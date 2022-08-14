 中国口罩和橡胶手套帮助朝鲜实现“抗疫胜利”？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 20.08.2022

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新闻广角

中国口罩和橡胶手套帮助朝鲜实现“抗疫胜利”？

朝鲜在不久前宣告“抗疫胜利”，而中国海关数据显示，朝鲜曾从中国大量进口口罩和橡胶手套。7月份，中国向朝鲜出口了123万个口罩，价值44307美元，比前一个月大幅增加。

图为朝鲜关于预防新冠的海报。海报上写着这样一句话：“同志，你遵守紧急隔离规定了吗？”

图为朝鲜关于预防新冠的海报。海报上写着这样一句话：“同志，你遵守紧急隔离规定了吗？”

（德国之声中文网）周六（8月20日）公布的中国海关数据显示，朝鲜在宣布战胜新冠病毒之前，于7月从中国进口了100多万个口罩和15000副橡胶手套。

平壤上周宣布抗疫胜利，结束了对477万的“发烧”病例的未予详述的战斗。自7月29日以来，朝鲜再也没有记录新的此类病例。

尽管如此，根据中国海关公布的数据，中国在7月向朝鲜出口了123万个口罩，价值44307美元，比前一个月大幅增加。

数据显示，从1月到7月（有数据的最新一个月），朝鲜从中国购买了超过1193万个口罩。

根据中国海关数据，朝鲜在5月份没有从中国进口任何疫情防控产品。

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中国对朝鲜的总体出口从6月份的1905万美元猛增到7月份的5974万美元。最主要的出口产品是成品或者半成品的大米、香烟、碳酸钠和天然橡胶。

中国海关数据显示，朝鲜在7月份购买了价值516万美元的成品或半成品大米，198万美元的豆油和馏分，121万美元的砂糖。

中国外交部4月29日宣布，由于朝鲜边境城市丹东出现新冠疫情，中国经协商后暂停与朝鲜的跨境货运列车服务。

(路透社)

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