 中国吸引外资创十几年来新低 | 经济纵横 | DW | 20.01.2024

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

经济纵横

中国吸引外资创十几年来新低

哪怕是在中国执行新冠疫情管控政策最严格的2022年，境外企业对中国的直接投资仍然实现了大幅度的同比增长。然而结束了严苛的“清零政策”后，中国这一曾经吸引各方投资者的热土，并没有恢复以往的魅力。

外国投资减缓 已经成为一种趋势（资料图片）

外国投资减缓 已经成为一种趋势（资料图片）

（德国之声中文网）2023年是外国企业十多年以来首次减少对中国投资的一年。根据中国商务部的数据，外国直接投资总额下降至1.13万亿元人民币（约合1460亿欧元），同比下降8%。这是自2012年以来的首次下降。

这一趋势并非出人意料。许多西方国家政府鼓励本国企业不要完全依赖中国市场，而是将投资更广泛地分散到其他地区，尤其是对西方持友好态度的新兴经济体，例如印度。这种策略被称为“去风险”（De-Risking）。德国政府在2023年7月也提出了类似的对华策略，旨在实现经济上的更大独立。

此外，中国经济增长放缓，尤其是房地产危机的影响，也是外资减少的重要因素。瑞银集团的分析师预计，2024年中国的GDP增长率将为4.6%，低于2023年的5.3%。

专家预测，投资减少的趋势不会是短暂现象。法国外贸银行(Natixis)亚太区首席经济学家埃雷罗（Alicia-Garcia-Herrero）表示：“2024年情况将更糟。我认为外国直接投资将进一步下降。”

《纽约时报》的专栏作者克鲁格曼（Paul Krugman）近日在一篇名为“中国经济遇到了大麻烦”的文章中也表示：“中国经济似乎步履蹒跚。即使是官方统计数据也显示，中国正在经历日本式的通货紧缩和高青年失业率。这不是一场全面的危机，至少现在还不是，但有理由相信，中国正在进入一个停滞和失望的时代。”

中国经济为何陷入困境？

在探讨“几年前似乎还将要称霸世界的中国经济为什么陷入了困境？”这个问题时，克鲁格曼认为部分原因在于领导不力。他认为“习近平主席开始变得像是一个糟糕的经济管理者，其任意干预的倾向——这是专制者惯做的事情——扼杀了民营部门的积极性。”

中国总理李强在世界经济论坛上强调，中国经济继续对外资开放，并着重提出中国吸引外国投资的潜力。

尽管如此，北京对国家安全的加强关注，特别是对境外咨询公司的严格管控，以及台湾问题可能带来的紧张局势，已经使许多外国企业感到不安。

克鲁格曼同时也指出，即使习近平是更好的领导人，中国也会陷入困境。因为长期以来，中国的经济模式显然已经变得不可持续。

另一个重要因素是，由于美国等国家的加息，跨国公司的贷款成本增加，导致其在中国子公司增加投资时态度更加犹豫。同时消费支出占GDP的比例非常低，内需不足等因素都导致了中国无法促进提高投资率。克鲁格曼援引观察人士指出：中国必须做的事情似乎很简单：结束金融抑制，允许更多的经济收入流向家庭，并加强社会保障网络，让消费者觉得没有囤积现金的必要。这样，中国就可以减少不可持续的投资支出。

（路透社、纽约时报）

©2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • China Peking | Logo von Immobilienfirma Country Garden

    危机四伏的中国经济

    房企爆雷

    8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

  • China Peking | Proteste vor Zhongrong International Trust

    危机四伏的中国经济

    信托失信

    与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

  • China Shanghai | leichte Lockerungen in COVID-Lockdown

    危机四伏的中国经济

    生产、零售数据低迷，通缩风险上升

    中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

  • China | Container Terminal im Hafen von Lianyungang

    危机四伏的中国经济

    进出口双降、外商投资滑坡

    中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

  • China | Jugendarbeitslosigkeit Jobsuche

    危机四伏的中国经济

    青年失业率创新高

    今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

  • USA | JPMorgan Chase in New York

    危机四伏的中国经济

    外银下调对中国经济增长预期

    根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。


相关内容

CORRECTION / TOPSHOT - The aerial photo taken on January 4, 2024 shows shipping containers stacked at Nanjing port in China's eastern Jiangsu province. (Photo by AFP) / China OUT / “The erroneous mention[s] appearing in the metadata of this photo by STR has been modified in AFP systems in the following manner: [2024] instead of [2023]. Please immediately remove the erroneous mention[s] from all your online services and delete it (them) from your servers. If you have been authorized by AFP to distribute it (them) to third parties, please ensure that the same actions are carried out by them. Failure to promptly comply with these instructions will entail liability on your part for any continued or post notification usage. Therefore we thank you very much for all your attention and prompt action. We are sorry for the inconvenience this notification may cause and remain at your disposal for any further information you may require.”

欧美媒体看中国经济: “增长失去光泽”“缺乏未来方案” 19.01.2024

中国国务院总理李强在达沃斯论坛宣布去年经济增速5.2%，尽管单从数字上仍让世界艳羡，但暗藏忧虑。多家欧美媒体对此进行了分析。

Impressions from the World Economic Forum Annual Meeting 2024 in Davos-Klosters, Switzerland,Â 15 January., Credit:Avalon

中国总理李强达沃斯讲话：中国经济仍将为世界提供强劲动力 16.01.2024

周二的达沃斯全球经济论坛上，中国总理李强呼吁各方应努力减少国际合作的障碍，并表示中国经济仍将是全球经济发展的重要动力。他表示，保持供应链的"稳定和顺畅"至关重要。

16.01.2024+++ U.S. Secretary of State Antony Blinken, centre, with his entourage, walks from panel to panel at the Annual Meeting of World Economic Forum in Davos, Switzerland, Tuesday, Jan. 16, 2024. The annual meeting of the World Economic Forum is taking place in Davos from Jan. 15 until Jan. 19, 2024.(AP Photo/Markus Schreiber)

达沃斯论坛 布林肯强调台海稳定关乎世界贸易 17.01.2024

在达沃斯世界经济论坛，美国务卿布林肯表示，台海若出现干扰将产生世界影响，"这是我们目前最不需要的"。他同时表示，中美高层今年将有更多互动。政商代表云集的达沃斯论坛15-19日举行。

日本宇宙航空研究开发机构表示，精准着陆技术或将成为未来探索月球丘陵极地的强大工具

日本无人探测器成功登月 但太阳能电池出故障

日本宇宙航空研究开发机构表示，其小型无人探测器「月球狙击手」成功在月球着陆。日本由此成为第5个将航天器送上月球的国家。不过日方也表示，由于太阳能电池的问题，「月球狙击手」面临电力不足的问题。
02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。