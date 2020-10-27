中国向贫穷国家缓债21亿美元

（德国之声中文网）中国财政部部长刘昆周五（11月20日）说，为了落实二十国集团(G20)债务议程，中国暂缓发展中国家债务偿付总共21亿美元，是G20成员中落实缓债金额最多的国家。

中国财政部网站发表了刘昆就此议题的记者问答录。刘昆说，国家国际发展合作署和中国进出口银行作为双边官方债权人，落实符合"G20缓债倡议"要求的缓债申请，缓债金额达13.53亿美元，23个国家从中受益。中国国家开发银行作为商业债权人，截至9月末与有关受惠国家签订协议的缓债金额达到7.48亿美元。

然而，与发展中国家所欠中国的债务相比，这些数字微不足道。世界银行的一项研究显示，最贫穷国家对G20国家的官方双边债务在2019年达到1780亿美元，其中欠中国的债务占63%。

根据国际金融协会的数据，符合"G20缓债倡议"资格的撒哈拉以南部非洲国家在2021年到期的305亿美元公共债务中，三分之一属于中国官方债权人，另外10％与中国国家开发银行有关。

全球最贫穷的国家大多在非洲，美国、中国和其他G20国家为它们提供了援助，援助期至少到2021年中期。2021年4月，将决定是否需要再延长6个月。

刘昆表示，中国愿意加大对发展中国家的金援力度，并对受疫情严重影响、不堪重负的发展中国家提供更多帮助。中国还将优先向贫困经济体提供新冠病毒疫苗。

刘昆说，如果世界银行决定设立一个多边债务减免机构，中国还将考虑提供捐助。

张平/叶宣（路透社）

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