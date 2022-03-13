时政风云

中国反战中立? 审查下的民意暴露天机

自俄罗斯和乌克兰之间的冲突开始以来，中国一直将自己描绘成一个中立方。习近平最近也向拜登表达了反对战争的立场。但是中国国内对危机的报导和控制讨论的措施，却为北京的真实立场描绘了一幅不同的画面。