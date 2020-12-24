 中国反垄断指南出炉 整肃科技平台「二选一」 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 08.02.2021

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时政风云

中国反垄断指南出炉 整肃科技平台「二选一」

中国反垄断风暴持续燃烧，当局对外徵求意见短短三个月後，公布对平台经济的反垄断指南最终版，「二选一」也涵盖在内，让许多大型科技公司面临更多压力。

China Logo von Alipay - Alibaba Group

反垄断指南实施，科技巨头如腾讯丶阿里巴巴丶蚂蚁金服将面临更大压力。

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阿里巴巴与蚂蚁集团24日接连传出将遭中国政府调查与约谈。中国官媒《人民日报》在一篇评论中表示，此举是要加强在互联网领域的反垄断措施，促进平台经济「健康发展」。

阿里巴巴因涉嫌垄断行为被监管总局约谈的消息一出，其美股港股应声大跌，阿里巴巴市值跌破6000亿美元。马云身价也随之缩水。网民拿出马云之前“对钱没兴趣”的表述发出评论。与此同时，阿里巴巴竞争对手拼多多股价上涨。

在公众场合“消失”近三个月后，阿里巴巴创始人马云1月20日首次通过视频形式公开露面。消息传出后，阿里巴巴港股直线拉升，收涨8.5%。

(德国之声中文网) 2月7日，中国国家市场监督管理总局发布了针对平台经济的「反垄断指南」，包括明确指出「二选一」可能构成滥用市场支配地位限定交易行为。

中国国家市场监督管理总局指出，这个指南的目的是「为了预防和制止平台经济领域垄断行为，保护市场公平竞争」。

路透社报导，这个指南可能对中国主流的互联网服务平台施加更多压力，包括阿里巴巴的淘宝丶天猫或是京东等电子商务网站，也涵盖蚂蚁金服旗下的支付宝、腾讯的微信支付服务等。

根据该指南的基本原则，执法机构针对平台经济领域进行反垄断监管应以「保护市场公平竞争」为原则，应「着力预防和制止垄断行为，完善平台企业垄断认定的法律规范，保护平台经济领域公平竞争，防止资本无序扩张。」

该指南还称，「具有市场支配地位的平台经济领域经营者，可能滥用市场支配地位，以不公平的高价销售商品或者以不公平的低价购买商品。」

至於市场最关注的「二选一」潜规则，即平台透过惩罚性和激励性措施，包括流量限制丶屏蔽店铺丶限制提供补贴等，要求厂商不得在其他竞争平台上架等，这次指南明确可能构成滥用市场支配地位限定交易行为，前提是经营者具市场支配地位。

去年11月10日，中国国家市场监督管理总局才针对平台经济领域的反垄断指南对外徵求意见，短短三个月，国务院就印发了该指南的最终版。北京中伦律师事务所的反垄断律师余昕刚(Scott Yu)在接受彭博采访时指出，三个月的确实是很快速的过程，也暗示着北京打击垄断行为的决心。

唯品会再被罚300万

中国反垄断风暴持续不断，线上购物网站唯品会周一（2月8日）因为不公平竞争遭罚300万人民币，这是该平台继去年底被罚50万元後再次遭罚款。

China, : Daniel Zhang Yong, CEO der Alibaba Group

阿里巴巴集团执行长张勇於2月2日回应反垄断调查，将与监管部门积极沟通。

去年12月，中国国家主席习近平主持的中央政治局会议上明确指出，中国在2021年应该要「强化反垄断和防止资本无序扩张」。在那之後不久，去年12月24日，中国政府对阿里巴巴集团发起反垄断调查。

根据《华尔街日报》报导，阿里巴巴集团执行长张勇於上周二（2月2日）表示，面对中国监管部门的反垄断调查，阿里巴巴内部已经成立专项工作小组，展开业务自查，他们将继续与监管当局进行积极的合作与沟通。

李玟仪（综合报导）

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