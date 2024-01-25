中国和新加坡互免签证 中国护照含金量有多高？

（德国之声中文网）据中国外交部发布的消息以及中国央视的报道，1月25日，中国和新加坡政府代表在北京签署《中华人民共和国政府与新加坡共和国政府关于互免持普通护照人员签证协定》，规定从2024年2月9日（农历除夕）起，双方持普通护照人员可免签入境对方国家从事旅游、探亲、商务等私人事务，停留不超过30日。入境对方国家从事工作、新闻报道等须事先批准的活动以及拟在对方国家停留超过30日的，须在入境对方国家前办妥相应签证。

中国与新加坡互免签证的协议生效后，在中国被视为东南亚黄金旅游线路"新马泰"三个国家已全部对中国游客免签。

目前，中国公民赴新加坡须办理签证，中国对新加坡则实行单方面免签：新加坡公民赴华可享有15天免签入境。这项免签政策曾在新冠疫情期间暂停，去年7月26日重新恢复。

中国护照好用吗？

中国央视报道称，截至目前，中国已与157国缔结了涵盖不同护照种类的互免签证协定，与44个国家达成简化签证手续协定或安排，与包括新加坡、马尔代夫、哈萨克斯坦等22个国家实现全面互免签证。此外，还有60多个国家和地区给予中国公民免签或落地签便利。

就普通护照持有人而言，中国护照目前的"含金量"处于全球中等偏下水平。

英国咨询公司"Henley & Partners"每年都会公布根据普通护照持有人（相对于外交护照持有人）的旅行自由对各国进行的全球排名，也就是亨利护照指数排行榜（Henley Passport Index）。该排名的标准是普通护照持有者无需签证或入境后可快速得到落地签的国家数量。

根据2024年亨利护照指数排行榜，排在第一位（总共104位）的是法国、德国、意大利、日本、新加坡、西班牙这6个国家，其持普通护照的公民可以免签（或落地签）进入194个国家。香港排名第19，持香港特别行政区护照者可免签（或落地签）进入171个国家。中国和巴布亚新几内亚一样排名第62位，其持有普通护照的公民可以免签（或落地签）入境85个国家（地区）。

根据中国领事服务网2023年12月07日发布的信息，单方面允许中国公民免签入境国家和地区有26个（其中没有欧洲国家），单方面允许中国公民办理落地签证国家和地区有44个。此外，按照互免签证协定，持普通护照的中国公民可以免签入境阿尔巴尼亚、阿联酋、巴巴多斯、巴哈马、白俄罗斯、波黑、多米尼克、厄瓜多尔、马尔代夫、毛里求斯、塞尔维亚、塞舌尔、圣马力诺、苏里南、汤加、亚美尼亚等国。

中国国家移民局所能查到的最新数据（2019年4月）显示，中国持有有效普通护照总人数超过1.7亿人，仅占内地总人口的约13%。

除此之外，中国对公务员这个群体出国实行特殊规定。中国的国家公务员正处级以上干部属于国家报备人员，如需办理因私护照、因私出境都需要公安机关、单位审批。有些单位还会将公务员办理好的因私护照收回单位。中国的公务员数量在700万左右。

扩大单方面免签及落地签

中国外交部领事司司长吴玺在接受央视专访时表示，近一段时间以来，中方推出了一系列便利人员往来措施，这充分彰显了中国推进高水平对外开放的决心，我们欢迎世界各国朋友来华旅游、经商、投资、学习。

去年底，中国推出了从2023年12月1日至2024年11月30日对法国、德国、意大利、荷兰、西班牙、马来西亚6国持普通护照人员来华15天免签的新规定。之前，中国只对文莱和新加坡试行单方面免签。今年1月中旬，中国又宣布将对瑞士和爱尔兰实行单方面免签，还宣布外国人来华可办落地签。

疫情期间，中国的出入境游受到重大打击。根据中国移民管理局数据，2019年全年，外国人入出境9767.5万人次；2020年全年外国人入出境约760万人次；2021年全年外国人入出境453.1万人次；2022年全年外国人入出境447.3万人次。今年1月18日，中国国家移民管理局宣布，2023年累计查验出入境人员4.24亿人次，同比上升266.5%；其中外国人3547.8万人次，同比上升693.1%。

（综合报道）

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