中国吸入用新冠疫苗试验获认可 各国积极研发口服形式

(德国之声中文网) 目前针对控制新冠疫情，各国主要以大规模注射针剂疫苗为主，但其他非注射式新冠疫苗研究，如吸入或口服性疫苗研究也在持续进行当中。日前，中国吸入接种新冠疫苗临床试验结果获得权威认可，中国媒体报导称，该疫苗具有良好的安全性。

根据中国军网，由中国工程院院士丶军事科学院军事医学研究院研究员陈薇领衔团队所研发的雾化吸入用重组新冠疫苗（腺病毒载体）26日在国际权威医学期刊《柳叶刀·传染病》发表临床研究数据。这是全球首个发表的新冠疫苗黏膜免疫临床试验结果。

该研究结果显示，雾化吸入用重组新冠疫苗具有良好的安全性丶耐受性和免疫原性。一剂雾化吸入用疫苗只需要肌肉注射疫苗剂量的五分之一，产生的细胞免疫反应水平与肌肉注射相当。研究称，肌肉注射重组新冠疫苗後第28天进行雾化吸入加强免疫，可诱导产生高水平中和抗体。

该临床试验于2020年9月29日在武汉启动，由陈薇团队联合武汉大学中南医院共同完成，第二期临床试验正在推进中，接下来，科研人员将积极申请该疫苗的紧急使用。

提高免疫效果

中国军事科学院军事医学研究院研究员侯利华向媒体表示，该款疫苗不需要注射，只需要吸一吸就能够完成接种，不会出现胳膊疼丶肿胀等不良反应，能提高民众接种疫苗的意愿。此外，雾化吸入疫苗的剂量低，大幅度提高疫苗的产量。同时，该款不需要注射器，可以有效解决锐器的医疗废物处理等问题。

中国媒体称，雾化吸入用疫苗与目前获准上市的重组新冠疫苗在制剂配方丶生产工艺等方面都相同，还能显着提高已经注射疫苗人群的多重免疫效果，抵御新冠病毒的变异，适用于大规模人群推广使用。

报导也提及，雾化吸入设备允许接种者不需要「打针」，将疫苗吸入呼吸道及肺部，从而获得黏膜免疫丶细胞免疫丶体液免疫「三重保护」。

更早前，中国国家卫生健康委副主任曾益新7月初曾对新华社指出，中国有21款新冠疫苗进入临床试验阶段，4款获批附条件上市，3款获批紧急使用，8款疫苗在国外获批开展Ⅲ期临床试验，1款mRNA疫苗在国外获伦理批准。当时他也提及，中国严密监测病毒变异情况，提前做好新冠病毒严重变异株疫苗的研发工作，目前技术上也在开展鼻喷和雾化吸入式新冠疫苗。

口服疫苗进展

除了中国，以色列则将展开全球首款新冠口服疫苗的临床试验。根据《耶路撒冷邮报》报导，以色列药厂与印度生技公司的合资的制药厂「Oravax Medical」在获得特拉维夫索拉斯基医学中心（Sourasky Medical Center）审查委员会批准後，将在该院展开口服武肺疫苗试验，目前正等待以色列卫生部的同意。

报导引述Oramed执行长基德伦（Nadav Kidron）的说法指出，口服药品不仅副作用少，还具有快速和大规模分发的特点。他说：「新冠口服疫苗可以克服快速且大范围发放疫苗的障碍，可能让人们可以在家中自行服用疫苗。」

由於口服疫苗能在室温下保存，比现存的其他疫苗更方便配送，基德伦补充，若未来得像流感疫苗一样，每年接种新冠疫苗，那麽口服疫苗可能会变得更加有价值。

与此同时，美国也在开发口服疫苗。新加坡《海峡时报》引述美国生技公司Vaxart的首席科学官肖恩·塔克博士（Sean Tucker）说法称，人们很快就可以像服用任何普通药物一样，服用新冠疫苗。塔克表示，口服疫苗可以通过邮件或无人机运送，甚至可以通过空投。

