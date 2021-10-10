为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
反腐倡廉是中共多年来的工作重点，然而“无官不贪”也成了中国人人心知肚明的事实。
习近平、李克强新一届中国政府上任以来，重拳反腐再度被提上最高领导人的工作日程。习近平“苍蝇老虎一起打”的言语被认作体现其反腐决心。习李上台以来，中国接连有多位高官因腐败问题下马。
总理府被搜查、总理本人及党内亲信涉嫌挪用公款贿赂媒体——在多项严重指控的舆论和政治压力之下，奥地利总理库尔茨宣布辞职。
日前出版的《红色赌盘》一书为人们提供了一个关于中共高层腐败的样本。而政论家邓聿文由此想到一个问题：当习近平开始大力清理资本的时候，会打碎这个利益结构的“红色赌盘”吗？由此撬动的变局是否会成为中共的“切尔诺贝利时间”？
塔利班宣布了临时政府的内阁成员名单。曾在卡尔扎伊领导的阿富汗政府任高参的鲁丁认为，今时不同往日，塔利班拒绝纳入新面孔，仍让90年代起家的元老人物充斥内阁是一大失误。他在接受德国之声采访时也指出，过去的阿富汗政府错失了构建国家基础，让阿富汗成为正常社会的历史机会。
塔利班在如此短的时间内就接管了几乎阿富汗全境，令西方国家大为吃惊。因为谁都没有想到，装备精良、又受过西方国家长期培训的阿富汗政府军竟如此不堪一击。
大概从有人起，就有腐败了。然而究竟什么是腐败？又该如何对抗腐败呢？
缅甸前政府实际领导人昂山素季遭罢黜后已被软禁数月。据媒体报道，这位前诺贝尔和平奖得主现在被控涉嫌腐败已经遭到起诉。
一位流亡境外的土耳其“黑社会大佬”连续数月在社交媒体上发布视频，披露土耳其政府高官和黑社会相互勾结的“内幕”。爆料内容虽然尚无法证实真伪，但已经令土耳其政府和埃尔多安总统感到难以应对。
曾深陷贪污腐败指责的中国前总理温家宝，不久前撰文追念母亲，并在其中说：“我同情穷人、同情弱者，反对欺侮和压迫。我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家”。
2011年，北约出手，对利比亚境内起来反抗独裁者卡扎菲的武装团体提供支持。10年过去了，事实证明，与军事干预相连的希望并未能实现。
巴西一法官推翻了对前总统卢拉的刑事定罪，从而为这位广受欢迎的左派政治家参加明年大选打开了大门。
法国前总统萨科齐因受贿罪被判处3年监禁，缓期两年执行。
克里姆林宫批评者纳瓦尔尼的团队公布一份有关黑海之滨一处奢华物业的调查报告，指控它是普京动用公款所建。
美国当选总统乔·拜登之子亨特·拜登成为税务稽查人员调查的目标。特拉华州的联邦检察官正在对他的 “税务情况”展开调查。
听到这件事，许多人或会想起十几年前的陈冠希艳照门。但这次是美国总统候选人乔·拜登的儿子亨特·拜登送修电脑时，让人掌握了大量的对家族不利的证据。虽然目前还无法彻底核实《纽约邮报》掌握的证据是否真实有效，但其中任何一条如果属实，都会给乃父带来大麻烦。
塞浦路斯国会议长西卢里斯（Demetris Sillouris）宣布辞职，原因是他被指控协助发放移民护照贪污受贿。
今年以来，中国公安系统省一级别已有"三虎"落马，最近一名是上海市公安局长龚道安。中国公安系统正在持续经历"震荡"与"清理"。
© 2021 德国之声 |
数据保护 |
责任声明 |
联系方式