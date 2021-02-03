中国向非洲援助疫苗：救命恩人？政治考量？

（德国之声中文网）目前，世界上没有比对新冠疫苗更大的需求了。辉瑞／生物新技术（Pfizer/ Biontech）、莫德纳（Moderna）和阿斯利康（AstraZeneca）研发的疫苗有一共同之处：数量太少。能供应的疫苗针剂基本流入钱包最鼓的国家。非政府组织“人民疫苗联盟”（The People's Vaccine Alliance）报告说，只占全球人口总数１４％的富裕国家买下了最有希望的疫苗的一半以上，非洲则排在等待队伍的后面：经济学人信息社（Economist Intelligence Unit）相信，大多数非洲国家最早要到２０２２年４月才能拿到疫苗。

对西方失望

到目前为止，非洲一共预定了约９亿剂疫苗。非洲疾病控制和预防中心（CDC）预测，非洲大陆至少需要15亿剂疫苗，以能对60％的人口接种。采购及设置分配体系可能需要至多100亿美元。

这导致产生巨大失望情绪。肯尼亚卫生部长在接受德国之声采访时表示，在疫苗和药物领域，肯尼亚以及非洲必须摆脱依赖他人的状况。他称，“在医疗卫生问题上信赖西方国家，这是愚蠢的。我们不愿总成为他人想到的最后一批。”

前卢旺达卫生部长比纳格瓦赫（Agnes Binagwaho）也向西方发出了类似声音。在接受德国之声采访时，她呼吁西方国家不妨诚实些，不妨直说：“我的人民优先”。她强调：“可不要对我们撒谎说，我们是平等的。”

首批疫苗抵达

本周，南非获得首批100万剂印度生产的阿斯利康疫苗。卢旺达订购了100万剂美国的辉瑞和莫德纳疫苗，首批应在2月份内运抵。乌干达期待着4月份得到首批莫德纳、辉瑞和阿斯利康疫苗。

首批疫苗运抵南非

新冠肺炎疫苗实施计划（COVAX）还希望，到今年年底，能向92个贫困国家送交至少13亿剂疫苗。由世卫组织和全球疫苗免疫联盟（GAVI）联手提出的这一动议致力于实现对穷国的新冠疫苗公平分配。不过，该动议只能购买世卫组织许可的疫苗。迄今，只有辉瑞疫苗拥有这一许可。

目光移向东方

因此，一些非洲国家寻找其它选项。塞尔舍已施打中国国药集团生产的疫苗，几内亚接种俄罗斯生产的卫星五号疫苗。肯尼亚也对中国疫苗有兴趣。该国卫生部长透露，已分别与阿斯利康、辉瑞和中国国药集团接洽。不过，他指出，“问题在于，谁到底还有疫苗可卖呢？欧洲全都买走啦。”

信息平台“中非项目”（China-Africa-Project）创办人奥兰德（Eric Olander）指出，出于谨慎，大多数非洲国家尚未优先考虑施打中国疫苗，而是拿到什么疫苗就施打什么疫苗，但即使例如辉瑞突然可以提供足够的疫苗，也无法解决非洲的问题。他批评说，这些疫苗不是为发展中国家生产的，它们必须深冻，在很大程度上无法用于大多数发展中国家，因为这些国家缺乏用于储藏相关疫苗的基础设施。

中国和俄罗斯则强调，它们的疫苗已可投入使用，储存在普通冰柜即可，非常方便。还在去年５月，中国国家主席习近平就许诺，中国愿优先考虑向南半球国家提供疫苗。莱比锡大学非洲学家卡佩尔（Robert Kappel）对德国之声表示，欧洲和美国把精力放在自己身上，中国乘虚而入，并大量投资，以能进入非洲疫苗市场。他指出，尽管欧盟和世卫组织拿出不少钱，以保障非洲国家获得疫苗，但中国已能分发疫苗。

救命恩人？

由此，中国在非洲的影响将扩大。多年来，中国和西方国家已在非洲展开拥有更多政治和经济影响的竞争。中国在多个非洲国家资助了广泛的基础设施项目。

西方国家则指责中国，主要对非洲大陆的矿产资源感兴趣。在某些非洲国家也存在着对数年来中国影响增加这一现象不满的情绪。现在，这一情况有可能改变。

卢旺达前卫生部长比纳格瓦赫尖锐指出：“要是中国做到提供疫苗，拯救很大一部分非洲人，那您会认为，非洲人还会负面看待中国吗？”

政治算计

因此，“中-非项目”负责人奥兰德认为，中国疫苗攻势的背后是毫不客气的政治盘算：“这可是一个让对手美、欧失去地盘的机会。中国为什么不利用它？”

奥兰德指出，事实是，与欧洲人不同，中国、印度，或者俄罗斯有能力以与之无法竞争的规模生产并提供疫苗，“他们提供疫苗，是担忧非洲人吗？谁能知道。但是，最终，他们满足了需求，而其它国家则没有。”只不过，中国疫苗效用有多高，迄今未能经由独立科学研究获得验证。中国政府称，其有效率达79%。

奥兰德相信，将来，非洲对新冠大流行瘟疫的回忆将有利于中国：“欧洲人有一天会回到非洲，并说，‘对你们来讲，我们是比中国人更好的伙伴’；非洲人会说：‘但是，当我们需要你们的时候，你们在哪儿呢？’ ”

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