塔克说：「不需要学习，也不需要合格的技术来来服用它，也不需要冷链，这是很大的优势」。报导称，该公司的口服疫苗目前正在进行第二阶段的试验。

中国有哪些疫苗“走向世界” 国药（Sinopharm)：最早获批 国药集团的新冠疫苗是在传统工艺基础上开发的灭活疫苗。在全球十个国家进行了第三期临床试验，其中包括阿联酋、巴林、秘鲁、塞尔维亚和巴基斯坦等国。2020年12月底，国药集团发布了阶段性试验报告，称其有效率达79%。该疫苗随即在中国获批上市。截至去年年底，中国已经有上百万人在紧急使用的条件下接种了国药疫苗。阿联酋和塞尔维亚已批准该疫苗使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 科兴生物(Sinovac): 克尔来福 科兴生物研发的克尔来福（CoronaVac）也属于灭活疫苗，在巴西、印度尼西亚、孟加拉以及土耳其进行了临床三期试验。整体有效性数据尚未公布，巴西、印尼、土耳其进行的临床实验阶段性数据相差甚远，有效性显示从50%到90%不等。今年2月初克尔来福在中国获批附条件上市。据科兴公司介绍，2021年1月以来，印度尼西亚、土耳其、巴西、智利、哥伦比亚、乌拉圭和老挝等国陆续批准该疫苗在当地的紧急使用。

中国有哪些疫苗“走向世界” 康希诺（CanSino）：只须一针 康希诺生物（CanSino Bio）研发的新冠疫苗是一款腺病毒载体疫苗，仅需施打一针，摄氏2至8度都可以保存。三期临床试验在墨西哥、俄罗斯、巴基斯坦、阿根廷和智利5个国家、对4万余受试者进行了接种。今年2月10日康希诺宣布，其研发的新冠疫苗在墨西哥获得了紧急使用授权。该疫苗的三期临床试验结果尚未正式公布。《环球时报》报道称，三期数据显示，康希诺疫苗的总体保护效力为65.7%。

中国有哪些疫苗“走向世界” 东南亚邻国 对中国疫苗的安全和有效性，很多国家的政界和舆论一直存有质疑。原因之一是，这些疫苗在临床试验的详细数据公布之前就开始获批使用。但对那些无力购买欧美药企疫苗的贫穷国家，中国提供的新冠疫苗无疑是救命稻草。2月7日，中国向柬埔寨捐赠的首批60万剂新冠疫苗开始运抵金边。此外中国还将向印尼、菲律宾、缅甸、老挝等国提供或赠送疫苗。图为印尼总维多多接种中国疫苗（2021年1月27日）。

中国有哪些疫苗“走向世界” 拉丁美洲 一些人口众多的拉丁美洲门槛国家面对国内严峻的疫情，中国疫苗也是一个重要选项。巴西、墨西哥和智利均已批准中国新冠疫苗的紧急使用。图为智利首都圣地亚哥的一个疫苗接种中心，医护人员正在为人们接种国药新冠疫苗。

中国有哪些疫苗“走向世界” 争议与质疑 巴西是中国疫苗进行三期临床试验的重要国家。图为一名巴西的志愿者试验接种国药新冠疫苗（2020年8月）。但该国政界对是否大规模使用中国疫苗的立场有分歧，总统博尔索纳罗一度不看好中国疫苗。此外在巴西和秘鲁，都有过因受试者出现意外严重不良反应而叫停临床试验的情况。

中国有哪些疫苗“走向世界” 非洲 2月15日，20万剂国药新冠疫苗运抵津巴布韦首都哈拉雷（图）。获得中国疫苗的非洲国家还包括塞舌尔、赤道几内亚、塞拉利昂等。尽管一些分析认为中国通过疫苗来扩大在非洲的影响，但不少缺少其它选项的非洲国家仍然对此表示欢迎。

中国有哪些疫苗“走向世界” “疫苗外交” 2月9日，中国外交部发言人汪文斌表示，中国向53个发展中国家提供疫苗援助，已经并正在向22个国家出口疫苗。不少西方媒体认为，中国借疫苗展开的这场公关行动，意在改善自身形象，扩展在全球的影响力。

中国有哪些疫苗“走向世界” 欧洲 在经济水平相对发达的欧洲，中国疫苗也能找到市场。匈牙利已同中国签署疫苗购买协议，塞尔维亚已开始大规模接种中国新冠疫苗。这两个国家也是中国在中东欧和巴尔干地区推行“一带一路”项目的积极伙伴。



（综合报导）

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