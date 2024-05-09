中国和塞尔维亚“钢铁般的友谊”是怎样炼成的？

塞尔维亚对于中国来说，可以说是它在欧洲最好的“铁哥们儿”。两国的关系不仅体现在无数的大型基建项目上。在军事上，政治上，塞尔维亚和中国的关系从欧洲大陆的层面上来说，都是独一无二的。