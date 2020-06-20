 中国发现新型猪流感 专家忧病毒演化传人 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.06.2020

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中国发现新型猪流感 专家忧病毒演化传人

中国科学家发现，一种新型的猪流感在2016年起开始在猪只身上流行，而且已经有传染给人类的迹象。这个病毒会重蹈新冠病毒的覆彻吗?

USA Handelsstreit mit China | Schweinefleisch-Verarbeitung in Missouri (picture-alliance/ZUMAPRESS/P. Keres)

如果猪得到流感，接触猪肉的人员也有染疫风险。

(德国之声中文网) 根据周一 (6月29日)刊登在美国科学杂志 《PNAS》的论文显示，中国的研究人员发现了一种新型猪流感病毒，具有引起大流行的潜力。

这个病毒暂名G4，基因序列上看似是2009年流行的H1N1演化而来。

论文作者，也是中国疾病预防控制中心的科学家在论文中表示，这个病毒「具有所有适合感染人类的​​所有基本特征」。

病征比其他病毒严重

从2011年到2018年，研究人员从中国10个省的屠宰场的猪中抽出3万头鼻拭子，并在兽医医院中分离出179种猪流感病毒。验出的大部份病毒都属于一种新型流感，而这种流感也在2016年以后在猪身上变得常见。

研究人员随后进行了各种实验，包括在雪貂身上进行研究。雪貂因为在感染病毒后的症状与人类相似（主要是发烧、咳嗽和打喷嚏），因此在研究中被广泛使用。

结果发现，G4病毒呈现出高度传染性，可以利用人类细胞自身复制，在雪貂身上引起的症状也比其它病毒更严重。结果还显示，人类因季节性流感取得的免疫力无助于对抗G4病毒。

病毒有能力传给人类

研究团队也对处理猪只的工作人员抽血检验，藉由了解人类曝露在病毒下所产生的抗体了解感染史，发现有10.4%的人员有感染史。此外，针对社会大众所做的检测也发现有4.4%的人口有感染史。这表示猪流感病毒已经具备从动物传染给人类的能力，但是目前尚未出现证据表明这个病毒具有人传人的可能性。

科学家们在论文中提出担忧: 「我们关切人类感染G4病毒之后，该病毒会进一步适应人类，而提升在人类之间造成大流行的风险。」科学家们呼吁监控猪只的接触者。

剑桥大学兽医学系系主任伍德 (James Wood)说: 「这项研究提醒我们，我们一直都曝露在新型动物性病原体的风险之中，而比野生动物更常出现在人类生活中的家畜，也可能会成为新疫情病毒的重要源头。」

张慈/邹宗翰 (法新社)

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