 中国《反间谍法》生效 外企忧心忡忡 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.07.2023

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

中国《反间谍法》生效 外企忧心忡忡

中国的《反间谍法》7月1日正式生效，其中扩大了国安单位的执法权力，同时增加了政府搜查和实施出入境禁令的权力。许多在华外企都感到紧张和担忧，因为新法可能给外国企业和个人带来更多法律风险。

新《反间谍法》扩大了对间谍行为的定义和国安单位的执法权力

新《反间谍法》扩大了对间谍行为的定义和国安单位的执法权力

（德国之声中文网）调查经济数据、研究数据库、分析统计数字，这些本是商界的普通日常，在中国也是如此。但专家警告说，随着中国修订《反间谍法》，政府可能比以前更容易将这些和类似的行为定罪。德国海外商会北京代表处首席代表晏思(Jens Hildebrandt)表示，很多在中国的外国企业都很担心，他说：“新反间谍法在投资者中造成了更多的不确定性”。

最新修订的《反间谍法》，其中扩大了对间谍行为的定义和国安单位的执法权力，更要求邮政、电信及网络服务业者配合政府打击间谍活动。这是自2014年以来中国首次更新该法，新规于本周六（7月1日）起生效。《日经新闻》今年4月报道，自2014年《反间谍法》颁布以来，中国已经拘留了数十名涉嫌从事间谍活动的中国人和外国人，其中包含多名日本国民。《新苏黎世报》指出，随着新法的生效，“即便是普普通通的市场调查，或收集竞争者的信息，以后也可能落入反间谍法的范畴”。

慕尼黑联邦国防大学情报与安全研究中心(CISS) 学者施美白（May-Britt Stumbaum）认为，习近平决心将与中国有关的一切掌控在他或是中共手中：“根据这种理念，事情只有一个版本、一个故事、一种事实。中共掌控所有。反间谍法的收紧也符合这一趋势。”

中国政府制定的法律大多非常模糊，新《反间谍法》也是如此，这让有关部门在执行时有相当大的灵活度。违反新法的外国公司可能要面临罚款或吊销营业执照，外国雇员和经理也可能面临刑事诉讼，被禁止离境或是未经审判至两周监禁。

驻中国欧盟商会主席彦辞（Jens Eskelund）6月中旬在被北京一场新闻发布会上公开表示：“许多成员都自问，为了遵守新法，我们现在必须满足哪些具体的要求”。彦辞接着举出具体的例子，比如“国家机密”的定义到底是什么就完全不清楚。

世界经济引擎光环不再 外企想撤离中国市场？

更多的法律不确定性，处理中国数据、统计和信息方面回旋空间缩小，这就是新《反间谍法》出台后造成的后果。施美白认为，人们不应再抱有希望中国领导层会照顾在华外国企业的需求，她指出，习近平计划建设一个全新社会，现在一切都要服从于这个目标。

（ARD等)

© 2023年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。
 

相关内容

flags of Russia and China painted on cracked wall

德语媒体：中俄友谊的小船，习近平失算了？ 28.06.2023

随着俄罗斯发生动荡，中国与俄罗斯的友谊会不会出现裂痕？《商报》对此作出了分析。《新苏黎世报》则关注了中国新的安全法规让外资对中国市场望而却步。

A man walks in front of the engraved wall depicting a Chinese character that means law inside the Hefei City Intermediate People's Court where a murder trial of Gu Kailai, wife of disgraced Chinese politician Bo Xilai, takes place Thursday Aug. 9, 2012 in Hefei, Anhui Province, China. The court heard in the one-day trial that Gu got British businessman Neil Heywood drunk and fed poison to him. (Foto:Eugene Hoshiko/AP/dapd)

德语媒体：中国准备借法律改变国际秩序 30.06.2023

中国推出《对外关系法》。《每日镜报》发表客座评论指出，中国正试图通过法律的形式将对内控制的概念运用到对外关系中，改变全球秩序。《南德意志报》评论在天津举办的夏季达沃斯论坛上，虽然所有与会者都同意沟通是关键，但是对于实际问题的讨论却相当少。

With surveillance cameras seen on a pole, plainclothes security personnel watch as tourists visits Tiananmen Gate on the 32nd anniversary of a deadly crackdown on pro-democracy protests in Beijing on Friday, June 4, 2021. Commemorations of the June 4, 1989 crackdown on student-led pro-democracy protests centered on Beijing's Tiananmen Square were especially muted Friday amid pandemic control restrictions and increasing political repression. (AP Photo/Ng Han Guan)

反制西方制裁 中國推《對外關係法》 29.06.2023

中國28日通過了一部新的外交關係法，規定中國有權對外國的制裁、干涉行為進行反制。中共中央外事辦主任王毅稱要不斷完善對外鬥爭的法律「工具箱」，而該法為「中國特色大國外交」提供了法治保障；但專家指，此法恐讓在中國的外企處境更加艱難。

广告

评论分析

伍德克曾多年担任驻华德国商会以及欧盟商会主席

专访：习近平的政策与全球化格格不入

德企高管伍德克前前后后在中国生活了约30年，曾亲手参与组建驻华德国商会以及欧盟商会。不久前，他刚刚卸任欧盟商会主席一职。在接受德国之声专访时，伍德克表示，中国已经不再是邓小平时代的开放国度了。