 中国向外企私企开放油气市场 | 经济纵横 | DW | 09.01.2020

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经济纵横

中国向外企私企开放油气市场

中国的石油与天然气领域一直都是国企独霸的局面，不过今年5月1日后，该领域将迎来重大转变。

China Energieunternehmen CNPC (picture-alliance/dpa/Da Qing)

5月1日后石油领域国企独大的局面将改变

（德国之声中文网）1月9日，中国自然资源部发布文件宣称，将全面向内外资企业开放油气勘探与开采的权限。据中国第一财经的报道，此次改革主要有两项新的规定，一是开放油气勘查开采权，二是实施油气探采合一制度。

该文件的正式名称为《关于推进矿产资源管理改革若干事项的意见（试行）》，将于今年5月1日生效。根据这个文件，在中国境内注册净资产不低于3亿人民币的国内外公司，均有资格取得油气矿业权。对于探矿而言，探矿权人发现可供开采的油气资源后，在相关政府主管部门报备，之后就可以进入开采程序，比如同合作伙伴签署采矿权出让合同。探矿权在首次登记时期限为5年，每次可再延续5年。

中国自然资源部副部长凌月明在周四的新闻发布会上表示，向国内外企业开放油气勘探于开采市场是改革开放的重大举措。一直以来，外国企业只有同中国企业合资后才能进入产业领域。目前，中国政府正在计划向私有企业开放更多的投资空间，而有关油气勘探与开发的项目基本集中在中石油、中石化、中海油这"三桶油"手中，严重缺乏市场竞争。中国自然资源部矿业权司司长姚华军对第亿财经表示，市场化程度低、油气供需矛盾、缺乏增长动力是推动这次改革的三大原因。

李鱼/达扬（法新社等）

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