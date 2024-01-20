中国吸引外资创十几年来新低

（德国之声中文网）2023年是外国企业十多年以来首次减少对中国投资的一年。根据中国商务部的数据，外国直接投资总额下降至1.13万亿元人民币（约合1460亿欧元），同比下降8%。这是自2012年以来的首次下降。

这一趋势并非出人意料。许多西方国家政府鼓励本国企业不要完全依赖中国市场，而是将投资更广泛地分散到其他地区，尤其是对西方持友好态度的新兴经济体，例如印度。这种策略被称为“去风险”（De-Risking）。德国政府在2023年7月也提出了类似的对华策略，旨在实现经济上的更大独立。

此外，中国经济增长放缓，尤其是房地产危机的影响，也是外资减少的重要因素。瑞银集团的分析师预计，2024年中国的GDP增长率将为4.6%，低于2023年的5.3%。

专家预测，投资减少的趋势不会是短暂现象。法国外贸银行(Natixis)亚太区首席经济学家埃雷罗（Alicia-Garcia-Herrero）表示：“2024年情况将更糟。我认为外国直接投资将进一步下降。”

《纽约时报》的专栏作者克鲁格曼（Paul Krugman）近日在一篇名为“中国经济遇到了大麻烦”的文章中也表示：“中国经济似乎步履蹒跚。即使是官方统计数据也显示，中国正在经历日本式的通货紧缩和高青年失业率。这不是一场全面的危机，至少现在还不是，但有理由相信，中国正在进入一个停滞和失望的时代。”

中国经济为何陷入困境？

在探讨“几年前似乎还将要称霸世界的中国经济为什么陷入了困境？”这个问题时，克鲁格曼认为部分原因在于领导不力。他认为“习近平主席开始变得像是一个糟糕的经济管理者，其任意干预的倾向——这是专制者惯做的事情——扼杀了民营部门的积极性。”

中国总理李强在世界经济论坛上强调，中国经济继续对外资开放，并着重提出中国吸引外国投资的潜力。

尽管如此，北京对国家安全的加强关注，特别是对境外咨询公司的严格管控，以及台湾问题可能带来的紧张局势，已经使许多外国企业感到不安。

克鲁格曼同时也指出，即使习近平是更好的领导人，中国也会陷入困境。因为长期以来，中国的经济模式显然已经变得不可持续。

另一个重要因素是，由于美国等国家的加息，跨国公司的贷款成本增加，导致其在中国子公司增加投资时态度更加犹豫。同时消费支出占GDP的比例非常低，内需不足等因素都导致了中国无法促进提高投资率。克鲁格曼援引观察人士指出：中国必须做的事情似乎很简单：结束金融抑制，允许更多的经济收入流向家庭，并加强社会保障网络，让消费者觉得没有囤积现金的必要。这样，中国就可以减少不可持续的投资支出。

（路透社、纽约时报）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。