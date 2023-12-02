中国呼吸道病例激增 美国参议员吁禁止美中旅行

（德国之声中文网）中国呼吸道疾病感染持续上升，以美国国会参议院情报委员会共和党领袖马克·卢比奥（Marco Rubio）为首的五名美国共和党参议员周五（12月1日）致信拜登政府，呼吁实施美中旅行禁令。

“鉴于一种未知的呼吸道疾病在中国各地蔓延，我们呼吁立即限制美国和中国之间的旅行。” 除了卢比奥外，信件落款者还有参议员里克·斯科特（Rick Scott）、J.D.万斯（J.D. Vance）、汤米·图伯维尔（Tommy Tuberville）和迈克·布劳恩（Mike Braun）。

信中写道，中国在新冠疫情大流行期间“对真相的混肴和缺乏透明度，使美国失去了有关该疾病及其起源的重要知识”。

五名共和党参议员接着指出，2020年1月31日，时任美国总统特朗普发布禁令，限制来自中国的旅客入境，当时被拜登和其他官员批评是受到“仇外心理”影响，“但历史和常识表明，他做出了正确决定”。2020年1月，鉴于对新冠病毒的担忧，特朗普禁止了大多数短期内曾在中国的非美国公民入境，但并未限制两国之间的航班。

该封信函还称，基于中国的过往记录，美国有理由感到担忧。“世卫组织要求中国提供有关这一神秘疾病的‘详细信息’。然而，中国共产党有说谎的动机，就像他们在COVID-19大流行期间所做的那样，任何新的病原体都可能破坏其刺激经济的努力。此外，鉴于世卫组织对中共唯命是从的记录，我们不应等待世卫组织采取行动。我们必须采取必要措施保护美国人的健康和我们的经济。”

信件最后呼吁：“我们应该立即禁止美国和中国之间的旅行，直到我们对这种新疾病有更多了解。现在禁止旅行，可以使我们的国家免于死亡、封锁、强制措施和日后的进一步爆发。”

世界卫生组织上周要求中国提供更多有关呼吸道疾病病例的详情，这一情况引起全球关注。世卫引述媒体和新发疾病监测方案网站（ProMED）报道，中国北方地区儿童出现的未确诊聚集性肺炎病例，并表示尚不清楚这是独立事件，还是与中国先前报告的呼吸道感染总体增加有关。

一名拜登政府官员表示，美国正在密切监视中国呼吸道疾病激增的情况，但补充说：“我们正在看到季节性趋势。没有出现异常情况…目前没有迹象表明，在美国急诊室寻求护理的患者与中国呼吸道疾病爆发之间存在联系。”

近几个月来，美国和中国正逐渐增加两国之间的航班，尽管航班数量仍远低于2019年疫情前的水平。双方批准的航班数量于11月9日上升至每周35趟，8月时则为每周12趟。

美国从2021年11月起取消了对已接种疫苗的国际旅客的旅游限制，包括来自中国的旅客。2022年6月，美国取消了要求航空旅客在抵达美国前需取得新冠阴性证明的规定。

中国：有关说法纯属恶意捏造

中国驻华盛顿大使馆发言人刘鹏宇回应共和党议员的信件时表示：“有关说法纯属恶意捏造，中方坚决反对。”

中方也在周六表示，中国目前的呼吸道疾病是由已知病原体引起的，没有迹象表明出现了新的传染病。

中国国家卫健委新闻发言人、宣传司副司长米锋说，“根据监测，目前流行的急性呼吸道疾病均由已知病原体引起，都有相应的成熟治疗手段，未发现新病毒或细菌导致的新发传染病”。他还在周六的新闻发布会上表示，要进一步增加医疗服务供给，老年人和儿童等重点人群尽早接种疫苗。

中国呼吸道疾病感染持续上升

世界卫生组织流行病和大流行应对与预防部门代理主任玛丽亚·范克霍夫（Maria Van Kerkhove）本周稍早前曾表示，儿童感染病原体的人数增加，似乎是因为他们在两年的新冠防疫限制期间未接触过病原体。

香港大学生物医学学院教授、病毒学专家金冬雁此前则对德国之声表示，中国公共卫生官员传达信息不力，是导致中国患病儿童家长恐慌和困惑的原因之一。

11月13日，中国国家卫健委召开新闻发布会，报告了全国范围内“以儿童为主的呼吸道疾病发病率”上升的情况。金冬雁认为，中国卫生官员在该场新闻发布会上未能很好地向内地公众或国外解释数据变化的原因，而感冒和流感相对较轻的预测根据为何，也缺乏说明。他表示，“许多家长把孩子送到医院，因为他们感到困惑，担心情况不妙”，事实上，大多数病人并不需要去医院。

（综合报道）

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