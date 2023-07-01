中国《反间谍法》生效 外企忧心忡忡

（德国之声中文网）调查经济数据、研究数据库、分析统计数字，这些本是商界的普通日常，在中国也是如此。但专家警告说，随着中国修订《反间谍法》，政府可能比以前更容易将这些和类似的行为定罪。德国海外商会北京代表处首席代表晏思(Jens Hildebrandt)表示，很多在中国的外国企业都很担心，他说：“新反间谍法在投资者中造成了更多的不确定性”。

最新修订的《反间谍法》，其中扩大了对间谍行为的定义和国安单位的执法权力，更要求邮政、电信及网络服务业者配合政府打击间谍活动。这是自2014年以来中国首次更新该法，新规于本周六（7月1日）起生效。《日经新闻》今年4月报道，自2014年《反间谍法》颁布以来，中国已经拘留了数十名涉嫌从事间谍活动的中国人和外国人，其中包含多名日本国民。《新苏黎世报》指出，随着新法的生效，“即便是普普通通的市场调查，或收集竞争者的信息，以后也可能落入反间谍法的范畴”。

慕尼黑联邦国防大学情报与安全研究中心(CISS) 学者施美白（May-Britt Stumbaum）认为，习近平决心将与中国有关的一切掌控在他或是中共手中：“根据这种理念，事情只有一个版本、一个故事、一种事实。中共掌控所有。反间谍法的收紧也符合这一趋势。”

中国政府制定的法律大多非常模糊，新《反间谍法》也是如此，这让有关部门在执行时有相当大的灵活度。违反新法的外国公司可能要面临罚款或吊销营业执照，外国雇员和经理也可能面临刑事诉讼，被禁止离境或是未经审判至两周监禁。

驻中国欧盟商会主席彦辞（Jens Eskelund）6月中旬在被北京一场新闻发布会上公开表示：“许多成员都自问，为了遵守新法，我们现在必须满足哪些具体的要求”。彦辞接着举出具体的例子，比如“国家机密”的定义到底是什么就完全不清楚。

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更多的法律不确定性，处理中国数据、统计和信息方面回旋空间缩小，这就是新《反间谍法》出台后造成的后果。施美白认为，人们不应再抱有希望中国领导层会照顾在华外国企业的需求，她指出，习近平计划建设一个全新社会，现在一切都要服从于这个目标。

（ARD等)

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