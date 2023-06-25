中国发起锂电池攻势 德国处境艰难

（德国之声中文网）在中国的推动下，全球掀起了争夺锂原料的激烈竞争，而德国和欧洲的处境则变得越来越被动。电动车越来越畅销，锂电池供不应求，全球范围内对这种轻金属的争夺愈演愈烈，因为电动车的未来离不开锂电池。中国企业投资数十亿美元，确保在非洲和拉美获得锂矿的开采权。专家们相信，截至2025年，中国将把控全球锂矿产量的三分之一。





这场攻势是中国党和国家领导人习近平三年前发起的："我们必须加强国际供应链对中国的依赖，并对那些试图破坏中国发展的外国建立起有效的反制和威慑机制。"

推动多样化

鉴于中国极具进攻性的市场战略，基尔经济研究所教授海德兰（ Tobias Heidland）呼吁德国工业界应加强供应链的多样化建设。他表示："对中国锂产品的依赖，对德国企业构成了了极大的危险。一旦德中关系陷入紧张，德国企业将失去获得中期产品的渠道。"

在三月底的一次会议上，欧盟委员会主席冯德莱恩也对欧盟对中国原料的高度依赖提出警告。她表示，欧盟的锂产品97%来自中国，而2050年时，对锂的需求将增加17倍。同北京政治关系出现紧张的情况下，对中国原料的依赖将成为问题。

中国是受欢迎的伙伴

同欧洲企业相比，中国在南美和非洲的投资更具竞争力，因为中国公司很少需要考虑环保及人权标准。美国战略及国际关系研究中心的伯格（ Ryan Berg）对《外交政策》表示："有关国家的政府也很清楚，同中国企业合作，肯定达不到欧美的质量水准，但同中国企业合作头疼的事情也少，不必考虑那么多的法律条款，不必为环保标准担忧，更不必担心来自非政府组织的投诉。"

南部国家对于来自境外的投资具有很高的依赖，但这些国家也不愿重复过去的错误，在出售原材料时将大部分利润拱手让人。墨西哥总统洛佩斯（Andrés Manuel López Obrador）和玻利维亚总统阿尔塞就希望模仿石油输出国组织"欧佩克"的模式建立锂矿同盟。阿尔塞说："我们将以自信果决的姿态出现在市场上，我们制定的锂价最终也能使我们的国民经济带来益处。"

德国公司的优势



经济学家海德兰认为，只要一个国家在开采锂矿的过程中，注重环境保护和可持续性发展，那么，德国企业就会有得天独厚的优势。他说："锂的开采过程通常会对环境造成极大的破坏，除非你投入大量资金，来避免这种破坏，而这就会抬高成本。对于德国企业来说，在不重视环保的国家中参与竞争将会困难重重，因为你肯定比不过中国企业。但另一方面，在那些注重可持续性发展的国家中，德国企业就会有不错的机会，因为德国企业可以凭借自身经验，拿出有吸引力的报价。"

中国企业也在聚焦非洲：根据美国地质协会的估算，津巴布韦、民主刚果、加纳、纳米比亚以及马里等国拥有438万吨锂矿的储量。但上述国家每年的实际产量却只有四万吨，不过预计2030年时产量将可提高至每年五十万吨。而津巴布韦将是主要出产国。

中国投资者早已采取了行动：津巴布韦最大的锂矿 - 比吉塔矿已经掌握在中国矿业资源集团的手中。而中国公司浙江华友钴业则在津巴布韦第二大锂矿Arcadia拥有控股权。

富含锂的原矿石

霍金路伟国际律师事务所的分析师克帕夫洛维奇（Clinton Pavlovic）说："在过去三年中，中国投资者在津巴布韦的锂矿项目中投资或承诺投资100亿美元以上。由于津巴布韦还拥有开发电动汽车所需的其他原材料，如钴、锰、镍和石墨等，该国对投资者来说具有极大的吸引力。即使津巴布韦在去年12月发布了禁止出口粗锂的禁令，但该国对投资者的吸引力并没有发生变化。而且这条禁令对已经在该国投资的外国企业并不适用。

其他非洲国家也希望责成投资者在当地加工原材料，以便将更大份额的利润留在国内。在尼日利亚，中国也已经控制了矿产市场。今年1月，明鑫选矿公司为尼日利亚第一家锂矿加工厂举行了奠基仪式。此前不久，尼日利亚刚刚拒绝了美国电动车企业特斯拉的合作请求，理由是特斯拉只对购买原料锂感兴趣，稍后，来自中国的明鑫选矿公司就获得了开采权。

（综合报道）

© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。