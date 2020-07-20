中国各地洪讯告急 安徽一堤坝爆破泄洪

（德国之声中文网）7月19日凌晨，安徽省当局决定对一处堤坝爆破泄洪。据当地媒体，长江干流全线超警，淮河流域出现汛情。
根据中国防汛指挥部门的消息，自7月初以来，中国中部和东部暴雨持续不断，造成至少140人死亡或失踪，2400万人遭受洪灾影响。
洪讯频传，许多地区水位均突破历史纪录。当局采取在各地水库开闸泄水等措施拦洪削峰。
长江一级支流的滁河水位逼近历史最高水位，安徽当局于周日对其堤坝进行了两次爆破。地方政府称，采取这样的行动是为了保障人民生命和财产的安全。
据《安徽日报》19日报道，长江干流全线超警，淮河流域出现汛情，巢湖流域外排不畅，安徽抗洪面临"双线作战"。
根据官媒《环球时报》报道，预计大坝的爆破将使滁河的水位降低70厘米左右。
媒体报道说，滁河水涌入堤内的荒草二圩和荒草三圩蓄滞洪区，顷刻间绿野变成汪洋。
安徽王家坝水位持续上涨
据新华社7月19日消息，受持续强降雨和上游来水影响，作为长江一级支流的滁河水位由缓涨转为急涨，防汛形势急转直下。安徽省内包括长江和淮河在内的35条河流和湖泊水位已超过警戒水平。
上周末，三峡水库水位已达160.17米，超出汛限水位15米多。三峡枢纽开启3个泄洪深孔泄洪。
上周，受持续强降雨和上游来水叠加影响，位于江西境内的中国最大淡水湖鄱阳湖汛情告急，在湖滨垒起了防汛沙袋。
张平/ 凝炼 （法新社）
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南方洪涝数千万人受灾
中国数周来的强降雨造成洪灾肆虐，境内共有27个省区近3000万人受灾，安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、广东、广西、贵州等地都出现严重灾情。中国国家防汛抗旱总指挥部7月7日将防汛应急响应从四级提升至三级。
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严重经济损失
中国媒体报道，自6月初以来，安徽、湖北、重庆、浙江累计降雨量达到1961年以来同期最多，安徽、湖北的平均降雨量超过500毫米。由于长江一带连日来暴雨不断，许多建筑物、房屋以及农田被冲毁，至今中国各地已有逾百人死亡或失踪。中国官方统计，此次的洪灾造成超过490亿元的经济损失。
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多灾多难的武汉
刚经历严重新冠疫情的武汉，如今又遭遇特大洪灾，全市多处路段严重淹水。7月5日，武汉的单日降雨量创下426毫米记录。7月6日，当地的防汛应急响应级别更提升至二级，有关当局呼吁民众尽量不要外出。
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黄河之水天上来
为了预防夏季洪涝，六月底开始黄河上游的班多、龙羊峡、拉西瓦、李家峡等9座水电站相继泄洪。河南省洛阳市的黄河小浪底水利枢纽因受到上游洪水影响水位升高，大坝开闸泄洪。三峡大坝上游水位则一度超出防洪限制水位。六月底，长江三峡枢纽今年度首次开启泄洪深孔泄洪以调整水库水位。
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大量文物受损
新华社引述中国国家文物局指出，自6月洪灾爆发以来，南方省份有130余处不可移动文物因洪灾受到损失，其中部分文物受损严重，包括安徽黄山市的镇海桥、宣城乐成桥、四川阿坝州的达维会师桥等多座桥梁被洪水冲毁。图中位于江西婺源清华镇有800年历史的宋代古桥彩虹桥桥面被洪水淹没超过1米，部分桥面及廊亭遭洪水重创。
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被洪涝耽误的高考
7月7日是中国全国高考的首日，气象局事先提醒家长注意天气预报并仔细安排接送路线。安徽省黄山歙县因50年一遇的严重洪涝，千余名考生无法及时赶赴考场，不得不取消高考首日考试。
作者: 张筠青