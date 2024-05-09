中国和塞尔维亚“钢铁般的友谊”是怎样炼成的？
塞尔维亚对于中国来说，可以说是它在欧洲最好的“铁哥们儿”。两国的关系不仅体现在无数的大型基建项目上。在军事上，政治上，塞尔维亚和中国的关系从欧洲大陆的层面上来说，都是独一无二的。
钢铁一般的友谊
塞尔维亚和中国，有着“钢铁一般的友谊”，该国总统武契奇（Aleksandar Vučić）于2024年5月8日举行隆重仪式，欢迎到访的中国国家主席习近平和夫人彭丽媛。武契奇在中国的社交媒体上，也被人亲切的成为“577”，这不仅是因为……
亲吻中国国旗
……武契奇在2020年年初，也就是新冠病毒开始肆虐欧洲的时候，迎接中国派遣的治疗救援队伍时亲吻了中国国旗。也因为，他在就职期间大力推动和中国在经济、政治甚至军事领域的合作。包括……
负面的例子
……设在塞尔维亚东部城市斯梅代雷沃(Smederevo)附近拉迪纳茨村(Radinac)的一个炼钢厂。这座钢铁厂也象徵着中国和塞尔维亚之前“钢铁般的友谊”。但自从2016年被中国河钢集团收购后，与其相关争议不断，包括当地人们说他们一直受到严重的空气污染和厚厚的红色灰尘的困扰，导致当地癌症发病率有所上升。这是中塞合作中，比较负面的例子……
比较正面的例子
……最新的比较正面的例子包括，塞尔维亚正借助中国32亿欧元的巨额贷款，建设5000公里的污水处理系统和159座污水处理厂。希望能转变首都贝尔格莱德将未经处理的废水排入多瑙河和萨瓦河的现状。目前相关项目也遇到了一定的阻力，欧盟在巴尔干不愿意再延续过去“欧盟出钱，中国来造”的基础设施改造模式。中国在塞尔维亚已经……
中国桥
……修建了包括泽蒙-博尔察大桥在内各种基础设施。有高速公路，火车铁路，体育场、还有世博会会展中心。贝尔格莱德政治卓越基金会(BFPE)的中国问题专家弗拉迪萨夫列夫(Stefan Vladisavljev)说：“在过去的15年里，中国的确已经成为塞尔维亚基础设施和经济发展的支柱之一。”也就不奇怪这座中国在欧洲大陆上第一个大型基建项目的另外一个名字是“中国桥”。
最新项目
中国最新在塞尔维亚主导的大型建设项目是2024年5月1日由总统武契奇亲自主持奠基仪式的塞尔维亚国家足球体育场和世博会会展中心。承建方是中国电力建设集团，预计将于2026年底完工。建成后，国家足球体育场能容纳5.2万名观众，可承接世界杯和欧洲杯级别的足球赛事。会展中心将作为东南欧最大的国际贸易博览会场馆之一，承接2027年贝尔格莱德专业类世博会。
运-20飞机运的什么？
除了塞尔维亚以外，中国在其它巴尔干国家也参与了许多基础设施建设。但是在军事合作上，塞尔维亚绝对有着极其特殊的地位。2022年的4月，大批中国空军运-20飞机出现在塞尔维亚的上空。引来了北约的高度关注。因为运送路线经过至少两个北约成员国的领土——土耳其和保加利亚。用军用运输机运送远程地空导弹系统给塞尔维亚，也证明了中国具备了跨洲投送能力。
FK-3防空导弹系统
当时中国动用了22架次运-20飞机，向塞尔维亚运送了全套的FK-3防空导弹系统。2019年，塞尔维亚和中国订购了3套FK-3中远程地空导弹系统。2024年2月，武契奇在参观塞尔维亚武装部队武器和军事装备的静态展示的时候公开表示，塞尔维亚即将完成第三套FK-3防空导弹系统的装备。
最高级别礼遇
正是因为有了这种在政治、经济和军事上的全方位合作关系，也就不难理解为何塞尔维亚每次都会给到访的习近平最高级别礼遇。
“新时代命运共同体”
习近平2024年的访问，更是把中国和塞尔维亚关系推上了一个新的高度。塞尔维亚也成为了首个与中国签署“新时代命运共同体”协议的欧洲国家。首期6项举措包括支持塞尔维亚承办2027年世博会，增加双方科研人员和青少年的互访，扩大进口塞尔维亚农产品，并且让双方的自由贸易协议于2024年7月1日开始生效。
脚踩两只船？
但对于同时在等待加入欧盟的塞尔维亚来说，和中国如此密切的关系为入盟带来了困难。中塞签署的一系列协议，比如自由贸易协定，并不符合欧盟的会员资格条件。因为作为申请加入欧盟的国家，最迟到获得正式成员国地位，塞尔维亚就必须放弃与第三国单独签订的自贸协议。