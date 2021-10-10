为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

中国反腐风暴

反腐倡廉是中共多年来的工作重点，然而“无官不贪”也成了中国人人心知肚明的事实。

习近平、李克强新一届中国政府上任以来，重拳反腐再度被提上最高领导人的工作日程。习近平“苍蝇老虎一起打”的言语被认作体现其反腐决心。习李上台以来，中国接连有多位高官因腐败问题下马。

dpatopbilder - 09.10.2021, Österreich, Wien: Sebastian Kurz (ÖVP), Bundeskanzler von Österreich, kommt, um ein Statement zur Regierungskrise im Bundeskanzleramt abzugeben. Kurz gab bekannt, dass er als Bundeskanzler von Österreich zurücktreten wird, nachdem er wegen schwerer Korruptionsvorwürfe als Verdächtiger genannt worden ist. Foto: Georg Hochmuth/APA/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

腐败丑闻发酵 奥地利总理库尔茨辞职 10.10.2021

总理府被搜查、总理本人及党内亲信涉嫌挪用公款贿赂媒体——在多项严重指控的舆论和政治压力之下，奥地利总理库尔茨宣布辞职。
SOCHI, RUSSIA - JANUARY 5, 2017: A roulette at the first casino in the Krasnaya Polyana gambling zone, at the Gorky Gorod year-round ski resort. The Sochi Casino and Resort complex includes game rooms, two restaurants, a bar, a banquet hall, a convention hall, and shops. Alexander Ryumin/TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS03D51B Sochi Russia January 5 2017 a Roulette AT The First Casino in The Krasnaya Polyana Gambling Zone AT The Gorky Gorod Year Round Ski Resort The Sochi Casino and Resort Complex includes Game Rooms Two Restaurants a Bar a Banquet Hall a Convention Hall and Shops Alexander Ryumin TASS PUBLICATIONxINxGERxAUTxONLY TS03D51B

客座评论：习近平会打碎“红色赌盘”吗？ 17.09.2021

日前出版的《红色赌盘》一书为人们提供了一个关于中共高层腐败的样本。而政论家邓聿文由此想到一个问题：当习近平开始大力清理资本的时候，会打碎这个利益结构的“红色赌盘”吗？由此撬动的变局是否会成为中共的“切尔诺贝利时间”？
Taliban spokesman Zabihullah Mujahid addresses a press conference in Kabul on September 7, 2021. - The Taliban on September 7 announced UN-sanctioned Taliban veteran Mullah Mohammad Hassan Akhund as the leader of their new government, while giving key positions to some of the movement's top officials. (Photo by Aamir QURESHI / AFP) (Photo by AAMIR QURESHI/AFP via Getty Images)

“阿富汗错过了无法复制的历史机遇” 09.09.2021

塔利班宣布了临时政府的内阁成员名单。曾在卡尔扎伊领导的阿富汗政府任高参的鲁丁认为，今时不同往日，塔利班拒绝纳入新面孔，仍让90年代起家的元老人物充斥内阁是一大失误。他在接受德国之声采访时也指出，过去的阿富汗政府错失了构建国家基础，让阿富汗成为正常社会的历史机会。
Afghan National Army (ANA) soldiers patrol the area near a checkpoint recaptured from the Taliban, in the Alishing district of Laghman province, Afghanistan July 8, 2021.REUTERS/Parwiz

面对塔利班，阿富汗政府军为何如此不堪一击？ 18.08.2021

塔利班在如此短的时间内就接管了几乎阿富汗全境，令西方国家大为吃惊。因为谁都没有想到，装备精良、又受过西方国家长期培训的阿富汗政府军竟如此不堪一击。

腐败是怎样产生的？ 17.07.2021

大概从有人起，就有腐败了。然而究竟什么是腐败？又该如何对抗腐败呢？

22.02.21 *** A Myanmar migrant in Thailand holds up the three finger salute next to a picture of detained Myanmar civilian leader Aung San Suu Kyi at a protest against the military coup in their home country, in front of the United Nations ESCAP building in Bangkok on February 22, 2021. (Photo by Mladen ANTONOV / AFP) (Photo by MLADEN ANTONOV/AFP via Getty Images)

昂山素季被控贪腐罪名 10.06.2021

缅甸前政府实际领导人昂山素季遭罢黜后已被软禁数月。据媒体报道，这位前诺贝尔和平奖得主现在被控涉嫌腐败已经遭到起诉。
Turkish President Recep Tayyip Erdogan speaks during a press conference held after the coordination meeting to fight against the novel coronavirus, COVID-19, at the Cankaya Palace in Ankara on March 18, 2020. - President Recep Tayyip Erdogan announced on March 18, 2020, a $15 billion package to help the Turkish economy cope with the crisis over the new coronavirus, and urged Turks to leave their homes as little as possible. Turkey has so far recorded one death and 98 cases. (Photo by Adem ALTAN / AFP) (Photo by ADEM ALTAN/AFP via Getty Images)

流亡大亨海外爆料 土国政坛人人自危 27.05.2021

一位流亡境外的土耳其“黑社会大佬”连续数月在社交媒体上发布视频，披露土耳其政府高官和黑社会相互勾结的“内幕”。爆料内容虽然尚无法证实真伪，但已经令土耳其政府和埃尔多安总统感到难以应对。
Chinese Premier Wen Jiabao, left, gestures as President Hu Jintao, right, looks on while listening to reports by Justice officials to the delegates attending the NPC session in Beijing's Great Hall of the People Wednesday, March 9, 2005. Flooded with mounting complaints of corruption and official abuses, China's top judge and prosecutor promised Wednesday during the session to improve professional standards in the country's courts and listen more closely to the public. (AP Photo/Elizabeth Dalziel)

