中国各地松动防疫政策 近期不会全面放开

（德国之声中文网）在引燃近期中国各地抗议浪潮的新疆首府乌鲁木齐，当局宣布将从12月5日起重新开放商场、集市、餐馆等公共场所，从而结束连续几个月的封控措施。

乌鲁木齐11月24日的一场火灾引燃了全国20多个城市民众上街抗议中国当局严苛的动态清零防疫策略。社交媒体用户指责说，乌鲁木齐的防疫封控对消防队赶赴现场救火造成了阻碍，也影响了受害者及时逃生，从而放大了伤亡。当地政府则否认这一点。全国各地的示威浪潮被认为是习近平掌权以来规模最大的一次。

本周末则并没有发生大规模的示威抗议活动。一星期前示威者集中的北京亮马桥以及上海乌鲁木齐中路地带，当局则明显加强了警力部署。

抗议清零席卷中国各地 影片集锦一次看清

与此同时，中国当局正逐步放宽防疫管制，许多城市陆续宣布放松隔离、病毒检测等规定。负责防疫工作的副总理孙春兰公开表示，新冠病毒现在的致病能力正在减弱。此外，据一名在场的欧盟官员向路透社披露，中国国家主席习近平12月1日与欧洲理事会主席米歇尔(Charles Michel)在北京会晤时表示，如今在中国流行的主要是奥密克戎，之前的德尔塔毒株更致命，而奥密克戎的致命性较低。该名官员认为，习近平将奥密克戎与德尔塔的致命性作比较，意味着中国可能将放松封控，"如同我们在部分地区已经看到的那样"。

除了乌鲁木齐，曾经在今年春天封控两个多月的上海市也在12月4日宣布，次日起，民众称作公共交通时不再需要出示病毒检测阴性证明。同一天，广西首府南宁市也宣布了同样的措施。

在北京，地方当局取消了购买感冒药物登记制度，该制度旨在防止民众服药以掩盖新冠病毒感染。北京各区政府近日还陆续宣布，病毒检测呈阳性的人也可选择居家隔离。

路透社从内部知情人士处获得的消息称，接下来中国当局还会宣布在全国范围内放宽检测要求，并允许感染者和密切接触者在一定条件下选择居家隔离。

疫情之下 中国经济气喘吁吁

中国老年人接种率东亚垫底

根据中国国家卫健委12月4日发布的最新数字，此前一天全国新增感染病例降低至31824起，新增死亡病例两起。疫情数字走低也有可能与各地降低了检测力度有关。

习近平坚持了近三年的清零防疫策略已经对中国经济产生了破坏性影响，全球产业链也被扰乱。北京方面则辩称，动态清零策略是拯救生命、防止医疗系统过载的必要措施。

和西方发达国家相比，中国的人均医疗资源明显偏低。同时，中国老年人群中过低的新冠疫苗接种率也对放松防疫管制构成了阻碍。根据中国政府11月底发布的数据，全国60岁以上老年人完成两针接种的比例为86%，加强针接种率约为68%。但是80岁以上老年人两针接种率仅为66%，加强针接种率更是只有40%，在东亚各国中垫底。作为对比，德国60岁以上老年人加强针接种率已经超过85%。

根据欧盟官员的说法，习近平与米歇尔会晤时也曾提到，中国的疫苗接种率相当高，但老年群体除外，这对防疫构成了挑战。

上海老年人如何看待动态清零？

全面放开不早于明年3月

有鉴于此，分析人士不认为中国会在明年3月前全面开放。投资银行高盛就在12月4日的一份简报中指出，尽管不少地方已经放宽了防疫政策，但是这并不能被认为是中国当局已经摒弃动态清零；"我们认为这是中国政府正在为全面放宽做准备的明确证据，与此同时他们正试图将防疫措施的社会成本与经济代价降到最低。"高盛认为，这些准备措施将持续好几个月，并且会遇到不少挑战。

不少医学研究者已经对中国如果全面放开防疫措施，将会有多少人死于新冠进行了分析。就在今年11月，广西疾控中心主任医师卓家同上个月在《上海预防医学》杂志上发表论文指出，如果参照香港今年的疫情发展，中国内地在放开防疫规定的情况下，可能面临200万人死于新冠。根据他的预测，感染新冠病毒的人数将会激增至超过2.33亿。

今年5月，由中国和美国研究人员共同在专业杂志《自然-医学》（Nature Medicine）上发表的文章称，如果中国放弃"清零"政策、同时又不采取其它保障措施比如加强疫苗接种和改善治疗条件，那么将有超过150万人因感染新冠而死亡。根据他们的预测，参照全球收集的数据，在上述情况下，感染高峰时期对重症监护病房的需求将会超过现有容量的15倍。不过，这些专家也指出，如果能够在疫苗接种方面有所突破，那么这个150万的死亡数字有望得到明显减少。

中国国务院已经在11月29日表示，接下来的工作重点将是努力提升老年人接种率。

(路透社、法新社)

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