反腐倡廉是中共多年来的工作重点，然而“无官不贪”也成了中国人人心知肚明的事实。

习近平、李克强新一届中国政府上任以来，重拳反腐再度被提上最高领导人的工作日程。习近平“苍蝇老虎一起打”的言语被认作体现其反腐决心。习李上台以来，中国接连有多位高官因腐败问题下马。