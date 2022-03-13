中国反战中立? 审查下的民意暴露天机

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自俄罗斯和乌克兰之间的冲突开始以来，中国一直将自己描绘成一个中立方。习近平最近也向拜登表达了反对战争的立场。但是中国国内对危机的报导和控制讨论的措施，却为北京的真实立场描绘了一幅不同的画面。
北京称，“俄罗斯是G20重要成员，任何成员都无权将其开除”，以此回应西方对于俄罗斯是否应继续留在G20的讨论。显然，中国在俄乌问题上仍然没有选择站在西方阵营。有分析认为，中国避免批评俄罗斯的做法已削弱了其自称的中立国主张，是两面手法。
如果用文雅一点的句子来形容上周五拜登和习近平近2小时的视频通话，可称为各自表述，没有交集；换作大白话，则是鸡同鸭讲。
华盛顿近日警告，若中国向俄方提供援助，将会产生“后果”。美方的施压是否会迫使北京做出更明确的表态？在宣扬和平、却又审查反战声音的当下，北京的立场究竟是什么？
三月17日，好莱坞影星和前加州州长施瓦辛格发布视频，表示作为俄罗斯人民的朋友，他必须要说出真相，那就是乌克兰正在发生人道危机。
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