在纽约联合国安全理事会会议上回答记者提问时表示：“我们一直担心此事发生的可能性。”

格罗西呼吁保持极端克制。伊朗政府已告知国际原子能机构检查员，“出于安全考虑，每天都进行检查的所有核设施周日保持关闭”。尽管这些设施在周一恢复开放，但在局势恢复平静之前，检察人员不被允许进入核设施。

国际原子能机构定期检查伊朗关键核设施，其中包括伊朗核计划的核心——位于纳坦兹（Natans）的铀浓缩设施。伊朗声称自己的核计划仅用于和平目的。西方国家指责伊朗寻求发展核武器，德黑兰否认相关指控。

欧盟外长召开紧急会议

中东局势引发欧盟各国外长关注。本周二，欧盟外长召开紧急线上会议，讨论伊朗在周日夜间对以色列发动空袭所造成的后果。欧盟外交与安全事务高级代表博雷尔（Josep Borrell）称，这次线会议的目标是“缓和紧张局势并致力于地区安全”。布鲁塞尔以及欧盟各成员国代表均强烈谴责了伊朗袭击。

（德新社，法新社，路透社）

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