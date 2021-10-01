 中国司法部前部长傅政华落马 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.10.2021

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时政风云

中国司法部前部长傅政华落马

中国公安部原副部长孙力军被双开两天后，中央纪委国家监委又宣布，司法部前部长傅政华涉嫌严重违纪违法，正接受调查。

China Peking | Justizminister Fu Zhenghua während Interview

担任司法部部长时期的傅政华

（德国之声中文网）据中央纪委国家监委网站周六（10月2日）消息，全国政协社会和法制委员会副主任傅政华涉嫌严重违纪违法，目前正接受中央纪委国家监委纪律审查和监察调查。

而傅政华最后一次有媒体报道的公开亮相是在半个月前。当时，全国政协社会和法制委员会调研组赴重庆市，就"促进未成年人权益的司法保护"开展专题调研，傅政华参与其中。

"老公安"

现年66岁的傅政华被中国媒体称作"老公安"，因为他"从北京市公安局普通侦查员做起，一步步做到了后来的公安部常务副部长、司法部部长"。

公开资料显示，傅政华于2010年出任北京市公安局局长，同年任北京市委常委。在此期间，他指挥打击卖淫嫖娼专项行动，北京天上人间、名门夜宴、花都、凯富国际等四家顶级夜总会由此被查封，引发外界关注。

2013年，傅政华上调中央，出任公安部副部长，同时兼任北京市委常委、市公安局局长。在担任公安部副部长任内，他曾负责调查周永康案。2016年傅政华任公安部党委副书记、常务副部长。

2018年3月，中国国务院新一轮机构改革，司法部和原国务院法制办公室职责整合组建新的司法部，实行"双首长"制，傅政华成为新司法部首任部长、党组副书记。2020年4月，傅政华卸任在司法部的职务，一个月后被增补为政协社会和法制委员会副主任。

"反腐败运动远未结束"

DW.COM

在落马17个月后，中纪委通报前公安部副部长孙力军遭到双开。引人关注的是，官方这次措辞罕见激烈。

天津第二中级人民法院周二（1月12日）对原中国公安部副部长李东生受贿案作出一审有期徒刑15年的判决。据媒体称，李东生此前被指与周永康有密切关系。

1月21日，际刑警组织前主席孟宏伟因受贿罪被判处13年半监禁。孟是担任国际刑警主席的第一位中国人，2018年回国期间宣告失踪。

习近平反腐运动中落马的最高层官员、前中央政法委书记周永康的儿媳黄婉近日连续在推特上发文，称自己被限制出境，并透露在此前监禁期间受到酷刑。

《北京青年报》旗下微信公众号"政知见"注意到，在傅政华之前，公安部还有多个副部长被查，包括李东生、孟宏伟、孙力军等。2016年1月，公安部原副部长李东生因受贿获刑15年。2020年1月，公安部原副部长、中国海警局原局长孟宏伟因受贿获刑13年半。

在傅政华落马的两天前，中纪委通报前公安部副部长孙力军因腐败被免职并被开除党籍。而且相关通报中，出现了"从未真正树立理想信念"、"政治野心极度膨胀，政治品质极为恶劣，权力观、政绩观极度扭曲"、"成伙作势控制要害部门"等罕见表述，还指出他"使用公安侦查手段对抗组织审查"。

针对孙力军因一系列指控被开除党籍的消息，《华尔街日报》认为，这表明习近平执政初期的反腐败运动远未结束，并且在他寻求连任之际可能加快步。

另据澎湃新闻统计，随着傅政华被查，今年落马的中管干部已增至23人。

（综合报导）

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