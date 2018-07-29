中国召回外销疫苗 未说明销往那些国家

（德国之声中文网）据中国国家卫生部网站公布的一份通报，成为丑闻调查中心对象的长春长生医药公司从2014年4月起就在数据上造假，将部分无效或过期狂犬病疫苗投放市场，当局已启动召回境内外问题疫苗。

通报未说明，该公司曾将疫苗销往哪些国家。

上月中旬曝光的疫苗丑闻在中国国民中引发愤怒浪潮。最初传出的情况是，长生公司在一种狂犬病疫苗的生产数据上作假；此外，该公司去年秋季曾出售无效的白喉、百日咳、破伤风等组合疫苗，接种儿童至少20万。

人们对监管机构缺乏信任

受到调查的还有另一家制造商-河北省武汉生物制品研究所。该研究所生产的劣质白百破疫苗被注射在孩子身上。

德新社评述说，在中国，有害药品或食品丑闻层出不穷，一旦涉及孩子，尤其具有巨大政治爆破力。人们对监管机构几无信任可言。

丑闻曝光后，中国主席习近平指令立即调查并严厉惩罚责任者。

凝炼/苗子（德新社、美联社）