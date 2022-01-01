中国和厄瓜多尔启动自贸协定谈判

（德国之声中文网）中国曾在2009年与厄瓜多尔签10亿美元贷款换石油协议。十多年来，中国对厄瓜多尔的水电和采矿项目提供大量投资和多种类型的贷款。中国还是厄瓜多尔包括虾和香蕉在内的农渔产品的主要购买国。

厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部部长胡里奥·普拉多（Julio Jose Prado）表示，厄瓜多尔与中国之间的贸易量将在现有的基础之上至少增加30%到35%。他说，中厄自由贸易协定将是一个具有广泛影响的协议。它将涵盖知识产权、公共采购等多个领域。

普拉多说，尽管厄瓜多尔寻求将出口至中国的商品的关税降至最低，但也会保护本国钢铁、纺织品、鞋和装配工程等对进口商品竞争优势不强的产业。

他说：“对这类产品我们需要获得较长的免税期，以使这些行业更具竞争力。”普拉多补充说，还有一些商品可能会被排除在自贸协定之外。

中国商务部刊登的新闻稿显示，近年来，中厄两国双边贸易增势明显。2021年，中厄双边贸易总额109.5亿美元，同比增长44.5%，中国已连续两年成为厄瓜多尔第二大贸易伙伴。

根据厄瓜多尔中央银行统计的数据，去年1月至11月，厄瓜多尔对中国的非石油出口总额约为28亿美元，而同期的进口总额为39.6亿美元。厄瓜多尔对中国的石油出口与债务偿还挂钩，总统拉索(Guillermo Lasso)正在寻求重新谈判。

厄瓜多尔生产、外贸、投资和渔业部部长胡里奥·普拉多说，厄瓜多尔预计今年还将同墨西哥、韩国以及多米尼加签署自贸协定。厄瓜多尔也希望能同美国进行自贸协商。

普拉多说：“我们需要向世界开放，也需要向美国开放。我们将在长期之内寻求签订自贸协定。”

中国国家主席习近平上周六（2月5日）在人民大会堂会见出席北京2022年冬奥会开幕式的厄瓜多尔总统拉索时表示，要以开启自由贸易协定谈判为契机，深化务实合作；继续推进高质量共建“一带一路”合作，打造健康、数字、绿色丝绸之路等新增长点。

（路透社）

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