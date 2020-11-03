中国叫停蚂蚁上市 香港股民哀鸿遍野

(德国之声中文网) 蚂蚁集团原定周四(5日)在上海和香港同步上市，卻在周二(3日)遭中国监管机构叫停，香港投资者成蚂蚁暂缓上市后的最大苦主。

「世纪新股」突然之间变成「世纪退款」，蚂蚁集团4日稍早表示，其香港公开发售的申请股款将于今天(4日)及周五(6日)不计利息分两批退回。退回申请股款包含1.0%经纪佣金，0.0027%香港证监会交易征费以及0.005%香港联交所交易费。

该公司没有披露退回申请股款金额，但据路透此前引述知情人士指，H股申购金额达1.3万亿港元(1,680亿美元)，申购倍数为389倍。

中港金融制度不同，香港允许投资者利用证券保证金融资，以增加他们分派到股票的机会，投资人押注首发股飙升，偿还贷款以及小额手续费之后，通常能有所获利。香港安山集团(Amber Hill Capital)资产经理人Jackson Wong告诉法新社，投资者原本预期上市首天股价飙涨三到五成，「因此对于有分到股票的投资人而言，那会是获利很好的一天」。

据香港当地媒体报导，香港散户对此次IPO的需求中，约有一半来自保证金贷款。保证金贷款对香港的金融公司而言是有利可图的，因为无论客户是否能认购到股份，他们都能获得贷款利息。他们还能从开设新的经纪交易账户中获益。

然而对散户而言，虽然可以退款，但大量孖展认购新股的散户将蒙受利息损失。根据10月29日《明报》报导，综合11家券商及2家银行数据，合共借出3858亿元孖展额，以公开集资33.41亿元计，相当于超额认购114.53倍。

《明报》11月5日报导，蚂蚁本次在港凍資逾1.3万亿元。当中汇丰以及中银香港合共借出2,500亿元，其余证券商合共借出逾2,407亿元。以兩行收取年利率0.48厘及0.5厘计算，估計可赚取利息近2400万元。银行资金成本较低，但券商因需向银行拆借，资金成本不轻。腾讯持股的券商富途率先宣布豁免利息，有券商坦言做法对同业造成压力，最终普遍都免收或减收孖展利息。

31岁的自由业者Winni Cheung形容，蚂蚁上市触礁「是一个国际大笑话」，她投资了20万港元认购蚂蚁新股，雪上加霜的是，她另外原本价值10万港元的阿里巴巴股票也受到蚂蚁消息冲击，股价大跌8%。她不满中国当局临门一脚改变决定: 「中国官媒说暂缓上市是为了要保护像我们这样的投资人，但如他们真的想要保护我们，应该要在公司递交审查时就拒绝公开招股。」

另一个投资人Chris Liu则是投资130万港元认购蚂蚁新股，其中90万港元是透过证券保证金融资。他告诉法新社，自己看到新闻时第一个想法是「中国政府真的很不可靠」。他说: 「我从来想不到公开招股会沦落到这样。」

「马已今服」

蚂蚁集团原定上市集资344亿美元，估值超过3000亿美元，有望成为全球最大型新股。然而周一晚间传出蚂蚁集团实际控制人马云、董事长井贤栋、总裁胡晓明，被中国四大监管机构中国人民银行、中国银保监会、中国证监会和国家外汇管理局联合约谈，之后又演变为蚂蚁集团暂缓上市，此事被视为是中国政府对马云这位商业巨擘的惊人之举。

中证监周三（4日）深夜发布公告，称金融监管部门的监管约谈和近期金融科技监管环境的变化，可能对蚂蚁集团业务结构和盈利模式产生重大影响，属于上市前发生的重大事项，「避免蚂蚁集团在监管政策环境发生重大变化的情况下仓促上市，是对投资者和市场负责任的做法」。

蚂蚁集团暂缓上市引起讨论，很多网友提到了马云10月24日的「惊世言论」，怀疑暂缓上市是监管机构对马云的反击。

在10月24日，中国金融四十人论坛(CF40)联合各组委会成员机构举行的第二届外滩金融峰会上，马云直接批评中国监管问题阻碍创新: 「做没有风险的创新，就是扼杀创新，把风险控制为零才是最大的风险。」

马云还说: 「其实监和管是两件事，监是看着你发展，关注你发展，管是有问题的时候才去管，但是我们现在管的能力很强，监的能力不够，好的创新不怕监管，但是怕昨天的方式去监管，我们不能用管理火车站的办法来管机场，不能用昨天的办法来管未来。」

张慈/李澄欣(综合报导)

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