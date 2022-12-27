 中国取消入境隔离规定 海外航班数量有望大增 | 经济纵横 | DW | 27.12.2022

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经济纵横

中国取消入境隔离规定 海外航班数量有望大增

中国官方宣布即将取消入境隔离规定，大幅开放边境。新冠疫情爆发前中国曾是全球最大的出境旅游市场。2019年中国游客在海外的旅行支出达到1275亿美元。德国汉莎航空公司表示将对飞往中国的航班做出调整。

有分析认为，中国旅行市场恢复到疫情前水平可能还需要时日。

有分析认为，中国旅行市场恢复到疫情前水平可能还需要时日。

（德国之声中文网）本周一（12月26日），中国官方宣布即将对入境隔离管理规定做出调整。自2023年1月8日起，将取消入境人员的全员核酸检测及集中隔离措施。在这一规定取消前，入境中国的旅客至少需要在隔离旅馆隔离5天。过去三年间，中国有些省份地区甚至要求入境者集中隔离21天。

入境隔离规定的取消也意味着中国游客前往海外旅行也将变得更容易。

国际航空公司也都开始研究在多大程度上可以扩大在中国的业务。大韩航空表示，将在1月份把韩国和中国之间的航班从每周9班增加到15班。德国汉莎航空公司对中国政府放款入境限制的宣布表示欢迎。该集团一名发言人表示：“这将有助于中国和欧洲大陆之间国际航空交通的恢复。”这名发言人表示，汉莎集团正在研究在多大程度上或多长时间内可以调整其往返中国大陆的航班安排。

目前汉莎航空每周仅有四次航班客机飞往北京和上海。

今年12月初，中国应对新冠疫情的政策态度突然发生大幅转向，短期之内感染人数激增，很多城市地区医疗机构人满为患。德国基民盟政治家哈特（Jürgen Hardt）对媒体表示，由于新冠感染人数在中国的爆炸式增长，全球正面临着新一轮感染浪潮的威胁。他建议切断德中之间的航班，“只有当我们完全有把握说，中国没有出现更为危险的变异毒株时，我们才可以恢复同中国的航班联络”。

不过由于目前两国间的航班数量极其有限，德国联邦交通部没有采纳这一建议。

中国宣布即将取消入境隔离规定的消息公布后近半个小时，在旅游平台携程网搜索热门跨境游目的地的搜索量增长了10倍。旅游搜索引擎去哪儿提供的数据显示，15分钟内搜索国际航班的搜索量增加了7倍。在两个平台上搜索境外游的三大目的地为：日本、泰国和韩国。

不过有分析认为，中国旅行市场恢复到疫情前水平可能还需要时日。

中国未来研究会旅游分会副会长刘思敏在接受路透社采访时说，中国旅客的境外游要等到2024年才能恢复到新冠疫情前的水平。他表示，目前席卷中国的新冠病毒感染潮给很多人的旅行计划带来压力。包括日本、印度在内的一系列国家都宣布出台设施针对从中国入境的旅客的防疫特别措施

刘思敏说，钱是另外一个问题。“人们需要时间来获得信心，因为许多人在疫情期间失去了工作或赚得更少。”

封控下的上海: 民众怨声载道 政府面临重压

（德新社、路透社）

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