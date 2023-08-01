 中国呼吁全民反间谍 美国务院表示忧心 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.08.2023

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中国呼吁全民反间谍 美国务院表示忧心

中国国安部日前发文呼吁「反间防谍需要全社会动员」，称将加强举报、奖励等机制。美国国务院2日表示让公民彼此监视，此举令人忧心，有中国观察家更把这跟北韩或苏联政权相比拟。

中国全国人大常委会今年4月通过修订《反间谍法》，7月正式生效，扩大了国安单位的执法权力。图为北京人民大会堂。 （资料照）

中国全国人大常委会今年4月通过修订《反间谍法》，7月正式生效，扩大了国安单位的执法权力。图为北京人民大会堂。 （资料照）

（德国之声中文网）中国国家安全部周二（8月1日）表示：防范间谍需要民众合作，包括建立个人举报可疑活动的渠道，以及对他们进行表彰和奖励。美国国务院周三（8月2日）对此表示，美方密切关切中国扩大实施《反间谍法》的状况，且持续注意在中国遭任意拘捕的风险。

美国国务院发言人米勒（Matthew Miller）在记者会上说：「我们确实有疑虑，鼓励公民彼此监视当然是让人非常担忧的事。」他补充道，此前美国已将赴中国的旅游警示调升至第3级。据美国国务院规范，这是仅次于「请勿前往」之下第2高的分级，也就是建议人民应「重新考虑是否前往」。

在推特上，许多观察家与网友把北京动员人民反间谍的做法，跟北韩或苏联政权相比拟。奥地利欧洲安全防务政策研究所所长查卡洛娃（Velina Tchakarova）形容这是「有中国特色的数位极权主义」；曾任《时代周刊》驻京记者的中国观察家石宇（Isaac Stone Fish）则称，这让他感到「背脊发凉」。

反间防谍人人有责？

国家安全部是中国政府负责对外情报和反间谍工作的主要机构，其微信帐号周一（7月31日）刚上线，发布的第一篇文章〈反间防谍需要全社会动员〉中写道，必须建立一个让群众参与反间谍工作的「常态化机制」。

该文称「反间谍斗争形势严峻复杂」，且间谍活动「具有高度隐蔽性、专业性和危害性」，因此需要「人民群众广泛参与、共同防范，筑牢反间防谍的国家安全人民防线」。

文内也详述新版《反间谍法》的各项要点，其中提到「一切国家机关和武装力量、各政党和各人民团体、企事业组织和其他社会组织」，都有义务「防范、制止间谍行为」；对于「支持、协助反间谍工作」者，国家会给予保护，举报者也有奖励。

在当局呼吁向群众普及反间谍工作之前，中国的《反间谍法》已于今年7月生效。该法禁止传递与国家安全和利益相关的信息，但并未给出具体说明，这引起了美国的警觉，称在中国的外国公司可能会因为正常的商业活动而受到惩罚。

修订后的法律允许进行反间谍调查相关单位获取数据、电子设备和个人财产信息。

中国国家安全部表示，防范间谍需要民众合作。（资料照）

中国国家安全部表示，防范间谍需要民众合作。（资料照）

政治安全是国安工作生命线

中国国安部长陈一新上个月在《民主与法制》周刊发表的文章中写道，政治安全是国家安全工作的生命线，而政治安全的「核心」就是政权安全和制度安全。他表示，最根本的就是维护中国共产党的领导和执政地位、维护中国特色社会主义制度。

近年来，中国逮捕并拘留了数十名涉嫌从事间谍活动的中国人和外国人，其中包括今年3月日本制药商安斯泰来公司（Astellas Pharma）的一名高管。

此外，例如澳籍华裔记者成蕾则被中国当局指控向他国提供国家机密，成蕾自2020年9月以来一直被关押在中国

在中国宣布受到西方国家间谍威胁之际，以美国为主的国家则指责中国进行间谍活动和网络攻击，但中国政府否认了这一指控。中国外交部发言人曾表示，美国本身就是「黑客帝国」。

（路透社等）

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