中国各地洪讯告急 安徽一堤坝爆破泄洪

（德国之声中文网）7月19日凌晨，安徽省当局决定对一处堤坝爆破泄洪。据当地媒体，长江干流全线超警，淮河流域出现汛情。

根据中国防汛指挥部门的消息，自7月初以来，中国中部和东部暴雨持续不断，造成至少140人死亡或失踪，2400万人遭受洪灾影响。

洪讯频传，许多地区水位均突破历史纪录。当局采取在各地水库开闸泄水等措施拦洪削峰。

长江一级支流的滁河水位逼近历史最高水位，安徽当局于周日对其堤坝进行了两次爆破。地方政府称，采取这样的行动是为了保障人民生命和财产的安全。

据《安徽日报》19日报道，长江干流全线超警，淮河流域出现汛情，巢湖流域外排不畅，安徽抗洪面临"双线作战"。

根据官媒《环球时报》报道，预计大坝的爆破将使滁河的水位降低70厘米左右。

媒体报道说，滁河水涌入堤内的荒草二圩和荒草三圩蓄滞洪区，顷刻间绿野变成汪洋。

安徽王家坝水位持续上涨

据新华社7月19日消息，受持续强降雨和上游来水影响，作为长江一级支流的滁河水位由缓涨转为急涨，防汛形势急转直下。安徽省内包括长江和淮河在内的35条河流和湖泊水位已超过警戒水平。

上周末，三峡水库水位已达160.17米，超出汛限水位15米多。三峡枢纽开启3个泄洪深孔泄洪。

上周，受持续强降雨和上游来水叠加影响，位于江西境内的中国最大淡水湖鄱阳湖汛情告急，在湖滨垒起了防汛沙袋。

张平/ 凝炼 （法新社）

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