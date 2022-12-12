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反腐倡廉是中共多年来的工作重点，然而“无官不贪”也成了中国人人心知肚明的事实。
习近平、李克强新一届中国政府上任以来，重拳反腐再度被提上最高领导人的工作日程。习近平“苍蝇老虎一起打”的言语被认作体现其反腐决心。习李上台以来，中国接连有多位高官因腐败问题下马。
欧盟议会主席梅特索拉（ Roberta Metsola）宣布取消希腊人凯莉的欧盟议员资格。上周五，凯莉及其他三名涉嫌腐败的人士已被警方拘捕。
在蒙古国首都乌兰巴托，数千人本周一不顾严寒再度走上街头，抗议该国煤炭行业的腐败和高通货膨胀。该国反腐败机构11月中旬宣布，煤炭行业30多名官员因贪污受到调查。
德国经济部长哈贝克认为，腐败是卡塔尔举办世界杯的唯一解释。卡塔尔能源部长卡阿比在接受德国《图片报》采访时进行了反击。
黑龙江省退休纪检官员魏彬上周六被指严重违纪违法，遭开除党籍。中共中央纪委公布的其中一项罪名极为罕见，指其“恶意诋毁党和国家领导人”。
根据“透明国际”发布的数据，德国政坛的清廉程度在全球排名高居第十，不过这并不意味着德国高官就不会腐败。周日，曾经以亲民著称的法兰克福市长就在一次全民公投中被罢免，主要原因是：动用公权力为家人谋福利。
缅甸法院再次认定昂山素季两起腐败指控成立，加判她3年监禁。至此，现年77岁的昂山素季已被累计判处26年监禁。
对汉堡一家银行逃税丑闻展开的调查中，牵出了前社民党政治家卡尔斯，而人们更为关心的则是，时任汉堡市长的肖尔茨对此事知情多少？
河南村镇银行“取款难”弊案持续发酵，数千名储户周日聚集在中国人民银行郑州分行外抗议，并与警方发生冲突。抗议者高举横幅并高喊“李克强查河南”。网上视频显示，抗议者遭到身份不明的白衣人拳打脚踢。
《奥格斯堡汇报》批评指出，在现有全球权力格局下，俄乌战争的真正赢家会是中国，因此西方必须尽快摆脱对华经济依赖。《金融经济报》则呼吁，西方必须采取预防措施，来确保腐败专制政权不会利用全球化反噬西方政治。
中共政治局前不久举行的集体学习再次聚焦反腐，习在这次集体学习上发出了反腐新信号，指反腐败斗争是一场输不起也决不能输的重大政治斗争。习在二十大还有几月就要召开的时候讲这番话，究竟意在何为？
因为未能及时标识和报告涉及叙利亚领导人阿萨德家族的一项洗钱嫌疑交易，德意志银行总部办公室再次遭到警方突击检查。
这位前缅甸实际领导人被控接受贿赂。国际观察家指出，缅甸军政府意在永远封杀让昂山素季。
前中国政法系统高官傅政华在3月底被“双开”。中纪委当时的措辞极为严厉，指傅政华参加孙立军政治团伙，“从未真正忠诚于党和人民，彻底丧失党性原则，政治野心极度膨胀”。此案如今被移送检查机关，中国官方称“最高检依法对傅政华作出逮捕决定”。
由于卷入官场腐败及破坏环境的丑闻，恒大集团开发的海南人工岛项目目前正遭遇困境。海南省当地政府已经下令要求恒大限期内拆除人工岛上的39座高层住宅楼。
非政府组织"国际透明"公布了2021年度全球清廉指数。根据得分情况，中国有进步，美国呈现退步，德国保持着原有水平。
中共中央纪委、中国国家监察委周一对外通报，原中国银行业监督管理委员会党委委员、副主席蔡鄂生严重违纪违法被开除党籍；原国家粮食局党组成员、副局长徐鸣严重违纪违法被开除党籍；最高人民法院审判委员会原委员、执行局原局长孟祥严重违纪违法被开除党籍和公职。
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