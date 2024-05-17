中国发行超长期国债 举债万亿刺激经济

（德国之声中文网）中国将于本周开始发售首批超长期特别国债。包含首批在内，今年内计划发行规模为人民币1万亿元（合1,383.7亿美元）。周五将发售的是30年期特别国债，总额400亿元。20年期和50年期特别国债将分别于5月24日和6月14日开始发售。

今年3月人大会议上所作的政府工作报告中称，“为系统解决强国建设、民族复兴进程中一些重大项目建设的资金问题，从今年开始拟连续几年发行超长期特别国债”，专项用于“国家重大战略实施和重点领域安全能力建设”。

中国经济今年第一季度增长高于外界预期，达到5.3%。但是国内的需求仍然不振，房地产危机和地方政府债台高筑，让人们担忧整体经济的成长前景。

专家预计，此次发行的国债会对经济增长产生推动效应。渣打银行大中华区及北亚首席经济师丁爽对彭博社表示，特别国债行动“提高了实现今年5%增长目标的机会”。澳新银行中国策略师邢兆鹏甚至预计，这一轮国债发行最多可将中国今年的GDP提升一个百分点。

邢兆鹏分析认为，选择这一时间点发行国债，一是对冲美国向中国商品提高关税带来的影响，同时在7月中共中央三中全会召开前尽量消除对经济预期的不确定性。按照惯例，中共在三中全会上将制定中期的经济发展方针。

第四次发行特别国债

中国政府此前在过去四分之一个世纪里仅三次新发特别国债，分别是1998年亚洲金融危机之际、2007年次贷危机席卷全球以及2020年新冠大流行抗疫期间。

在本周一的一次会议上，国务院总理李强敦促官员们“用好超长期特别国债，高质量做好支持国家重大战略实施和重点领域安全能力建设各项工作”。他还强调，要统筹用好常规和超常规的各项政策，加强财政和货币金融工具协同配合，引导更多金融资源进入实体经济。

网络媒体China Table分析称，选择特别国债的方式，也是北京政府从2008-2009年金融危机的对应中汲取的教训。当时推出的全面刺激经济计划，很大一部分以地方债券的形式支付，利用效率地下，并推高了地方债。现在中央政府对资金运用握有决定权，这也意味着地方政府对经济政策的影响力被削弱。

国家发改委主任郑栅洁在两会期间表示，发行超长期国债所获得资金将重点支持科技创新、城乡融合发展、区域协调发展、粮食能源安全、人口高质量发展等领域建设。

中央政府决定不采用大水漫灌式的刺激经济方式 图像来源: Tingshu Wang/REUTERS

不计入赤字

根据2023年中央和地方预算执行情况与2024年中央和地方预算草案，今年发行的1万亿元超长期特别国债，不计入赤字。

根据国家金融与发展实验室1月份的报告，2023年中国总体债务与GDP之比攀升至287.8%，创下新纪录，比上年同期高出13.5个百分点。

国际评级机构惠誉（Fitch Ratings）4月10日将中国的主权信用评级展望从“稳定”下调至“负面”，理由是中国经济在向新增长模式转变过程中面临越来越多的不确定性，公共财政出现风险。

恒生银行中国首席经济师王丹对法新社表示，发行此轮国债的主要目的是补充国内银行的资本，鉴于银行新增贷款下降，很可能会发行更多长期债券。但他认为这难以解决市场的流动性问题，而只能降低政府项目的长期融资成本。

（法新社、路透社、华尔街日报、China Table）

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