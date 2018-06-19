 中国发出旅游禁令？帕劳总统向日美求援 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 26.07.2018

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时政风云

中国发出旅游禁令？帕劳总统向日美求援

帕劳总统向美国和日本发出请求，呼吁帮助这个太平洋岛国旅游业度过难关。此前有报道称，因为该国与台湾保持外交关系，北京禁止中国公民前往帕劳旅游。

Palau-Inseln im Pazifik (Imago/imagebroker)

帕劳总统称，来自中国的游客大幅减少

（德国之声中文网）帕劳总统勒门格绍（Tommy Remengesau）说，有关中国禁止旅游者前来的消息，没有得官方的证实，但来自中国的游客的确大幅减少。中国是帕劳最大的旅游市场之一。由于旅客数量锐减，已经有一家航空公司开始取消从中国飞往帕劳的航班。

中国视台湾为其领土的一部份，并将统一作为目标，保留在必要情况下动用武力的权利。台湾则认为自己是一个主权主体和一个自主治理的民主国家。

勒门格绍表示，台湾方面已经承诺提供帮助，增加飞往帕劳的航班。此外他也向华盛顿和东京请求支持。"我对日本方面说，请在帕劳建一到两家高端度假酒店"，这位总统对媒体记者表示，"我对台湾和美国发出了询问，……仅一项投资就可以对帕劳这样一个小国保持经济发展步伐起到很大帮助。"

他说，他还计划向韩国和欧盟发出呼吁，希望鼓励更多旅游者到帕劳观光。勒门格绍表示，不会为了投北京所好，改变与台湾的邦交关系。他说，"我们是好朋友，……会同甘共苦"。

Palau-Inseln im Pazifik (Imago/Westend61)

帕劳风光

过去数十年，北京和台北在太平洋地区为获得更多的外交影响力展开了长期竞争，争相向那里的岛国提供发展援助及支持，以换取与对方建立正式外交关系。   .

2016年，前往帕劳的的国际游客中，中国人占了47%，来自台湾的占10%。帕劳太平洋航空公司本月表示，因中国游客锐减，已被迫取消一些航班。该公司的所有者--台湾百悦集团（Sea Passion Group）致信帕劳议会，指责北京将帕劳列为"非法旅游目的地"，造成该公司营运受损。    

中国在太平洋地区影响力的扩大在澳大利亚和新西兰引起了忧虑。这两个国家长期以来将大洋洲视为自己的势力范围。在多年鲜有作为之后，堪培拉和惠灵顿今年显著提高了对这一地区的发展援助投入，以期赢得南太岛国民众的民意。

今年9月，18个国家参与的太平洋岛国论坛将在瑙鲁举行。会上，中国在这一地区的作用将是一个被高度关注的议题。

叶宣/石涛（法新社）

DW.COM

中国禁止组团游梵蒂冈和帕劳

多家中国旅行社周一（11月27日）向德新社证实，他们得到通知称，不得组团前往梵蒂冈和帕劳共和国。中国和这两个国家均无外交关系。 (27.11.2017)  

帕劳总统称中国停止对该国投资

太平洋岛国总统陶瑞宾(Johnson Toribiong)表示，自从该国接收了6名前关塔那摩监狱维吾尔囚犯后，中国停止了对该国的投资。 (19.07.2011)  

"流浪"在帕劳：一群维吾尔人的遭遇

2009年，六名维吾尔人从关塔纳摩监狱来到了风景如画的帕劳。他们本以为这里只是一个“中转站”，谁知却一住就是三年。 (17.03.2013)  

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