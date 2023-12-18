中国周平均工作48.9小时 网民：底层劳动者有没有权益？

（德国之声中文网）中国国家统计局近日发布11月失业率情况时，提到全国企业就业人员周平均工作时间为48.9小时。这一数字平均到每周五天工作的话，相当于每天9.78小时。如此长的工时，也引起网民的讨论。

在《新京报》的微博帖子下，不少网友评论认为，这一数字还太少。"这还不算隐形工作时间"，一位网友说道。"早八晚八打工人在此"，另一位网友说。

在《界面新闻》的微博帖子下面，有网友列举自己的工作时间："50个小时的路过"，"60个小时的路过"，"65个小时的路过"。不过也有少数网友写道，自己只工作"35个小时"，"40个小时不到"。

不少网友对于国家统计局公布的数字是否明显违反了劳动法，提出了疑问。有网友引用中国《劳动法》中"每日工作时间不超过八小时、平均每周工作时间不超过四十四小时"的工时制度规定，认为劳动法"形同虚设"。

不过，中国《劳动法》也对加班另有条款：用人单位由于生产经营需要，经与工会和劳动者协商后可以延长工作时间，一般每日不得超过一小时；因特殊原因需要延长工作时间的，在保障劳动者身体健康的条件下延长工作时间每日不得超过三小时，但是每月不得超过三十六小时。

这意味着什么呢？中国《劳动报》2022年8月就曾关注过工作时长的问题。当时，中国国家统计局公布的周平均工作时间已达48小时。该报写道，这"几乎已经顶到了《劳动法》规定的上限"。

据中国媒体报道，自2003年有统计数据以来，周平均工作时间基本一直在45小时以上，最近十年来则几乎一直在46个小时以上。近两年则达到47小时以上，--因疫情封城期间除外。

中国青年找工作难 听听他们怎么说

"谁能替工人阶级说句话？"

不少网友希望有关工作时间的统计数据能按行业区分，比如建筑业，或者IT业。有人提出疑问说，工作时间的数据"被国有企业平均了，但还是很长"。有网友提出，比如"滴滴"打车司机或者外卖快递员，工作时间尤其长。

有网友说，这一数字显示，"基本上都是单休"。工人阶级当家作主的社会主义国家，"谁能替工人阶级说句话？"

有网友表示，自己是某外卖公司快递员，公司要求强制9小时工作制。他表示，自己试图与站点领导询问此事，但受到冷嘲热讽。他问道：难道我们作为社会底层的工作者，就没有法律的保护？

也有网友在微博上发帖说："职场的朋友有多累？不过如果你抱怨，后面就可能冲上来一堆人。所以，也没什么好抱怨的，只能苦中作乐。"

与此同时，此次中国国家统计局也公布了11月城镇调查失业率为5.0%，与上月持平。这一数字也引发一些网友的质疑，认为"为什么一直是5%？"是不是"领导希望看到的目标"？

有网友直言自己处于"失业中"。即便企业就业人员周平均工作时长达48.9小时，仍有网友以哭泣表情写道："真羡慕那周平均同志，我就是那5.0%。"

（综合报道）

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