中国可能周三放宽防疫 老人接种率是短板

（德国之声中文网）早在2020年初新冠病毒刚刚被确认发现时，中国官方就将其定义为乙类传染病，但是参照甲类传染病进行防控。根据中国《传染病防治法》，甲类传染病仅有鼠疫、霍乱两种，乙类则包括新冠、SARS、艾滋病、狂犬病、麻疹、高致病性流感等烈度相对较低的传染病。

根据路透社从内部人士处获得的消息，将新冠病毒降级管理的时间点很有可能在明年1月。而旨在进一步放宽防疫管控的"新10条"，则最快会在12月7日公布。不久前，中国官方已经颁布了"20条"新规，放松了包括隔离、检测等方面的管控。

11月初的"20条"新规出台后，中国各地的疫情均出现了反弹，包括广州、北京在内的多个城市又重新收紧了防疫管控，引发了民众的不满情绪。11月24日乌鲁木齐一居民楼火灾致多人身亡，更是被民众指责防疫隔离措施阻碍了消防队进场从而放大了伤亡，此事经社交媒体发酵后演变为席卷全国的示威浪潮。

疫情之下 中国经济气喘吁吁

自奥密克戎变种成为新冠病毒主要流行株以来，奉行动态清零防疫策略的中国越发频繁地采用封城等强力措施企图扑灭疫情，对经济造成了严重破坏。与此同时，绝大多数国家面对传染力更强、致病性却减弱的奥密克戎变种，都采取了放松管制的做法，纷纷取消了入境限制。在德国，仅部分公共场所仍规定需要佩戴口罩。

一个星期前的示威浪潮，一方面导致各地警方显著提升安保力度，另一方面也促使许多城市降低防疫管控力度。

投资银行高盛的首席中国经济学家闪辉预计，中国有可能比原先计划更早地重开边境、提振经济。他在12月5日表示："提早且有序地放开，其可能性正在上升。"闪辉指出，高盛原先预计中国会在明年4月放开；而其他分析人士还曾预测中国要到明年秋天才会放开。

另据消息人士透露，为苹果等跨国企业代工的富士康郑州工厂计划在本月底或下月初恢复完全产能。

中国老人不愿打疫苗

和西方发达国家相比，中国的人均医疗资源明显偏低。同时，中国老年人群中过低的新冠疫苗接种率也对放松防疫管制构成了阻碍。不少医学研究者已经对中国如果全面放开防疫措施，将会有多少人死于新冠进行了分析。就在今年11月，广西疾控中心主任医师卓家同在《上海预防医学》杂志上发表论文指出，如果参照香港今年的疫情发展，中国内地在放开防疫规定的情况下，可能面临200万人死于新冠。根据他的预测，感染新冠病毒的人数将会激增至超过2.33亿。

统计数据显示，尽管奥密克戎的致病率、致死率相对较低，但是年轻人与老年人依然面临完全不同的死亡风险。在今年春天的香港奥密克戎疫情中，80岁以上高龄老人是死亡"重灾区"，占致死病例总数七成，而在所有致死病例中，更是有近九成没有完成两针接种。香港大学生物医学学院金冬雁、张柏轩和陈志平在《香港第五波新冠疫情有哪些教训？》一文中指出，香港第五波疫情超高死亡率部分归因于"疫情中大批未接种疫苗、未完全接种或疫苗接种效果不佳的老人"。

因此，加强老年人这一高危脆弱群体的免疫屏障，就成为了中国逐步放开防疫管制的必要条件。中国国务院已经在11月29日发布了《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案 》，旨在加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率。

根据中国国家卫健委的数据，11月底全国60岁以上老年人完成两针接种的比例为86%，加强针接种率约为68%。但是80岁以上老年人两针接种率仅为66%，加强针接种率更是只有40%，在东亚各国中垫底。作为对比，德国60岁以上老年人加强针接种率已经超过85%。

据一名在场欧盟官员披露，12月1日习近平与欧盟理事会主席米歇尔会晤时也曾提到，中国的疫苗接种率相当高，但老年群体除外，这对防疫构成了挑战。

在接受中国官媒《人民日报》采访时，中国国家疾控局卫生免疫司司长夏刚透露，在基层调研中，发现许多老年人不愿接种新冠疫苗主要出于三大原因：一是对新冠病毒感染的风险意识不足，觉得自己日常活动范围有限，接触病毒的机会比较少；二是有些本身有基础疾病，担心疫苗接种会发生异常反应，对接种有顾虑；三是部分老年人存在行动失能或半失能情况，因此感到接种不方便。

(路透社、德新社、人民日报)

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