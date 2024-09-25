中国向公海试射洲际弹道导弹 专家：强烈信号

中国官方证实，解放军周二向太平洋公海海域成功试射了洲际弹道导弹，同时强调“不针对任何特定国家”。分析人士指出，中国在公海试射导弹的做法相当罕见，意在传达警告和威慑。

（德国之声中文网）中国国防部证实，中国人民解放军火箭军周二（9月25日）上午8点44分，成功向太平洋公海海域发射一枚搭载“训练模拟弹头”的洲际弹道导弹，且落入预定海域。中国国防部表示，这场导弹试射为“年度军事训练例行安排，符合国际法和国际惯例，不针对任何特定国家和目标。”

中国官媒新华社的报导则称，中国已提前通知了相关国家，但未说明导弹的路径或落在太平洋公海何处。

日本海岸警卫队官员表示，周一曾收到中国发出的航行警告，原因为南海和菲律宾吕宋岛以北太平洋的三个区域以及周三南太平洋存在“太空垃圾”，该名官员也拒绝证实航行警告是否与导弹发射有关。

台湾国防部指出，同步掌握共军近期密集执行导弹射击等演训活动，并派任务机、舰及岸置飞弹系统因应。

面对中国威胁 台湾导弹足够自卫吗？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

专家：数十年来首次

卡内基国际和平基金会的安全问题专家潘达（Ankit Panda）对法新社表示，中国的此类试验一般在本国领空进行，因此这次试射不同寻常，有可能是数十年来的首次，表明“中国核现代化的进展对试验带来了新的要求”。

新加坡国立大学李光耀公共政策学院高级研究员唐安竹(Drew Thompson)在社交媒体平台X上写道，他认为这是中国政府自1982年以来首次公开承认进行洲际弹道导弹试射。“这次发射是一个强烈的信号，意在恐吓所有人。”

夏威夷太平洋论坛智库研究员、新加坡的安全分析师亚历山大·尼尔（ Alexander Neill）对路透社分析说，虽然所试射导弹的细节尚未得到证实，但这次试验符合中国同时“接触和警告 ”的模式。他说，鉴于最近火箭军内部的腐败丑闻，中国必须在最高军事层级显示出 “一切如常”。

路透社还引述分析人士说法称，中国很少向海上发射远程导弹，而是更倾向在内蒙古等偏远省份进行未经事先通知的测试。

美中核军控会谈暂停

尽管北京多年来坚持“不首先使用”核武政策，但分析人士指出，解放军正在部署可以从陆、海和空发射的新兴三位一体武器来追赶其他核武大国。

斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）在最新一份年度报告中将中国列为世界第三大核弹头拥有国，仅次于俄罗斯和美国。

美国五角大厦2023年估计，中国的核武库中已拥有超过500枚现役核弹头，其中约350枚是洲际弹道导弹，到2030年可能会拥有超过1000枚核弹头。五角大厦在报告中称，解放军正在建造数百个陆基洲际弹道导弹发射井。

专家：中国需要测试能力以确保其核武库可靠性 To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

美国和中国于去年11月罕见举行了核军控会谈，这被视作为拜登和习近平当月稍后举行领导人峰会增加互信的努力的一部分。但今年7月，北京表示已暂停与美国就核不扩散和军备控制问题进行谈判，以回应华盛顿向台湾出售武器一事。

（路透社、法新社）

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