中国取消认可网课文凭 留学生批太倉促

（德国之声中文网）新冠疫情以来，一些大学开始提供远程课程学位给外国学生，以因应签证申请不易和国际航班一位难求的问题。不过中国教育部留学服务中心上周六（1月28日）于网站发布《关于调整疫情期间对跨境远程文凭证书特殊认证规则》的公告表示，将取消疫情期间的特殊认证规则。

公告写道：「根据国家有关政策，跨境远程国外学历学位证书和高等教育文凭暂不在我中心认证范围内。新冠肺炎疫情爆发后，……，对于受疫情影响，被迫选择通过在线方式修读部分或者全部课程的留学人员，在满足国外高校规定的学位授予条件后，其所获得的学位可以获得正常认证。」然而，由于许多主要留学目的地均已开放边境，院校全面恢复线下授课，中国疫情防控也进入了新阶段，「为切实保障广大留学人员的利益，维护教育公平，我中心决定取消疫情期间的特殊认证规则。对于2023年春季学期/南半球秋季学期及以后仍采用远程方式学习所获国外文凭证书，中心将不再提供认证服务。」

呼吁学生尽快返校学习

隔日，中国教育部留学服务中心再度发布了两篇公告解答，其中强调：不管是已开学还是尚未开学的国家和院校，学生都应尽快返校学习。而如有特殊情况必须继续远程学习，须留存好相关的证明材料，并在申请文凭认证时一并提交，留学中心将据此进行个案评估。公告中也提到，特殊情况包含了因签证、机票和住宿未能如期安排而来不及在开学前返校的学生。这些学生在办理相关手续期间，可以继续上网课，只需要在申请认证时一并提交签证预约记录、航班取消证明及住宿机构的回复等相关证明材料。

不过，微博上有许多中国留学生则反应政策施行过于仓促，希望能延后一学期施行。有留学生表示，自己今年五月就能毕业，现在开始准备出国手续说不定到毕业时都还没收到签证。也有人抱怨：「是我不想去吗？我想去啊！按照计划我下半年就去了，现在我签证没办、房子租不起，课程还都注册完了，客观的情况考虑一下吧。」还有找不到房子的留学生不禁问道：「这种消息难道不应该至少提前半年通知吗？大使馆提供住宿吗？」

澳大利亚：欢迎中国学生到来

对此，中国留学生热门留学国家之一的澳大利亚政府则表示，该国正在为数千名中国学生的到来做准备。在新冠疫情之前大约有15万名中国留学生在澳就学，这层与中国的紧密连结为澳大利亚创造了390亿澳元的收入。自从疫情政策和紧张的中澳外交关系导致许多留学生返回中国后，目前仍留在澳大利亚的中国学生仅剩下数万人。

如今距离澳大利亚大学开学还有三周，悉尼大学预计，「绝大多数」学生将在2月下旬开始上课时回到校园，而校内远程学习也会在今年晚些时候逐步取消。澳大利亚国际教育协会（International Education Association of Australia）的首席执行官霍尼伍德（Phil Honeywood）说，目前约有4万名注册于澳大利亚学校的中国学生仍在海外。他指出：「我们预计，很多中国学生此刻正紧急地准备登上前往澳大利亚的航班。」

《澳洲人报》引用八校联盟（The Group of Eight）首席执行官汤森（Vicki Thomson）表示，在整个疫情期间坚持学习的准毕业生现在可能需要紧急返回（澳大利亚），要在几周内确保住宿并获得签证几乎是一项不可能完成的任务。她称目前她正在与各大学和负责发放学生签证的内政部合作处理此事。八校联盟的大学招收了澳大利亚近四分之三的中国学生。澳大利亚教育部长克莱尔（Jason Clare）1月30日对中国政府此举表示欢迎。他提到，教育部将与内政部的同行合作，帮助大学解决任何短期的后勤问题。

（路透社、澳洲人报、中国教育部）

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