 中国反战中立? 审查下的民意暴露天机 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 23.03.2022

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时政风云

中国反战中立? 审查下的民意暴露天机

自俄罗斯和乌克兰之间的冲突开始以来，中国一直将自己描绘成一个中立方。习近平最近也向拜登表达了反对战争的立场。但是中国国内对危机的报导和控制讨论的措施，却为北京的真实立场描绘了一幅不同的画面。

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