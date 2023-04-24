 中国「反战文」引热议 台湾学者: 爱国主义不敌对现状不满 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.06.2023

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时政风云

中国「反战文」引热议 台湾学者: 爱国主义不敌对现状不满

中国网络上日前出现「不愿为国而战」的帖子称，绝不上战场也不让孩子去，引发中国网民热议。台湾学者王信贤撰文指出，中国的「爱国主义」已不敌民众的生计考量及对现状的不满。

China Peking 2015 | Paramilitärische Polizisten & Flaggen

（德国之声中文网）台湾政大东亚研究所特聘教授王信贤在陆委会5月份的「大陆与两岸情势简报」撰文指出，近期中国网络上出现一波「不愿为国而战」的论战，主张不愿上战场的主要理由为「对社会不平等的不满」以及「不愿为那些既得利益者而战」，是否代表官方所带动的「爱国主义」逐渐「不敌一般民众的生计考量与对现状的不满」，值得进一步观察。

中国社群网路日前曾出现表达「不愿为国而战」的热门帖子，内容写道「如果发生战争，我是不会去的，也不会让我的孩子去。」。发帖人表示：「我是生长在社会底层的人，和平时期没人记得我们，有难时候才想起我们。说什么国家有难，人人有责，发福利时候，享受国家待遇时候，都没有给同等待遇，爱谁去谁去，反正我不去，也不让我的孩子去。」

这则帖子在中国社群网络引发热议，并引起不少网民的共鸣，有人支持发帖人的底层不参战观点，有人认为必须先加强社会福利才谈是否参战，也有一派人表示「为祖国而战」是中国人的优秀品质，「若有战，召必回」；主流观点则普遍认为，「爱国情怀消退的危险信号值得每一个人警惕」。中国网上有帖子分析称，造成这种现象的原因是人民对自私自利富人的痛恨，以及官员贪腐不作为和执法人员滥权。

王信贤在其题为「近期中国大陆民众政治信任及舆论观察」的文章中写道，近期中国大陆社会出现质疑城管、农管执法、公权力扩张、退休金锐减等舆论，对政府信任度下降。他观察指出：「由于党中央高度集权决策，使民众对施政不满的矛头直接指向党中央的情况日益增加。」

文章也分析称，根据过去的国际机构调查，中国民众的社会安全感较高，但近年来随着经济下行、失业率攀升、疫情防控乱象以及防疫政策从「清零」大转弯，使得民众的社会安全感急剧下降。在社会心理的焦躁浮动、冲突不断之下，「爱国主义」甚至不敌现实。

作者也指出，中国政府对于稍有不利的言论极其敏感进而「无限上纲」，例如 笑果文化脱口秀演员李昊石（House）因提及「作风优良，能打胜仗被指冒犯解放军遭到调查，官媒也大加挞伐。王信贤认为，当前中国大陆的社会事件虽不至对中共统治造成立即而明显的挑战，但将对民众的政治信任造成冲击，也为未来的社会治理埋下不可预期的伏笔。

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为「武统台湾」言论降温？

近年来台海局势不断升温，北京当局虽声称将尽最大努力争取和平统一，但不愿放弃武统选项。中国军机及军舰频繁在台湾海峡活动。美国中情局（CIA）等多方担忧中国武力攻台。台湾国防部表示，周四（6月8日）侦获歼-11、歼-16战斗机、轰-6轰炸机、运油-20及预警等各型机共计37架次解放军军机，进入台湾西南与东南防空识别区，台湾国军启动防御系统应对。这是中国近期最新一次大规模的军机扰台行动。

虽然中国网上「不愿为国而战」的帖子并未指明是因何而战，但台湾媒体和分析人士立即联想到台海战争，并评价称中国网上的「反战文」揭露中国人民真实心声。

台湾中央社五月初曾引述「日经亚洲」前中国分社社长中泽克二撰文指出，中国网路正出现引人瞩目的现象，即关于中国武力统一台湾的各方辩论禁令似乎被解除；一种不同于目前风向甚至禁忌的观点已被允许流传，亦即现在决定强行统一台湾是不切实际的，甚至是危险的。

文章分析认为，相关讨论一直存在于中国网络上，没有被中国审查机构删除，清楚表明中国当局接受了这个谨慎立场。「可以肯定地说，中国领导高层打算让它流传，至少在一定程度上传播。」

中央社引述日经亚洲称，虽然中国当局不排除武统台湾，但中国的军事和安全专家从过往经验知道这么做会非常困难，因此有必要暂时平息因战狼宣传而激起的舆论热潮。

（综合报道）

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