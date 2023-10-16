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反腐倡廉是中共多年来的工作重点，然而“无官不贪”也成了中国人人心知肚明的事实。
习近平、李克强新一届中国政府上任以来，重拳反腐再度被提上最高领导人的工作日程。习近平“苍蝇老虎一起打”的言语被认作体现其反腐决心。习李上台以来，中国接连有多位高官因腐败问题下马。
中纪委发布消息，对中国银行原党委书记、董事长刘连舸严重违纪违法问题进行立案审查调查，发现其“大肆违规插手信贷项目，违法发放贷款，造成重大金融风险”，决定开除其党籍。刘连舸也成为近期又一名落马的“金融虎”。目前，他已经被逮捕。
历时近7个月后，“北极鲶鱼”炫富事件迎来了重大进展：中国官方通报，开除“北极鲶鱼”爷爷的党籍、待遇降级。这个处理结果在中国社媒引起大量讨论，一些网友认为这属于“罚酒三杯式的处罚”。
时至今日，中国官方依然没有透露国防部长李尚福的动向。政论家邓聿文认为，如果李尚福因贪腐被调查，可能会带来一系列的问题。
据十名知情人士向路透社记者透露，失踪两周多的中国国防部长李尚福正在接受军委纪律检查委员会的调查。调查涉及军事装备采购中的腐败案。
乌克兰国防部不断受到腐败指控，总统泽连斯基上周末新提名的乌梅罗夫已获得议会批准通过，乌梅罗夫也由此成为乌克兰历史上首位担任国防部长的克里米亚鞑靼人。泽连斯基为何会选中乌梅罗夫？
俄罗斯对乌克兰的侵略战争已经持续了18个月之久，乌克兰边防已经在边境拦截了超过2万名试图逃避征兵的男子离开乌克兰。基辅方面目前正在考虑从欧盟国家引渡逃避征兵动员的乌克兰人。
段伟红的名字曾出现在国际媒体披露中国前总理温家宝家人"隐秘财产"的报道中。后传出2017年9月起她被关押拘留，此后一直失联，期间仅在她的前夫沈栋出版一本有关中共权钱交易的书前夕给前夫打了一个电话。如今，有媒体报道，发现有微信公众号发布了段伟红近来数月公开活动的消息。
德国之声全球媒体论坛（GMF）正在波恩举行，来自萨尔瓦多的记者奥斯卡·马丁内兹获得“言论自由奖”。尽管受到当局打压，他还是坚持进行新闻报道，揭露暴力和腐败。
乌克兰反腐机构表示，他们揭露了该国最高法院的大规模腐败。据当地媒体报道，该法院院长已经被逮捕。目前，乌克兰当局正在加大力度反腐败。
因华融丑闻，中国财政部担任其审计的德勤会计事务所做出关闭其北京分所3个月以及没收并罚款超过2亿元的处罚。
中国足坛近日来多名现任高层以及前领导频繁"出事"，折射腐败问题的普遍性和严重性。习近平对国足冲出亚洲、走向世界的美好愿望面临成为空谈的危险。
乌克兰国内的腐败问题在战争中进一步蔓延，已有多名高官因此被逮捕、解职或者主动辞职。指责称国防部食品采购价格高出正常价格的2至3倍。
本周一（1月16日），中国科技巨头腾讯发布集团反舞弊通报，宣布2022年辞退了100多名违反公司政策的员工，其中10余人被移送公安机关处理，多人已被判刑。
到目前为止，昂山素季被缅甸军政府法庭判定军政府指控的每项罪名都成立，刑期总共达到33 年。
欧盟议会主席梅特索拉（ Roberta Metsola）宣布取消希腊人凯莉的欧盟议员资格。上周五，凯莉及其他三名涉嫌腐败的人士已被警方拘捕。
在蒙古国首都乌兰巴托，数千人本周一不顾严寒再度走上街头，抗议该国煤炭行业的腐败和高通货膨胀。该国反腐败机构11月中旬宣布，煤炭行业30多名官员因贪污受到调查。
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