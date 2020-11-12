中国取消中印纪念邮票计划 否认支持反印武装

（德国之声中文网）中国取消了与印度联合发行纪念邮票的计划，反映这两个亚洲邻国因边境军事冲突仍然关系紧张。

中国国家邮政局原计划在4月与印度联合发行一枚名为《中印建交七十周年》纪念邮票以及一枚《莫高窟》特种邮票。莫高窟是中国甘肃省的著名景点，那里的佛教塑像石窟反映了中印两国的文化渊源。

中国国家邮政局网站12月8日发布通告称，这些计划已被取消。通告没有作出详细说明。

自6月以来，中国和印度之间的外交关系一直紧张。当月的边境军事冲突中，至少有20名印度士兵在喜马拉雅山西部遭到中国军队使用石块和棍棒袭击后身亡。

印方官员指责中国将缅甸武装作为"代理人"

另据联合早报中文网报道，印度匿名官员称，佤邦联合军和若开民族军等缅甸武装组织近期成为北京的代理，为印度东北部境内的叛军组织提供武器、后勤服务和藏身处，并在印缅接壤的边界向印方发动袭击。

不过，中国外交部否认支持反印度武装团体的指控，并表示不干涉其他国家的事务，称"中国一直对武器出口持审慎和负责任的态度，只与主权国家合作进行军事贸易，不向非国家行为者出售武器"。

佤邦联合军也否认代表中国向恐怖组织提供任何援助或支持，称"我们与印度的国家安全没有任何关系，我们完全没有计划伤害该国……至于被指控是中国代理人，我认为这指控毫无根据。"

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张平/ 石涛 （路透社等）

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