是谁“敢”屏蔽温家宝的文章？ 19.04.2021

曾深陷贪污腐败指责的中国前总理温家宝，不久前撰文追念母亲，并在其中说：“我同情穷人、同情弱者，反对欺侮和压迫。我心目中的中国应该是一个充满公平正义的国家”。
epa02983139 (FILE) A file picture dated 07 June 2011 shows smoke rising in the sky after a NATO air strike in Tripoli, Libya. NATO's job in Libya 'is done,' NATO Secretary General Anders Fogh Rasmussen said on 28 October 2011, as he announced on twitter that military operations in the country would end on 31 October. EPA/STR

希望黯淡：北约军事干预利比亚十年后 19.03.2021

2011年，北约出手，对利比亚境内起来反抗独裁者卡扎菲的武装团体提供支持。10年过去了，事实证明，与军事干预相连的希望并未能实现。
Former Brazilian president Luiz Inacio Lula da Silva speaks during a ceremony to receive the honorary citizenship of Paris by Paris Mayor Anne Hidalgo - March 2, 2020, Paris. (Photo by Daniel Pier/NurPhoto)

对巴西前总统卢拉的判决被推翻 09.03.2021

巴西一法官推翻了对前总统卢拉的刑事定罪，从而为这位广受欢迎的左派政治家参加明年大选打开了大门。
Former president Nicolas Sarkozy arrives at court on March 1, 2021 in Paris, France. The court is to hand down its verdict in the corruption trial of former president Nicolas Sarkozy on Monday, with prosecutors demanding prison time for the 66-year-old. Sarkozy, who led France from 2007 to 2012, is accused of offering a plum job in Monaco to a judge in exchange for inside information on an inquiry into his campaign finances. Prosecutors called for him to be jailed for four years and serve a minimum of two, and asked for the same punishment for his co-defendants -- lawyer Thierry Herzog and judge Gilbert Azibert. Photo by Eliot Blondet/ABACAPRESS.COM

贪腐罪成 法前总统萨科齐被判刑 01.03.2021

法国前总统萨科齐因受贿罪被判处3年监禁，缓期两年执行。
Russian President Vladimir Putin attends a meeting of the Council for Civil Society and Human Rights via a video conference at the Novo-Ogaryovo residence outside Moscow, Russia, Thursday, Dec. 10, 2020. (Alexei Nikolsky, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP)

纳瓦尔尼团队视频曝光“普京宫” 20.01.2021

克里姆林宫批评者纳瓦尔尼的团队公布一份有关黑海之滨一处奢华物业的调查报告，指控它是普京动用公款所建。
August 20, 2020*** (FILES) In this file photo taken on August 20, 2020 this video grab from the online broadcast of the Democratic National Convention, being held virtually amid the novel coronavirus pandemic, shows former vice-president and Democratic presidential nominee Joe Biden's son Hunter Biden speaking during the last day of the convention. - US President-elect Joe Biden's son Hunter, a frequent target of Republican attacks during the 2020 election campaign, said December 9, 2020, he is under investigation for potential tax violations. (Photo by - / DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT AFP PHOTO / DEMOCRATIC NATIONAL CONVENTION - NO MARKETING - NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS

拜登之子亨特遭税务调查 10.12.2020

美国当选总统乔·拜登之子亨特·拜登成为税务稽查人员调查的目标。特拉华州的联邦检察官正在对他的 “税务情况”展开调查。
U.S. Vice President Joe Biden and his son Hunter Biden attend an NCAA basketball game between Georgetown University and Duke University in Washington, U.S., January 30, 2010. Picture taken January 30, 2010. REUTERS/Jonathan Ernst

“拜家子”坑爹的电脑硬盘 到底有什么料？ 16.10.2020

听到这件事，许多人或会想起十几年前的陈冠希艳照门。但这次是美国总统候选人乔·拜登的儿子亨特·拜登送修电脑时，让人掌握了大量的对家族不利的证据。虽然目前还无法彻底核实《纽约邮报》掌握的证据是否真实有效，但其中任何一条如果属实，都会给乃父带来大麻烦。
FILE - This Friday, July 6, 2018 file photo, shows the Oval building, left, one of a number of new high-rises transforming the skyline view, of the southern coastal city of Limassol in the eastern Mediterranean island of Cyprus. Cyprus government spokesman Kyriakos Koushos said on Tuesday, Oct. 13, 2020, that the Cabinet accepted a recommendation by the minsters of the interior and finance to cancel altogether the golden passport program that has netted billions of euros over several years. Koushos said the decision was based on the Cyprus Investment Program's long-standing weaknesses, but also the abuse of its provisions. (AP Photo/Petros Karadjias, File) |

卷入“黄金护照”丑闻 塞浦路斯国会议长走人 16.10.2020

塞浦路斯国会议长西卢里斯（Demetris Sillouris）宣布辞职，原因是他被指控协助发放移民护照贪污受贿。

China: Chinesisches Polizeifahrzeug in Shanghai (VW Polo 5) | Verwendung weltweit

中共反腐：又有多名"大老虎"落马 19.08.2020

今年以来，中国公安系统省一级别已有"三虎"落马，最近一名是上海市公安局长龚道安。中国公安系统正在持续经历"震荡"与"清理"。
显示更多文章