 中国发生猪瘟 德国猪农受益 | 经济纵横 | DW | 26.05.2019

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经济纵横

中国发生猪瘟 德国猪农受益

按农历计算，中国今年正逢猪年。岂料，就在今年，中国猪肉供应吃紧。原因是，非洲猪瘟目前正在中国这个全球最大猪肉产地和消费国迅速传播。中国国内猪肉价格上涨最多达50％。德国养猪人竟因此获益。

Symbolbild Tiertransporte (picture-alliance/dpa/T. Frey)

（德国之声中文网）据德国养猪人利益共同会（ISN）提供的数字，自今年3月份以来，德国国内猪肉价格从1.40欧元／公斤增至1.80欧元。市场调查研究机构Cyclope称，全欧范围，猪肉价格增幅18％。

非洲猪瘟对人类没有生命危险，却能导致家养猪和野猪死亡。自去年在中国的猪圈里也爆发此瘟疫以来，作为预防措施之一，已有数10万头猪被宰杀。此外，当局还颁布了涉及猪储运的严格规定。

据世界卫生组织新近的报告，中国约7亿头猪中可能有五分之一受感染。全球生猪的一半在中国，中餐以猪肉为基础。    

Schweinezucht in China (AFP/Getty Images)

资料照片：嘉兴的一家养猪场

眼下，中国厨师们不得不从国际市场购买，以弥补猪肉的短缺。对那些尚未受到瘟疫影响的地区而言，这不啻一个好消息。

德国就属于这样的地区。不过，德国农场主们碍难满足增势迅猛的需求。一大原因是，养猪农庄和屠宰场的数量在减少。德国养猪人利益共同会发言人德内克（Jana Denecke）指出，现有政治框架条件使投资增建畜养栏边的困难。

此外，在德国，存在着野猪将病毒带入猪圈的现实危险。在东欧地区，已发现众多死亡动物，其中部分家猪便是因之而死。除波兰外，比利时也出现猪瘟，成为面对相关问题的第二个邻国。鉴于此，政界和相关组织已制定出应对猪瘟爆发的紧急方案。

东方的大规模宰杀也会很快影响到德国国内的肉铺价格。德国肉商协会发言人严茨施（Gero Jentzsch）指出，恰恰是专营点在中期上将不得不提高售价。

对猪排、烤香肠和肉片的爱好者而言，此乃坏消息；养猪场主们则因生意兴旺而开心。德国养猪人利益共同会发言人德内克女士这样说："我们希望，价格上涨趋势尚未过去"。

凝炼／雨涵（德新社）

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