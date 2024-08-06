中国发射首批卫星 寻求建立中国版"星链"

中国央视报道，一家中国国有企业成功将一组18颗卫星发射入轨道。美国公司SpaceX建立星链网络的同时，中国寻求建立自己的"星链"。

（德国之声中文网）周二（8月6日），上海垣信微星科技有限公司于山西北部太原卫星发射中心，发射了这批低地球轨道卫星。

中国央视报道称，卫星由长征六号运载火箭升空，并称这是所谓"千帆星座"计划发射的首批卫星。据中国媒体报道，"千帆星座"是中国正在建设的低轨卫星互联网计划之一。

而这一计划被视为中国对美国SpaceX公司"星链"的回应。SpaceX公司正在扩大其商业宽带网络，以约5500颗低轨卫星可为几乎全球的消费者、企业和政府机构提供互联网服务。

低轨卫星通常在距离地球表面300-2000公里的高度运作，与更高轨道的卫星相比，有价格更低、传送效率更高的优势。

对这一高度的卫星的控制权，具有显著的军事意义。

自2022年以来，乌克兰战争彰显"星链"对于战地通讯的重要性。与中国人民解放军有关联的媒体发表多篇社论，阐述星链对中国利益构成的威胁。

这些社论称，星链和SpaceX是美国"太空霸权"的一部分，赋予其"单方面的太空军事优势"。

（路透社）

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