中国召开中央经济工作会议 释放哪些信号？

（德国之声中文网）据中国官媒12月12日报道，中央经济工作会议12月11日至12日在北京举行，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席会议并发表讲话，中共中央政治局常委李强、赵乐际、王沪宁、蔡奇、丁薛祥、李希，中共中央政治局委员、中央书记处书记，全国人大常委会领导，国务委员，最高人民法院院长，最高人民检察院检察长，全国政协领导，中央军委委员，各省市负责人，中央和国家机关有关部门及中央管理的部分金融机构和企业负责人等参加会议。

中央经济工作会议是中国的最高级别经济工作会议，由中共中央和国务院联合召开，自1994年以来每年召开一次，时间一般在12月，目标是为来年的中国经济发展作出部署。在此次闭门会议召开前，官媒并未提前透露召开日期。

就在上周，信用评级机构穆迪才将中国主权信用评级展望以及18家中国企业和8家中国银行的评级展望从"稳定"下调为"负面"。穆迪虽然将香港、澳门政府的信用评级维持"Aa3"不变，但也将对其的展望由"稳定"下调至"负面"。

新华社报道称，中央经济工作会议会议认为今年中国经济回升向好，"进一步推动经济回升向好需要克服一些困难和挑战，主要是有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患仍然较多，国内大循环存在堵点，外部环境的复杂性、严峻性、不确定性上升"。

党政机关要习惯过紧日子

会议提出 "明年要坚持稳中求进"，"多出有利于稳预期、稳增长、稳就业的政策"，"积极的财政政策要适度加力"，"稳健的货币政策要灵活适度、精准有效"，"社会融资规模、货币供应量同经济增长和价格水平预期目标相匹配"。会议称要"严控一般性支出，党政机关要习惯过紧日子"。

会议强调，明年要"以科技创新引领现代化产业体系建设"，"完善新型举国体制"，"要大力推进新型工业化，发展数字经济，加快推动人工智能发展"。

政治强人习近平步入第三个国家主席任期

扩大国内需求和对外开放

此外还要"扩大国内需求"，"增加城乡居民收入，扩大中等收入群体规模"。

在提出要"深入实施国有企业改革深化提升行动"的同时，会议也称要"促进民营企业发展壮大"，"扩大高水平对外开放"，"巩固外贸外资基本盘"，"切实打通外籍人员来华经商、学习、旅游的堵点"。

中国今年第三季度首次出现外国直接投资季度赤字。以入境旅游为例，据一项统计，今年上半年，中国入境人次总计为1,800万人次，仅恢复至2019年同期的12%。2023年下半年入境游各项景气指标和上半年相比甚至出现明显回落。中国的出口长期以来一直是主要的增长动力，但自去年十月以来，除了今年三月和四月的短暂反弹外，中国的出口一直在大幅下降。11月份进口意外下降也突显了国内消费的疲软。最近的数据还显示，中国11月份加速陷入通货紧缩。

危机四伏的中国经济 房企爆雷 8月初，中国又一家房地产开发商巨头碧桂园面临违约风险。该公司有2笔美元计价的债务8月8日逾期未支付利息。作为少数尚未出现违约的中国大型房企之一，碧桂园的“爆雷”是对本已脆弱的中国房地产市场的又一打击。在本次房地产危机中首先触礁的恒大集团则于8月17日依美国《破产法》，向美国法院申请破产保护。恒大的负债高达3300亿美元。其在2021年底发生违约，导致中国各地出现大批未完工的烂尾楼。大多数分析师认为，未来几个月内，中国的房产价格和销量仍将进一步下滑。

危机四伏的中国经济 信托失信 与房地产密切相关的金融信托行业也出现危机。在7月底传出中融国际信托集团无法按时支付票息和本金消息后，中国媒体8月中旬报道，数十种中融信托产品出现逾期兑付。该集团北京总部前发生投资者要求还钱的抗议（图）。中融管理着约1380亿美元资产。许多中国房地产开发商通过信托公司进行项目融资。控制中融的中植集团管理着超过一万亿元人民币的资产，也承认有流动性困难。路透社报道指出，中国影子银行的资金总量大约为3万亿美元，相当于英国国民经济的总体量。影子银行的一系列支付违约行为可能会引发广泛的连带效应。

危机四伏的中国经济 生产、零售数据低迷，通缩风险上升 中国国家统计局公布的7月经济数据显示，社会消费品零售、工业产出和投资增速都低于预期。这显示出中国作为全球第二大经济体商业和消费引擎动力严重不足，通货紧缩风险上升。同时，7月份中国银行新增贷款和社会融资规模增量双降，其中信贷增量比六月份骤减了89%，是2009年11月来的最低的新增贷款量。

危机四伏的中国经济 进出口双降、外商投资滑坡 中国海关数据显示，七月份中国外贸数据远低于预期，进口同比下降了12.4%，出口则萎缩了14.5%。根据中国商务部7月发布的数据，今年上半年的外国对华直接投資（FDI）较去年同期下降2.7%；二季度实际利用外资规模同比下降20%。而彭博社根据中国外汇管理局所公布数据的计算则显示，今年第二季度外商直接投资负债同比暴跌87%。尽管有中国专家在财经媒体分析称，上述数据差别源于统计口径不一致，但外资流入明显减少已是不争的事实。

危机四伏的中国经济 青年失业率创新高 今年以来，中国的青年失业率持续上升，4月份突破20%，6月份已升至21.3%。各项经济数据低迷让民众对经济前景和就业形势的焦虑增加。而国家统计局8月却宣布，全国青年人等分年龄段的城镇调查失业率将暂停发布。这一消息引来民众的广泛批评和嘲讽，有网民戏称当局这次从工具箱中拿出的是“眼罩”。

危机四伏的中国经济 外银下调对中国经济增长预期 根据路透社8月18日对摩根士丹利、摩根大通、巴克莱银行、德意志银行研究中心和野村证券五大券商此前以及最新对中国2023年GDP增长预期的对比，摩根士丹利将对中国2023年的GDP增长预期从此前的5%下调为4.7%；摩根大通从5%下调至4.8%；巴克莱银行从4.9%下调至4.5%；德意志银行研究中心从5.3%下调至5%；野村证券从5.1%下调至4.6%。路透社指出，主要券商下调对中国经济增长预期，背景是中国房地产市场的危机使得经济增长前景进一步恶化。



守住不发生金融风险的底线

此次中央经济工作会议还称，明年要"统筹化解房地产、地方债务、中小金融机构等风险，严厉打击非法金融活动，坚决守住不发生系统性风险的底线"。

房地产行业是中国的另一个传统增长引擎。建筑业和房地产业约占中国国内生产总值的四分之一。然而，自2021年底以来，中国庞大的房地产行业出现了一系列现金吃紧的开发商债务违约，面临倒闭的问题。由于债务担忧加剧了买家的不信任，今年以来房价暴跌。此外，房地产业的危机有可能影响其他行业，令当局感到紧张。

为了实现今年5%的增长目标，中国当局10 月份发行了价值 1 万亿元人民币的主权债券，以助力经济复苏。

消息人士：多数与会者赞成GDP增速设定在5%左右

官媒报道没有透露会议提出的明年的经济增长目标，路透社援引消息人士报道，鉴于官方顾问建议明年经济成长目标设定在4.5%至5.5%的区间，多数与会者赞成设定在5%左右，与今年持平。

中央经济工作会议强调，要坚持和加强党的全面领导，"确保最终效果符合党中央决策意图"，并号召"全党要紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围"。

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